00:10 17.11.2021 (обновлено: 00:57 17.11.2021)
В Британии и на Украине заявили о нежелании враждовать с Россией
Главы Минобороны Британии и Украины Уоллес и Резников: нет желания враждовать с Россией
ЛОНДОН, 17 ноя — РИА Новости. Великобритания и Украина не хотят быть враждебными к России, но обеспокоены ее военной активностью на границе с Украиной, говорится в совместном заявлении министров обороны двух стран Бена Уоллеса и Алексея Резникова. Документ распространило британское оборонное ведомство.
Уоллес находится с визитом на Украине.
"У наших правительств нет желания быть враждебными или пытаться каким-либо образом стратегически окружить или подорвать Российскую Федерацию. Мы озабочены усилением военного присутствия и военной активностью России на границе с Украиной", — говорится в заявлении.
Там также отмечается, что состоявшаяся встреча стала следующей фазой двустороннего сотрудничества по наращиванию оборонных возможностей Украины и повышению интероперабельности.
"Государственный суверенитет и территориальная целостность Украины неоспоримы. Великобритания стоит плечом к плесу с украинским народом и будет придерживаться своей решимости его поддерживать. Мы непоколебимы в этой поддержке и вместе остаемся бдительными и едиными в защите своих общих ценностей и свобод", — говорится в заявлении.
Во время визита Уоллес, помимо министра обороны, также встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Британский премьер Борис Джонсон накануне заявил, что страна выступает в поддержку суверенитета Украины не потому, что хочет быть враждебной по отношению к России, а из-за "приверженности демократии и свободе". Ранее газета Mirror со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщила, что Лондон готов перебросить до 600 бойцов сил спецназначения на Украину из-за опасений о якобы готовящемся вторжении России.
Президент Владимир Путин ранее назвал алармистскими заявления о том, что Москва якобы готовит вторжение на Украину. Он также напомнил, что страна не участвует во внутриукраинском конфликте.
В МИД опровергли сообщения некоторых западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. В Кремле заявляли, что перемещение войск идет в пределах территории страны и на усмотрение Москвы. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Москва не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях" и подчеркивала, что никому не угрожает, а заявления об "агрессии России" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи границ страны.