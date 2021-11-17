https://ria.ru/20211117/azarov-1759547771.html

Азаров рассказал о сотрудничестве Самарской области с Узбекистаном

Азаров рассказал о сотрудничестве Самарской области с Узбекистаном - РИА Новости, 17.11.2021

Азаров рассказал о сотрудничестве Самарской области с Узбекистаном

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в среду на Втором российско-узбекском межрегиональном форуме рассказал о сотрудничестве региона с Узбекистаном,... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T20:54

2021-11-17T20:54

2021-11-17T20:54

экономика

самарская область

дмитрий азаров

россия

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САМАРА, 17 ноя – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в среду на Втором российско-узбекском межрегиональном форуме рассказал о сотрудничестве региона с Узбекистаном, сообщает пресс-служба облправительства."С российской стороны на форуме интересы своих регионов представляли только три губернатора. О сотрудничестве и потенциале для развития взаимовыгодных отношений Самарской области с субъектами республики рассказал глава региона Дмитрий Азаров", - говорится в сообщении.По словам Азарова, которого цитирует пресс-служба, на фоне некоторого снижения внешнеторгового оборота Самарской области с большинством стран в пандемийный 2020 год объем внешней торговли с Узбекистаном вырос на 19,7%, экспорт из региона в республику вырос на 25,8%. "Мы уже можем отметить, что Самарская область сохраняет первое место среди регионов Приволжского федерального округа по экспорту в Узбекистан. Самарская область взаимодействует с Ташкентом, Ташкентской, Наманганской, Хорезмской, Навоийской, Самаркандской областями, а также заинтересована в расширении сотрудничества и с другими регионами", - приводит слова Азарова пресс-служба.По данным пресс-службы, губернатор рассказал о проектах, которые были сформированы на Первом форуме регионов России и Узбекистана. Так, в свободной экономической зоне Джизах реализован проект по строительству завода для сборки автомобилей Lada. Кроме того, компания "Пегас-Агро" вышла на рынок Узбекистана с самоходной агротехникой самарского производства, а предприятием "Аком" на рынке республики реализовано около 48 тысяч аккумуляторных батарей для легковых и грузовых автомобилей. АО "Тяжмаш" на протяжении нескольких лет осуществляет поставки оборудования на Алмалыкский и Навоийский горно-металлургические комбинаты, а также на Ново-Ангренскую ГРЭС. Также были созданы два торгово-распределительных центра: RUZ Trader в Ташкенте и "Азия-Инвест" в Самаре."Уверен, что и нынешний форум придаст импульс развитию взаимоотношений между государствами и между регионами России и Узбекистана. Это сотрудничество положительно будет сказываться на всех жителях наших регионов", - цитирует Азарова пресс-служба.Отмечается, что в приветствии участникам форума президент РФ Владимир Путин отметил Самарскую область в качестве одного из ключевых регионов России во взаимодействии двух стран. Вклад Самарской области в экономику регионов Узбекистана, по данным пресс-службы, отметил и президент республики Шавкат Мирзиеев, приведя в пример проект строительства самарскими компаниями крупного тепличного комплекса в Бухаре.

https://ria.ru/20211116/azarov-1759338028.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211111/samara-1758652568.html

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экономика, самарская область, дмитрий азаров, россия