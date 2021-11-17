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Следователи проверяют ситуацию с выселением участковых в Челябинске
Следователи проверяют ситуацию с выселением участковых в Челябинске - РИА Новости, 17.11.2021
Следователи проверяют ситуацию с выселением участковых в Челябинске
Следственные органы проводят доследственную проверку информации о якобы выселении из служебных квартир участковых уполномоченных сотрудников полиции Челябинска, РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T09:41
2021-11-17T09:41
происшествия
челябинск
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
следственный комитет россии (ск рф)
жилье
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ЧЕЛЯБИНСК, 17 ноя – РИА Новости. Следственные органы проводят доследственную проверку информации о якобы выселении из служебных квартир участковых уполномоченных сотрудников полиции Челябинска, сообщили РИА Новости в среду в следственном управление СК РФ по региону.В середине сентября в Telegram-канале профсоюза УМВД России по Челябинску появилось видеообращение участковых уполномоченных городского УМВД о том, что их выселяют из квартир в Челябинске, предоставленных в 2008-2010 годах по договорам служебного найма. Также они поясняют, что "встали в очередь нуждающихся в улучшении жилья до 1 марта 2005 года", но жилья не получили. ГУМВД России по региону сообщило, что создало комиссию для изучения этой ситуации. В ноябре в Telegram-канале профсоюза появилось новое видеообращение полицейских, в котором они попросили власти обратить внимание на проблему участковых и заявили о готовности объявить голодовку, если вопрос не решится. По данным местных СМИ, накануне сотрудница полиции объявила голодовку из-за выселения из служебного жилья."Следствием проводится доследственная проверка", - сказал старший помощник руководителя СУСК РФ по региону по связям со СМИ Владимир Шишков.В октябре уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко отмечала, что, "изучив огромный массив информации, пришла к выводу о том, что государство несвоевременно исполняет взятые на себя социальные обязательства, связанные с предоставлением жилья сотрудникам органов внутренних дел". Но в то же время, отмечала Сударенко, она не выявила нарушений в действиях органов местного самоуправления Челябинска (поступление жилья в муниципальную собственность, отнесение его к специализированному жилому фонду, заключение договоров специализированного найма на период службы в должности участкового уполномоченного соответствовали законодательству).Ранее пресс-служба горадминистрации поясняла, что предлагает участковым уполномоченным полиции Челябинска заключить договоры коммерческого найма на квартиры, где они проживают, так как это муниципальная собственность, а обеспечение жильем полицейских в настоящее время является обязательством Российской Федерации за счет средств федерального бюджета.
https://ria.ru/20211116/podderzhka-1759303412.html
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происшествия, челябинск, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф), жилье
09:41 17.11.2021
 
Следователи проверяют ситуацию с выселением участковых в Челябинске

В Челябинске следователи проверяют данные о выселении участковых из служебных квартир

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ЧЕЛЯБИНСК, 17 ноя – РИА Новости. Следственные органы проводят доследственную проверку информации о якобы выселении из служебных квартир участковых уполномоченных сотрудников полиции Челябинска, сообщили РИА Новости в среду в следственном управление СК РФ по региону.
В середине сентября в Telegram-канале профсоюза УМВД России по Челябинску появилось видеообращение участковых уполномоченных городского УМВД о том, что их выселяют из квартир в Челябинске, предоставленных в 2008-2010 годах по договорам служебного найма. Также они поясняют, что "встали в очередь нуждающихся в улучшении жилья до 1 марта 2005 года", но жилья не получили. ГУМВД России по региону сообщило, что создало комиссию для изучения этой ситуации. В ноябре в Telegram-канале профсоюза появилось новое видеообращение полицейских, в котором они попросили власти обратить внимание на проблему участковых и заявили о готовности объявить голодовку, если вопрос не решится. По данным местных СМИ, накануне сотрудница полиции объявила голодовку из-за выселения из служебного жилья.
Алексей Текслер - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
Вчера, 15:27Челябинская область
Челябинский губернатор рассказал о новых мерах социальной поддержки
"Следствием проводится доследственная проверка", - сказал старший помощник руководителя СУСК РФ по региону по связям со СМИ Владимир Шишков.
В октябре уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко отмечала, что, "изучив огромный массив информации, пришла к выводу о том, что государство несвоевременно исполняет взятые на себя социальные обязательства, связанные с предоставлением жилья сотрудникам органов внутренних дел". Но в то же время, отмечала Сударенко, она не выявила нарушений в действиях органов местного самоуправления Челябинска (поступление жилья в муниципальную собственность, отнесение его к специализированному жилому фонду, заключение договоров специализированного найма на период службы в должности участкового уполномоченного соответствовали законодательству).
Ранее пресс-служба горадминистрации поясняла, что предлагает участковым уполномоченным полиции Челябинска заключить договоры коммерческого найма на квартиры, где они проживают, так как это муниципальная собственность, а обеспечение жильем полицейских в настоящее время является обязательством Российской Федерации за счет средств федерального бюджета.
 
ПроисшествияЧелябинскМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Следственный комитет России (СК РФ)Жилье
 
 
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