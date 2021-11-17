https://ria.ru/20211117/arkhangelsk-1759543896.html

Архангельскому экс-министру могут дать восемь лет за интимную переписку

Архангельскому экс-министру могут дать восемь лет за интимную переписку - РИА Новости, 17.11.2021

Архангельскому экс-министру могут дать восемь лет за интимную переписку

Сторона обвинения запросила восемь лет строгого режима для бывшего и.о. министра образования Архангельской области Юрия Гнедышева, который обвиняется в... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T20:13

2021-11-17T20:13

2021-11-17T20:13

происшествия

архангельская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729339430_0:146:1190:815_1920x0_80_0_0_27a6096503f2dc5060b84f8ee4f6aaf6.jpg

МУРМАНСК, 17 ноя – РИА Новости. Сторона обвинения запросила восемь лет строгого режима для бывшего и.о. министра образования Архангельской области Юрия Гнедышева, который обвиняется в развратных действиях в отношении школьниц, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.Экс-министру правительства Архангельской области предъявлено обвинение по статье "Развратные действия в отношении двух несовершеннолетних". О задержании Гнедышева стало известно в октябре прошлого года. Ранее сообщалось, что, по данным следствия, в декабре 2019 года он в социальной сети вел переписку с двумя девочками 12 и 14 лет, "оказывая на них развращающее влияние".Кроме того, считает следствие, одной из них Гнедышев направил ссылку на "видеозапись, на которой запечатлены действия сексуального характера". Сейчас он находится под домашним арестом.

https://ria.ru/20211117/deputat-1759474184.html

архангельская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, архангельская область