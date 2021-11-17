https://ria.ru/20211117/balerina-1759432687.html

В Москве госпитализировали балерину Большого театра

В Москве госпитализировали балерину Большого театра - РИА Новости, 17.11.2021

В Москве госпитализировали балерину Большого театра

Балерину Большого театра Мариану Гомес госпитализировали после попытки суицида, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T12:14

2021-11-17T12:14

2021-11-17T13:29

происшествия

бразилия

москва

большой театр

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Балерину Большого театра Мариану Гомес госпитализировали после попытки суицида, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.По его словам, накануне вечером в полицию Пресненского района поступило сообщение от мужчины о том, что его знакомая пытается покончить с собой. Выехавший по вызову наряд установил, что в квартире живет 34-летняя уроженка Бразилии Мариана Гомес, работающая балериной в Большом театре. Она рассказала, что поссорилась с молодым человеком, а затем призналась, что беременна.Полицейские вызвали медиков, которые доставили девушку в больницу."По данному факту проводится проверка", — сказал собеседник агентства.Большой театр от комментариев отказался. "Мы не считаем этичным, да и просто не имеем возможности комментировать личную жизнь сотрудников театра, так как мы этого не знаем", — сказали РИА Новости в пресс-службе театра.Официальным комментарием столичного главка МВД РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20211115/teatr-1759202429.html

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происшествия, бразилия, москва, большой театр