https://ria.ru/20211117/covid-sertifikat-1759539257.html
Попова ответила на вопрос о сроках действия COVID-сертификатов
Попова ответила на вопрос о сроках действия COVID-сертификатов - РИА Новости, 17.11.2021
Попова ответила на вопрос о сроках действия COVID-сертификатов
Вопрос о сроках действия ковид-сертификатов будет подниматься неоднократно, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T19:33
2021-11-17T19:33
2021-11-17T19:33
распространение коронавируса
вакцинация
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
анна попова
коронавирусы
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Вопрос о сроках действия ковид-сертификатов будет подниматься неоднократно, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Я думаю, что к вопросу сроков (действия сертификатов) мир будет возвращаться еще не один раз... Потому что инфекционная болезнь, например корь, мы знаем ее веками и понимаем ее эпидпроцесс, (однако) эту инфекцию (COVID-19) мы только-только начинаем понимать", - сказала Попова на заседании комитета по здравоохранению Госдумы.
https://ria.ru/20211116/sertifikaty-1759218968.html
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Попова ответила на вопрос о сроках действия COVID-сертификатов
Попова: вопрос о сроках действия COVID-сертификатов будет подниматься неоднократно