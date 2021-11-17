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https://ria.ru/20211117/biznes-1759521192.html
В Татарстане запустили льготный антикризисный продукт для бизнеса
В Татарстане запустили льготный антикризисный продукт для бизнеса - РИА Новости, 17.11.2021
В Татарстане запустили льготный антикризисный продукт для бизнеса
Гарантийный фонд Татарстана запустил льготный антикризисный продукт для малого и среднего бизнеса со сниженной комиссией и возможностью отсрочки ее уплаты,... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T17:53
2021-11-17T17:53
республика татарстан
экономика
бизнес
республика татарстан (татарстан)
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коронавирус в россии
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КАЗАНЬ, 17 ноя – РИА Новости. Гарантийный фонд Татарстана запустил льготный антикризисный продукт для малого и среднего бизнеса со сниженной комиссией и возможностью отсрочки ее уплаты, сообщает министерство экономики республики."Подведомственный министерству экономики Татарстана республиканский гарантийный фонд запустил льготный антикризисный продукт для малого и среднего бизнеса "Поддержка 2021". По данному продукту максимальная сумма поручительства гарантийного фонда составляет до 50 миллионов рублей", - говорится в сообщении.При этом, как отмечается, комиссионное вознаграждение за предоставленное поручительство снижено в два раза (по сравнению со стандартным) – до 0,5%, а также предусмотрена возможность отсрочки уплаты вознаграждения на 6 месяцев.Гарантийная поддержка предусмотрена для тех предпринимателей, кто не располагает достаточным залоговым обеспечением при получении заемного финансирования. Такая поддержка в том числе доступна при обращении за новым льготным микрозаймом "Однопроцентный", здесь размер поручительства может составлять до 50% от суммы займа.Минэкономики информирует, что льготным продуктом могут воспользоваться субъекты малого и среднего бизнеса, деятельность которых ограничена постановлением правительства республики "О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции".Подать заявку и получить консультацию об условиях получения нового вида поддержки можно на сайте гарантийного фонда Татарстана и в едином центре кредитования.
https://ria.ru/20211112/soglashenie-1758733777.html
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экономика, бизнес, республика татарстан (татарстан), россия, коронавирус в россии
17:53 17.11.2021
 
В Татарстане запустили льготный антикризисный продукт для бизнеса

В Татарстане запустили льготный антикризисный продукт для бизнеса со сниженной комиссией

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкГород Казань
Город Казань - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
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КАЗАНЬ, 17 ноя – РИА Новости. Гарантийный фонд Татарстана запустил льготный антикризисный продукт для малого и среднего бизнеса со сниженной комиссией и возможностью отсрочки ее уплаты, сообщает министерство экономики республики.
"Подведомственный министерству экономики Татарстана республиканский гарантийный фонд запустил льготный антикризисный продукт для малого и среднего бизнеса "Поддержка 2021". По данному продукту максимальная сумма поручительства гарантийного фонда составляет до 50 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
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При этом, как отмечается, комиссионное вознаграждение за предоставленное поручительство снижено в два раза (по сравнению со стандартным) – до 0,5%, а также предусмотрена возможность отсрочки уплаты вознаграждения на 6 месяцев.
Гарантийная поддержка предусмотрена для тех предпринимателей, кто не располагает достаточным залоговым обеспечением при получении заемного финансирования. Такая поддержка в том числе доступна при обращении за новым льготным микрозаймом "Однопроцентный", здесь размер поручительства может составлять до 50% от суммы займа.
Минэкономики информирует, что льготным продуктом могут воспользоваться субъекты малого и среднего бизнеса, деятельность которых ограничена постановлением правительства республики "О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции".
Подать заявку и получить консультацию об условиях получения нового вида поддержки можно на сайте гарантийного фонда Татарстана и в едином центре кредитования.
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