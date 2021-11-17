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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211117/aviabilety-1759308046.html
Стало известно, куда дешевле всего улететь в ноябре
Стало известно, куда дешевле всего улететь в ноябре - РИА Новости, 17.11.2021
Стало известно, куда дешевле всего улететь в ноябре
Аналитики узнали, по каким популярным авианаправлениям в России и за рубежом снизились цены в ноябре по сравнению с октябрем, сообщает пресс-служба сервиса... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T11:00
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туризм
исследование
будапешт
благовещенск
омск
новости - туризм
аланья (город)
пассажиры
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Аналитики узнали, по каким популярным авианаправлениям в России и за рубежом снизились цены в ноябре по сравнению с октябрем, сообщает пресс-служба сервиса OneTwoTrip.Среди российских городов, согласно исследованию, лидирует Омск (на 37,3 процента). Сейчас билет туда стоит около 4200 рублей. На втором месте — Благовещенск, на третьем — Киров. Перелет в эти города обойдется пассажирам в 11000 и 3300 рублей соответственно.Также почти на 30 процентов снизились цены на авиабилеты в Ставрополь, Пермь, Красноярск и Новороссийск.Что касается зарубежных направлений, в топе — турецкая Аланья: 4600 с человека в одну сторону. По сравнению с прошлым месяцем, цена упала на 58,2 процента.Кроме того, значительно подешевели рейсы в Нур-Султан (до 10 600 рублей) и Будапешт (до 9600). На 33 процента стали выгоднее билеты в Анталию (6500) и на 25 процентов — в Кишинев (6000).
https://ria.ru/20211117/turist-1759398523.html
будапешт
благовещенск
омск
аланья (город)
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исследование, будапешт, благовещенск, омск, новости - туризм, аланья (город), пассажиры, авиабилеты, туристы, цены, туризм, киров, нур-султан
11:00 17.11.2021
 
Стало известно, куда дешевле всего улететь в ноябре

Эксперты выяснили, какие авианаправления подешевели в ноябре

© Fotolia / Kaspars GrinvaldsОнлайн покупка авиабилетов
Онлайн покупка авиабилетов - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© Fotolia / Kaspars Grinvalds
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Аналитики узнали, по каким популярным авианаправлениям в России и за рубежом снизились цены в ноябре по сравнению с октябрем, сообщает пресс-служба сервиса OneTwoTrip.
Среди российских городов, согласно исследованию, лидирует Омск (на 37,3 процента). Сейчас билет туда стоит около 4200 рублей. На втором месте — Благовещенск, на третьем — Киров. Перелет в эти города обойдется пассажирам в 11000 и 3300 рублей соответственно.
Также почти на 30 процентов снизились цены на авиабилеты в Ставрополь, Пермь, Красноярск и Новороссийск.
Что касается зарубежных направлений, в топе — турецкая Аланья: 4600 с человека в одну сторону. По сравнению с прошлым месяцем, цена упала на 58,2 процента.
Кроме того, значительно подешевели рейсы в Нур-Султан (до 10 600 рублей) и Будапешт (до 9600). На 33 процента стали выгоднее билеты в Анталию (6500) и на 25 процентов — в Кишинев (6000).
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100 - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
Вчера, 09:13Туризм
СМИ: более чем половине российских туроператоров угрожает банкротство
 
ТуризмИсследованиеБудапештБлаговещенскОмскНовости - ТуризмАланья (город)пассажирыавиабилетытуристыЦеныТуризмКировНур-Султан
 
 
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