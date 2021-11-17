https://ria.ru/20211117/covid-19-1759514069.html
Попова оценила число заболевших COVID-19 вакцинированных в 2,5 процента
Попова оценила число заболевших COVID-19 вакцинированных в 2,5 процента - РИА Новости, 17.11.2021
Попова оценила число заболевших COVID-19 вакцинированных в 2,5 процента
До 2,5% вакцинированных от COVID в РФ заболевают коронавирусом, заявила главный санитарный врач РФ Анна Попова. РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T17:26
2021-11-17T17:26
2021-11-17T17:46
распространение коронавируса
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коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. До 2,5% вакцинированных от COVID в РФ заболевают коронавирусом, заявила главный санитарный врач РФ Анна Попова."В Минздраве один регистр поименный персональный по заболевшим, и второй регистр - по вакцинированным. Сличение двух регистров четко выдает, сколько заболело среди вакцинированных. До сегодняшнего дня больше 2,5% там не накопилось среди вакцинированных. Это данные, которые профессионалам доступны, надо, чтобы были доступны обществу. Я думаю, это вопрос надо обсудить", - сказала Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
https://ria.ru/20211115/covid-19-1759111127.html
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россия, общество, здоровье - общество, анна попова, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
17:26 17.11.2021 (обновлено: 17:46 17.11.2021)
Попова оценила число заболевших COVID-19 вакцинированных в 2,5 процента
Попова: до 2,5 процента вакцинированных от COVID-19 в России заболевают им впоследствии