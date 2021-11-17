https://ria.ru/20211117/biznes-1759462219.html

КМСП: главная тема обращений бизнеса в "Сервис 360°" - ковид-ограничения

КМСП: главная тема обращений бизнеса в "Сервис 360°" - ковид-ограничения - РИА Новости, 17.11.2021

КМСП: главная тема обращений бизнеса в "Сервис 360°" - ковид-ограничения

Через "Сервис 360°" на сайте Корпорации МСП за семь дней его работы были поданы 77 анкет и обращений от предпринимателей из 45 регионов, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T14:20

2021-11-17T14:20

2021-11-17T14:20

бизнес

корпорация мсп

россия

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Через "Сервис 360°" на сайте Корпорации МСП за семь дней его работы были поданы 77 анкет и обращений от предпринимателей из 45 регионов, сообщает пресс-служба корпорации.При этом больше двух третей обращений касались работы бизнеса и механизмов господдержки в период ковид-ограничений, а каждое десятое обращение – вопросов взаимодействия с банками. Также предпринимателей волновали вопросы закупок, проверок контролирующих органов, взаимодействия с операторами инвестиционных платформ и микрофинансовыми организациями, уточняется в сообщении.Основные проблемы, по которым малый и средний бизнес обращался на "Сервис 360°", касались механизмов поддержки розничной торговли (44%), введения QR-кодов (каждое четвертое обращение), получения льготного кредита (11%) и проблем при закупках (8%). Регионами-лидерами по количеству обращений стали Москва, Пермский край, Тюменская, Саратовская и Самарская области."За неделю нам удалось помочь 16 предпринимателям. 26 обращений находятся в работе - по ним направлены запросы в органы власти и правоохранительные органы, по 36 - решения прорабатываются совместно с регионами. Индивидуальным предпринимателям из Краснодарского края, Республики Башкортостан, Москвы, Санкт-Петербурга и Белгородской области, а также организации из Владимирской области оказали помощь в получении субсидий или грантов в период нерабочих дней. Также нам удалось оперативно решить вопрос с выплатой задолженности со стороны заказчика за оказанные услуги", - рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.Корпорация МСП запустила "Сервис 360°" для обратной связи с бизнесом 9 ноября. Через этот канал предприниматели могут сообщить о возникших сложностях ведения бизнеса: проблемах в связи с ковид-ограничениями, трудностях при проведении торгов, о вопросах по проверкам контролирующих органов. Также в сервис можно обратиться по вопросам получения мер господдержки предпринимательства и поделиться мнением о работе институтов развития. Сейчас сервис включает в себя восемь тематических разделов, в каждом из которых можно оставить обращение по поводу конкретной проблемы. Количество тем для обратной связи будет увеличиваться исходя из запроса предпринимателей и ситуации. Сервис был создан на базе зеркального реестра проверок, позволяющего обращаться в Генеральную прокуратуру для организации мер прокурорского реагирования на нарушения, выявленные при проведении проверок контрольно-надзорными органами.

https://ria.ru/20211109/kredity-1758237831.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бизнес, корпорация мсп, россия