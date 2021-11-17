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Архангельскому экс-министру могут дать восемь лет за интимную переписку
Архангельскому экс-министру могут дать восемь лет за интимную переписку - РИА Новости, 17.11.2021
Архангельскому экс-министру могут дать восемь лет за интимную переписку
Сторона обвинения запросила восемь лет строгого режима для бывшего и.о. министра образования Архангельской области Юрия Гнедышева, который обвиняется в... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T20:13
2021-11-17T20:13
2021-11-17T20:13
происшествия
архангельская область
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МУРМАНСК, 17 ноя – РИА Новости. Сторона обвинения запросила восемь лет строгого режима для бывшего и.о. министра образования Архангельской области Юрия Гнедышева, который обвиняется в развратных действиях в отношении школьниц, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.Экс-министру правительства Архангельской области предъявлено обвинение по статье "Развратные действия в отношении двух несовершеннолетних". О задержании Гнедышева стало известно в октябре прошлого года. Ранее сообщалось, что, по данным следствия, в декабре 2019 года он в социальной сети вел переписку с двумя девочками 12 и 14 лет, "оказывая на них развращающее влияние".Кроме того, считает следствие, одной из них Гнедышев направил ссылку на "видеозапись, на которой запечатлены действия сексуального характера". Сейчас он находится под домашним арестом.
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происшествия, архангельская область
Архангельскому экс-министру могут дать восемь лет за интимную переписку
Обвинение просит восемь лет для архангельского экс-министра за интимную переписку с детьми