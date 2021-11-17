https://ria.ru/20211117/chelyabinsk-1759402218.html

Следователи проверяют ситуацию с выселением участковых в Челябинске

Следователи проверяют ситуацию с выселением участковых в Челябинске - РИА Новости, 17.11.2021

Следователи проверяют ситуацию с выселением участковых в Челябинске

Следственные органы проводят доследственную проверку информации о якобы выселении из служебных квартир участковых уполномоченных сотрудников полиции Челябинска, РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T09:41

2021-11-17T09:41

2021-11-17T09:41

происшествия

челябинск

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

следственный комитет россии (ск рф)

жилье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748653392_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_dccadbf9a754e60da7b5fbffe9a60f74.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 17 ноя – РИА Новости. Следственные органы проводят доследственную проверку информации о якобы выселении из служебных квартир участковых уполномоченных сотрудников полиции Челябинска, сообщили РИА Новости в среду в следственном управление СК РФ по региону.В середине сентября в Telegram-канале профсоюза УМВД России по Челябинску появилось видеообращение участковых уполномоченных городского УМВД о том, что их выселяют из квартир в Челябинске, предоставленных в 2008-2010 годах по договорам служебного найма. Также они поясняют, что "встали в очередь нуждающихся в улучшении жилья до 1 марта 2005 года", но жилья не получили. ГУМВД России по региону сообщило, что создало комиссию для изучения этой ситуации. В ноябре в Telegram-канале профсоюза появилось новое видеообращение полицейских, в котором они попросили власти обратить внимание на проблему участковых и заявили о готовности объявить голодовку, если вопрос не решится. По данным местных СМИ, накануне сотрудница полиции объявила голодовку из-за выселения из служебного жилья."Следствием проводится доследственная проверка", - сказал старший помощник руководителя СУСК РФ по региону по связям со СМИ Владимир Шишков.В октябре уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко отмечала, что, "изучив огромный массив информации, пришла к выводу о том, что государство несвоевременно исполняет взятые на себя социальные обязательства, связанные с предоставлением жилья сотрудникам органов внутренних дел". Но в то же время, отмечала Сударенко, она не выявила нарушений в действиях органов местного самоуправления Челябинска (поступление жилья в муниципальную собственность, отнесение его к специализированному жилому фонду, заключение договоров специализированного найма на период службы в должности участкового уполномоченного соответствовали законодательству).Ранее пресс-служба горадминистрации поясняла, что предлагает участковым уполномоченным полиции Челябинска заключить договоры коммерческого найма на квартиры, где они проживают, так как это муниципальная собственность, а обеспечение жильем полицейских в настоящее время является обязательством Российской Федерации за счет средств федерального бюджета.

https://ria.ru/20211116/podderzhka-1759303412.html

челябинск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, челябинск, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф), жилье