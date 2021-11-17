https://ria.ru/20211117/antiprivivochniki-1759529953.html

Оснований лишать дипломов врачей-антипрививочников нет, заявили в Госдуме

Оснований лишать дипломов врачей-антипрививочников нет, заявили в Госдуме - РИА Новости, 17.11.2021

Оснований лишать дипломов врачей-антипрививочников нет, заявили в Госдуме

Решение прививаться или нет должно быть личным, врачам не стоит агитировать не прививаться, но и лишать их дипломов за это нет оснований, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T18:35

2021-11-17T18:35

2021-11-17T18:35

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Решение прививаться или нет должно быть личным, врачам не стоит агитировать не прививаться, но и лишать их дипломов за это нет оснований, рассказал РИА Новости зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.Ранее сенатор, кандидат медицинских наук Александр Башкин заявил РИА Новости, что врачей, отговаривающих россиян от прививки от коронавируса, надо пожизненно лишать медицинских дипломов, поскольку такая позиция свидетельствует о том, что эти медики профнепригодны. Такую же позицию выражал и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он призвал наказывать врачей-"антиваксеров" и лишать их дипломов, поскольку они не способствуют вакцинации граждан страны."Человек, который имеет диплом, отучился, сдал соответствующие экзамены... врачи постоянно проходят курсы повышения квалификации, нет оснований для лишения диплома", - отметил Леонов.Политик отметил негативную тенденцию в том, что врачи призывают не прививаться. Вместе с тем, в случае, если врачи агитируют не вакцинироваться в стенах медучреждения, и если это не оправдано по показаниям здоровья человека, нужно прибегать к дисциплинарным мерам."Медработники должны сплотиться и такое себе не позволять. Если кто-то сам считает, что этого не нужно делать, то это решение его личное, и пусть он его интерпретирует только на себя или на членов своей семьи", - констатировал парламентарий.

https://ria.ru/20211110/antiprivivochniki-1758375386.html

https://ria.ru/20211105/vaktsinatsiya-1757811891.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, госдума рф, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19