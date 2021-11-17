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В Британии и на Украине заявили о нежелании враждовать с Россией
В Британии и на Украине заявили о нежелании враждовать с Россией - РИА Новости, 17.11.2021
В Британии и на Украине заявили о нежелании враждовать с Россией
Великобритания и Украина не хотят быть враждебными к России, но обеспокоены ее военной активностью на границе с Украиной, говорится в совместном заявлении... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T00:10
2021-11-17T00:57
в мире
украина
великобритания
россия
лондон
москва
владимир путин
дмитрий песков
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ЛОНДОН, 17 ноя — РИА Новости. Великобритания и Украина не хотят быть враждебными к России, но обеспокоены ее военной активностью на границе с Украиной, говорится в совместном заявлении министров обороны двух стран Бена Уоллеса и Алексея Резникова. Документ распространило британское оборонное ведомство.Уоллес находится с визитом на Украине.Там также отмечается, что состоявшаяся встреча стала следующей фазой двустороннего сотрудничества по наращиванию оборонных возможностей Украины и повышению интероперабельности."Государственный суверенитет и территориальная целостность Украины неоспоримы. Великобритания стоит плечом к плесу с украинским народом и будет придерживаться своей решимости его поддерживать. Мы непоколебимы в этой поддержке и вместе остаемся бдительными и едиными в защите своих общих ценностей и свобод", — говорится в заявлении.Во время визита Уоллес, помимо министра обороны, также встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.Британский премьер Борис Джонсон накануне заявил, что страна выступает в поддержку суверенитета Украины не потому, что хочет быть враждебной по отношению к России, а из-за "приверженности демократии и свободе". Ранее газета Mirror со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщила, что Лондон готов перебросить до 600 бойцов сил спецназначения на Украину из-за опасений о якобы готовящемся вторжении России.Президент Владимир Путин ранее назвал алармистскими заявления о том, что Москва якобы готовит вторжение на Украину. Он также напомнил, что страна не участвует во внутриукраинском конфликте.В МИД опровергли сообщения некоторых западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. В Кремле заявляли, что перемещение войск идет в пределах территории страны и на усмотрение Москвы. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Москва не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях" и подчеркивала, что никому не угрожает, а заявления об "агрессии России" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи границ страны.
https://ria.ru/20211116/more-1759366859.html
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в мире, украина, великобритания, россия, лондон, москва, владимир путин, дмитрий песков, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей резников, бен уоллес, владимир зеленский
00:10 17.11.2021 (обновлено: 00:57 17.11.2021)
 
В Британии и на Украине заявили о нежелании враждовать с Россией

Главы Минобороны Британии и Украины Уоллес и Резников: нет желания враждовать с Россией

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЛОНДОН, 17 ноя — РИА Новости. Великобритания и Украина не хотят быть враждебными к России, но обеспокоены ее военной активностью на границе с Украиной, говорится в совместном заявлении министров обороны двух стран Бена Уоллеса и Алексея Резникова. Документ распространило британское оборонное ведомство.
Уоллес находится с визитом на Украине.

"У наших правительств нет желания быть враждебными или пытаться каким-либо образом стратегически окружить или подорвать Российскую Федерацию. Мы озабочены усилением военного присутствия и военной активностью России на границе с Украиной", — говорится в заявлении.

Там также отмечается, что состоявшаяся встреча стала следующей фазой двустороннего сотрудничества по наращиванию оборонных возможностей Украины и повышению интероперабельности.
"Государственный суверенитет и территориальная целостность Украины неоспоримы. Великобритания стоит плечом к плесу с украинским народом и будет придерживаться своей решимости его поддерживать. Мы непоколебимы в этой поддержке и вместе остаемся бдительными и едиными в защите своих общих ценностей и свобод", — говорится в заявлении.
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Во время визита Уоллес, помимо министра обороны, также встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Британский премьер Борис Джонсон накануне заявил, что страна выступает в поддержку суверенитета Украины не потому, что хочет быть враждебной по отношению к России, а из-за "приверженности демократии и свободе". Ранее газета Mirror со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщила, что Лондон готов перебросить до 600 бойцов сил спецназначения на Украину из-за опасений о якобы готовящемся вторжении России.
Президент Владимир Путин ранее назвал алармистскими заявления о том, что Москва якобы готовит вторжение на Украину. Он также напомнил, что страна не участвует во внутриукраинском конфликте.
В МИД опровергли сообщения некоторых западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. В Кремле заявляли, что перемещение войск идет в пределах территории страны и на усмотрение Москвы. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Москва не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях" и подчеркивала, что никому не угрожает, а заявления об "агрессии России" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи границ страны.
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В миреУкраинаВеликобританияРоссияЛондонМоскваВладимир ПутинДмитрий ПесковНАТОМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Алексей РезниковБен УоллесВладимир Зеленский
 
 
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