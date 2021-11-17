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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20211117/aviaudar-1759388989.html
В Сирии сообщили об авиаударе Израиля по пригороду Дамаска
В Сирии сообщили об авиаударе Израиля по пригороду Дамаска - РИА Новости, 17.11.2021
В Сирии сообщили об авиаударе Израиля по пригороду Дамаска
Израиль нанес ракетный удар по пригороду Дамаска со стороны оккупированных Голанских высот, передает сирийское госагентство САНА. РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T03:22
2021-11-17T09:39
война в сирии
в мире
израиль
дамаск (город)
сирия
голанские высоты
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Израиль нанес ракетный удар по пригороду Дамаска со стороны оккупированных Голанских высот, передает сирийское госагентство САНА.По его данным, ЦАХАЛ выпустила две ракеты около 00:45 ночи. Атака пришлась на нежилое здание.Между Сирией и Израилем нет дипломатических отношений, со времени создания обоих государств они находятся в состоянии войны. В частности, у них многолетний территориальный конфликт из-за статуса Голанских высот.Израильские военные не раз наносили удары по объектам в Сирии, объясняя свои действия стремлением не допустить попадания современных вооружений в руки врагов. В первую очередь речь идет о ливанском движении "Хезболла", которое воюет в регионе на стороне Башара Асада и контролируется Тегераном.
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дамаск (город)
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в мире, израиль, дамаск (город), сирия, голанские высоты
03:22 17.11.2021 (обновлено: 09:39 17.11.2021)
 
В Сирии сообщили об авиаударе Израиля по пригороду Дамаска

Сирийское госагентство САНА сообщило об израильском авиаударе по пригороду Дамаска

© AP Photo / David CohenСледы ракет на небе на севере Израиля
Следы ракет на небе на севере Израиля - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© AP Photo / David Cohen
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Израиль нанес ракетный удар по пригороду Дамаска со стороны оккупированных Голанских высот, передает сирийское госагентство САНА.
По его данным, ЦАХАЛ выпустила две ракеты около 00:45 ночи. Атака пришлась на нежилое здание.
"Одна из ракет противника была сбита, жертв нет", — сообщается в материале.
Между Сирией и Израилем нет дипломатических отношений, со времени создания обоих государств они находятся в состоянии войны. В частности, у них многолетний территориальный конфликт из-за статуса Голанских высот.
Израильские военные не раз наносили удары по объектам в Сирии, объясняя свои действия стремлением не допустить попадания современных вооружений в руки врагов. В первую очередь речь идет о ливанском движении "Хезболла", которое воюет в регионе на стороне Башара Асада и контролируется Тегераном.
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