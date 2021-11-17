https://ria.ru/20211117/belorussiya-1759505275.html
Посольство Белоруссии в Бельгии сообщило о поджоге здания неизвестными
Посольство Белоруссии в Бельгии сообщило о поджоге здания неизвестными - РИА Новости, 17.11.2021
Посольство Белоруссии в Бельгии сообщило о поджоге здания неизвестными
Посольство Белоруссии в Бельгии сообщило о приостановке приема посетителей по консульским вопросам после "совершённого неизвестными поджога здания". РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T16:53
2021-11-17T16:53
2021-11-17T17:11
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БРЮССЕЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Посольство Белоруссии в Бельгии сообщило о приостановке приема посетителей по консульским вопросам после "совершённого неизвестными поджога здания"."С учетом совершенного неизвестными поджога здания Посольства Республики Беларусь в Королевстве Бельгия прием граждан по консульским вопросам временно приостановлен по техническим причинам", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте посольства.Представительство также обещало проинформировать о восстановлении приема.
https://ria.ru/20211116/belorussiya-1759313256.html
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16:53 17.11.2021 (обновлено: 17:11 17.11.2021)
Посольство Белоруссии в Бельгии сообщило о поджоге здания неизвестными
Посольство Белоруссии в Бельгии приостановило прием посетителей из-за поджога здания