https://ria.ru/20211117/covid-sertifikat-1759539257.html

Попова ответила на вопрос о сроках действия COVID-сертификатов

Попова ответила на вопрос о сроках действия COVID-сертификатов - РИА Новости, 17.11.2021

Попова ответила на вопрос о сроках действия COVID-сертификатов

Вопрос о сроках действия ковид-сертификатов будет подниматься неоднократно, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T19:33

2021-11-17T19:33

2021-11-17T19:33

распространение коронавируса

вакцинация

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

анна попова

коронавирусы

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Вопрос о сроках действия ковид-сертификатов будет подниматься неоднократно, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Я думаю, что к вопросу сроков (действия сертификатов) мир будет возвращаться еще не один раз... Потому что инфекционная болезнь, например корь, мы знаем ее веками и понимаем ее эпидпроцесс, (однако) эту инфекцию (COVID-19) мы только-только начинаем понимать", - сказала Попова на заседании комитета по здравоохранению Госдумы.

https://ria.ru/20211116/sertifikaty-1759218968.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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