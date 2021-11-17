https://ria.ru/20211117/aviaudar-1759388989.html

В Сирии сообщили об авиаударе Израиля по пригороду Дамаска

В Сирии сообщили об авиаударе Израиля по пригороду Дамаска - РИА Новости, 17.11.2021

В Сирии сообщили об авиаударе Израиля по пригороду Дамаска

Израиль нанес ракетный удар по пригороду Дамаска со стороны оккупированных Голанских высот, передает сирийское госагентство САНА. РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T03:22

2021-11-17T03:22

2021-11-17T09:39

война в сирии

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израиль

дамаск (город)

сирия

голанские высоты

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Израиль нанес ракетный удар по пригороду Дамаска со стороны оккупированных Голанских высот, передает сирийское госагентство САНА.По его данным, ЦАХАЛ выпустила две ракеты около 00:45 ночи. Атака пришлась на нежилое здание.Между Сирией и Израилем нет дипломатических отношений, со времени создания обоих государств они находятся в состоянии войны. В частности, у них многолетний территориальный конфликт из-за статуса Голанских высот.Израильские военные не раз наносили удары по объектам в Сирии, объясняя свои действия стремлением не допустить попадания современных вооружений в руки врагов. В первую очередь речь идет о ливанском движении "Хезболла", которое воюет в регионе на стороне Башара Асада и контролируется Тегераном.

https://ria.ru/20211109/siriya-1758317159.html

израиль

дамаск (город)

сирия

голанские высоты

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в мире, израиль, дамаск (город), сирия, голанские высоты