Азаров рассказал о сотрудничестве Самарской области с Узбекистаном
Губернатор Азаров рассказал о сотрудничестве Самарской области с Узбекистаном
САМАРА, 17 ноя – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в среду на Втором российско-узбекском межрегиональном форуме рассказал о сотрудничестве региона с Узбекистаном, сообщает пресс-служба облправительства.
"С российской стороны на форуме интересы своих регионов представляли только три губернатора. О сотрудничестве и потенциале для развития взаимовыгодных отношений Самарской области с субъектами республики рассказал глава региона Дмитрий Азаров", - говорится в сообщении.
По словам Азарова, которого цитирует пресс-служба, на фоне некоторого снижения внешнеторгового оборота Самарской области с большинством стран в пандемийный 2020 год объем внешней торговли с Узбекистаном вырос на 19,7%, экспорт из региона в республику вырос на 25,8%. "Мы уже можем отметить, что Самарская область сохраняет первое место среди регионов Приволжского федерального округа по экспорту в Узбекистан. Самарская область взаимодействует с Ташкентом, Ташкентской, Наманганской, Хорезмской, Навоийской, Самаркандской областями, а также заинтересована в расширении сотрудничества и с другими регионами", - приводит слова Азарова пресс-служба.
По данным пресс-службы, губернатор рассказал о проектах, которые были сформированы на Первом форуме регионов России и Узбекистана. Так, в свободной экономической зоне Джизах реализован проект по строительству завода для сборки автомобилей Lada. Кроме того, компания "Пегас-Агро" вышла на рынок Узбекистана с самоходной агротехникой самарского производства, а предприятием "Аком" на рынке республики реализовано около 48 тысяч аккумуляторных батарей для легковых и грузовых автомобилей. АО "Тяжмаш" на протяжении нескольких лет осуществляет поставки оборудования на Алмалыкский и Навоийский горно-металлургические комбинаты, а также на Ново-Ангренскую ГРЭС. Также были созданы два торгово-распределительных центра: RUZ Trader в Ташкенте и "Азия-Инвест" в Самаре.
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"Уверен, что и нынешний форум придаст импульс развитию взаимоотношений между государствами и между регионами России и Узбекистана. Это сотрудничество положительно будет сказываться на всех жителях наших регионов", - цитирует Азарова пресс-служба.
Отмечается, что в приветствии участникам форума президент РФ Владимир Путин отметил Самарскую область в качестве одного из ключевых регионов России во взаимодействии двух стран. Вклад Самарской области в экономику регионов Узбекистана, по данным пресс-службы, отметил и президент республики Шавкат Мирзиеев, приведя в пример проект строительства самарскими компаниями крупного тепличного комплекса в Бухаре.