Следователи проверяют ситуацию с выселением участковых в Челябинске
В Челябинске следователи проверяют данные о выселении участковых из служебных квартир
ЧЕЛЯБИНСК, 17 ноя – РИА Новости. Следственные органы проводят доследственную проверку информации о якобы выселении из служебных квартир участковых уполномоченных сотрудников полиции Челябинска, сообщили РИА Новости в среду в следственном управление СК РФ по региону.
В середине сентября в Telegram-канале профсоюза УМВД России по Челябинску появилось видеообращение участковых уполномоченных городского УМВД о том, что их выселяют из квартир в Челябинске, предоставленных в 2008-2010 годах по договорам служебного найма. Также они поясняют, что "встали в очередь нуждающихся в улучшении жилья до 1 марта 2005 года", но жилья не получили. ГУМВД России по региону сообщило, что создало комиссию для изучения этой ситуации. В ноябре в Telegram-канале профсоюза появилось новое видеообращение полицейских, в котором они попросили власти обратить внимание на проблему участковых и заявили о готовности объявить голодовку, если вопрос не решится. По данным местных СМИ, накануне сотрудница полиции объявила голодовку из-за выселения из служебного жилья.
"Следствием проводится доследственная проверка", - сказал старший помощник руководителя СУСК РФ по региону по связям со СМИ Владимир Шишков.
В октябре уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко отмечала, что, "изучив огромный массив информации, пришла к выводу о том, что государство несвоевременно исполняет взятые на себя социальные обязательства, связанные с предоставлением жилья сотрудникам органов внутренних дел". Но в то же время, отмечала Сударенко, она не выявила нарушений в действиях органов местного самоуправления Челябинска (поступление жилья в муниципальную собственность, отнесение его к специализированному жилому фонду, заключение договоров специализированного найма на период службы в должности участкового уполномоченного соответствовали законодательству).
Ранее пресс-служба горадминистрации поясняла, что предлагает участковым уполномоченным полиции Челябинска заключить договоры коммерческого найма на квартиры, где они проживают, так как это муниципальная собственность, а обеспечение жильем полицейских в настоящее время является обязательством Российской Федерации за счет средств федерального бюджета.