https://ria.ru/20211117/covid-19-1759514069.html

Попова оценила число заболевших COVID-19 вакцинированных в 2,5 процента

Попова оценила число заболевших COVID-19 вакцинированных в 2,5 процента - РИА Новости, 17.11.2021

Попова оценила число заболевших COVID-19 вакцинированных в 2,5 процента

До 2,5% вакцинированных от COVID в РФ заболевают коронавирусом, заявила главный санитарный врач РФ Анна Попова. РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T17:26

2021-11-17T17:26

2021-11-17T17:46

распространение коронавируса

россия

общество

здоровье - общество

анна попова

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758584573_0:0:3273:1841_1920x0_80_0_0_41138a6ddf66d927aa03a43b929bbc29.jpg

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. До 2,5% вакцинированных от COVID в РФ заболевают коронавирусом, заявила главный санитарный врач РФ Анна Попова."В Минздраве один регистр поименный персональный по заболевшим, и второй регистр - по вакцинированным. Сличение двух регистров четко выдает, сколько заболело среди вакцинированных. До сегодняшнего дня больше 2,5% там не накопилось среди вакцинированных. Это данные, которые профессионалам доступны, надо, чтобы были доступны обществу. Я думаю, это вопрос надо обсудить", - сказала Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

https://ria.ru/20211115/covid-19-1759111127.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество, здоровье - общество, анна попова, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19