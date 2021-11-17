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Попова предложила изменить школьную программу по биологии
Попова предложила изменить школьную программу по биологии - РИА Новости, 17.11.2021
Попова предложила изменить школьную программу по биологии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что хотела бы изменить школьную программу биологии, чтобы дети в России получали знания об иммунной защите организма РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T18:06
2021-11-17T20:46
общество
образование - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
россия
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что хотела бы изменить школьную программу биологии, чтобы дети в России получали знания об иммунной защите организма раньше и полнее, чем это происходит сейчас."Я бы поменяла программу для школьников по биологии... Основу иммунитета и формирование иммунного ответа в организме у нас дети не знают никогда. Поэтому они верят - и дети, и взрослые, - читая в интернете: это не делайте, вот это будет. А знаний базовых нет", - сказала она на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.По ее словам, "правильные, истинные знания в части иммунопрофилактики и иммунной защиты надо давать возможность получить гораздо раньше".Затрагивая на той же встрече тему противников иммунизации, Попова сказала, что этой категории граждан необходимо "предложить хорошо проработанные, понятные знания".
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общество, образование - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, россия
18:06 17.11.2021 (обновлено: 20:46 17.11.2021)
 
Попова предложила изменить школьную программу по биологии

Попова: поменяла бы программу по биологии, чтобы дети понимали, как формируется иммунитет

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкГлавный государственный санитарный врач РФ Анна Попова
Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что хотела бы изменить школьную программу биологии, чтобы дети в России получали знания об иммунной защите организма раньше и полнее, чем это происходит сейчас.
"Я бы поменяла программу для школьников по биологии... Основу иммунитета и формирование иммунного ответа в организме у нас дети не знают никогда. Поэтому они верят - и дети, и взрослые, - читая в интернете: это не делайте, вот это будет. А знаний базовых нет", - сказала она на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
По ее словам, "правильные, истинные знания в части иммунопрофилактики и иммунной защиты надо давать возможность получить гораздо раньше".
Затрагивая на той же встрече тему противников иммунизации, Попова сказала, что этой категории граждан необходимо "предложить хорошо проработанные, понятные знания".
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ОбществоОбразование - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоАнна ПоповаРоссия
 
 
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