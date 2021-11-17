https://ria.ru/20211117/aviabilety-1759308046.html

Стало известно, куда дешевле всего улететь в ноябре

Стало известно, куда дешевле всего улететь в ноябре - РИА Новости, 17.11.2021

Стало известно, куда дешевле всего улететь в ноябре

Аналитики узнали, по каким популярным авианаправлениям в России и за рубежом снизились цены в ноябре по сравнению с октябрем, сообщает пресс-служба сервиса... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T11:00

2021-11-17T11:00

2021-11-17T11:00

туризм

исследование

будапешт

благовещенск

омск

новости - туризм

аланья (город)

пассажиры

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Аналитики узнали, по каким популярным авианаправлениям в России и за рубежом снизились цены в ноябре по сравнению с октябрем, сообщает пресс-служба сервиса OneTwoTrip.Среди российских городов, согласно исследованию, лидирует Омск (на 37,3 процента). Сейчас билет туда стоит около 4200 рублей. На втором месте — Благовещенск, на третьем — Киров. Перелет в эти города обойдется пассажирам в 11000 и 3300 рублей соответственно.Также почти на 30 процентов снизились цены на авиабилеты в Ставрополь, Пермь, Красноярск и Новороссийск.Что касается зарубежных направлений, в топе — турецкая Аланья: 4600 с человека в одну сторону. По сравнению с прошлым месяцем, цена упала на 58,2 процента.Кроме того, значительно подешевели рейсы в Нур-Султан (до 10 600 рублей) и Будапешт (до 9600). На 33 процента стали выгоднее билеты в Анталию (6500) и на 25 процентов — в Кишинев (6000).

https://ria.ru/20211117/turist-1759398523.html

будапешт

благовещенск

омск

аланья (город)

киров

нур-султан

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