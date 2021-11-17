https://ria.ru/20211117/biologiya-1759524722.html

Попова предложила изменить школьную программу по биологии

Попова предложила изменить школьную программу по биологии - РИА Новости, 17.11.2021

Попова предложила изменить школьную программу по биологии

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что хотела бы изменить школьную программу биологии, чтобы дети в России получали знания об иммунной защите организма РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T18:06

2021-11-17T18:06

2021-11-17T20:46

общество

образование - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

россия

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что хотела бы изменить школьную программу биологии, чтобы дети в России получали знания об иммунной защите организма раньше и полнее, чем это происходит сейчас."Я бы поменяла программу для школьников по биологии... Основу иммунитета и формирование иммунного ответа в организме у нас дети не знают никогда. Поэтому они верят - и дети, и взрослые, - читая в интернете: это не делайте, вот это будет. А знаний базовых нет", - сказала она на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.По ее словам, "правильные, истинные знания в части иммунопрофилактики и иммунной защиты надо давать возможность получить гораздо раньше".Затрагивая на той же встрече тему противников иммунизации, Попова сказала, что этой категории граждан необходимо "предложить хорошо проработанные, понятные знания".

https://ria.ru/20211105/vaktsinatsiya-1757811891.html

россия

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2021

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общество, образование - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, россия