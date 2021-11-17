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Аэрофлот запускает свой самый протяженный рейс из Москвы в Канкун
Аэрофлот запускает свой самый протяженный рейс из Москвы в Канкун - РИА Новости, 18.11.2021
Аэрофлот запускает свой самый протяженный рейс из Москвы в Канкун
Новый регулярный рейс Аэрофлота "Москва-Канкун" будет запущен в четверг; в честь открытия сообщения пассажиров ждут многочисленные сюрпризы, включая... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-17T21:17
2021-11-18T01:20
новости компаний - экономика
канкун
шереметьево (аэропорт)
мексика
аэрофлот
россия
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Новый регулярный рейс Аэрофлота "Москва-Канкун" будет запущен в четверг; в честь открытия сообщения пассажиров ждут многочисленные сюрпризы, включая мексиканские коктейли на борту, сообщили на встрече в посольстве Мексики в России посол Норма Пенсадо и представитель Аэрофлота Юлия Спивакова.Она отметила, что Мексика входит в десятку основных зарубежных направлений, которые выбирают для себя российские туристы. "И 80% туристов прилетают в нашу страну через Канкун. Поэтому мы уверены, что новый рейс станет для Аэрофлота очень успешным", - добавила посол.Представитель Аэрофлота, в свою очередь, напомнила о богатой истории пассажирского авиасообщения между Россией и Мексикой, которая длится почти полвека."Именно в этом году наша авиакомпания отметила сразу несколько круглых дат, связанных с полетами в Мексику. В частности, 45 лет назад было подписано межправительственное соглашение об открытии новой линии "Москва-Мехико-Москва", 25 лет назад начались первые полеты в Канкун, потом был перерыв, и ровно десять лет назад состоялся первый в новейшей истории России рейс в Канкун – это было 31 октября 2011 года. И теперь мы счастливы сообщить, что уже завтра, 18 ноября, "Аэрофлот" возобновит воздушную линию, которая вновь соединит Россию и Мексику", - рассказала Спивакова.По ее словам, это будут первые прямые перелеты Аэрофлота из России в Мексику с 2014 года.Он добавила, что первых пассажиров, летящих рейсом "Москва-Канкун", в аэропорту Шереметьево ждут сюрпризы."В частности, на регистрации их ожидают мексиканские мелодии – она точно будет яркой и запоминающейся. На борту наш экипаж будет вручать памятные подарки первопроходцам, отправляющимся первым возобновленным рейсом в Канкун. В классах "бизнес" и "комфорт" пассажиров ожидают мексиканские коктейли - так что и перелет тоже будет необычным. Мы гарантируем премиальный сервис и уникальные возможности для отдыха в Мексике, которые, уверена, привлекут очень много пассажиров. Надеемся, что новый рейс станет одним из самых популярных в маршрутной сети Аэрофлота. Особенно – в зимнем сезоне", - сказала Спивакова.Посол Мексики в России, пользуясь случаем, напомнила, что Мексика имеет туристические направления для всех вкусов и кошельков."Если мы объединим все рейсы в Мексику, их будет 23 вместе с чартерными. И нам очень отрадно, что в переговорах с Аэрофлотом мы рассматриваем и другие направления перелетов в нашу страну. Конечно, пандемия нанесла серьезный урон туризму по всему миру, и Мексика не исключение. К сожалению, в 2020 году мы наблюдали спад турпотока из России в 64% по отношению к 2019 году, но, когда в мае 2021-го открылось сообщение между нашими странами, количество российских туристов почти мгновенно увеличилось на 59% по сравнению с предыдущим годом", - резюмировала Пенсадо.
https://ria.ru/20211117/turizm-1759540528.html
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новости компаний - экономика, канкун, шереметьево (аэропорт), мексика, аэрофлот, россия
21:17 17.11.2021 (обновлено: 01:20 18.11.2021)
 

Аэрофлот запускает свой самый протяженный рейс из Москвы в Канкун

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСалон самолета Boeing 777 авиакомпании "Аэрофлот" на территории Международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина
Салон самолета Boeing 777 авиакомпании Аэрофлот на территории Международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Новый регулярный рейс Аэрофлота "Москва-Канкун" будет запущен в четверг; в честь открытия сообщения пассажиров ждут многочисленные сюрпризы, включая мексиканские коктейли на борту, сообщили на встрече в посольстве Мексики в России посол Норма Пенсадо и представитель Аэрофлота Юлия Спивакова.
"Для нас, посольства Мексики в России, эта дата очень важна. Это хороший повод для радости. С 2014 года полетов в Канкун, к сожалению, не было. Сегодня мы вместе с Аэрофлотом объявляем о начале рейсов по маршруту "Москва-Канкун", - сказала Пенсадо.
Она отметила, что Мексика входит в десятку основных зарубежных направлений, которые выбирают для себя российские туристы. "И 80% туристов прилетают в нашу страну через Канкун. Поэтому мы уверены, что новый рейс станет для Аэрофлота очень успешным", - добавила посол.
Представитель Аэрофлота, в свою очередь, напомнила о богатой истории пассажирского авиасообщения между Россией и Мексикой, которая длится почти полвека.
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"Именно в этом году наша авиакомпания отметила сразу несколько круглых дат, связанных с полетами в Мексику. В частности, 45 лет назад было подписано межправительственное соглашение об открытии новой линии "Москва-Мехико-Москва", 25 лет назад начались первые полеты в Канкун, потом был перерыв, и ровно десять лет назад состоялся первый в новейшей истории России рейс в Канкун – это было 31 октября 2011 года. И теперь мы счастливы сообщить, что уже завтра, 18 ноября, "Аэрофлот" возобновит воздушную линию, которая вновь соединит Россию и Мексику", - рассказала Спивакова.
По ее словам, это будут первые прямые перелеты Аэрофлота из России в Мексику с 2014 года.
"Летать в Канкун мы будем трижды в неделю: по вторникам, четвергам и субботам. И можем гарантировать, что это будут очень комфортные, безопасные и приятные перелеты. Выполнять мы их будем на нашем новейшем лайнере Airbus А350. Кстати, первый рейс продан полностью. То есть спрос есть", - поделилась представитель Аэрофлота.
Он добавила, что первых пассажиров, летящих рейсом "Москва-Канкун", в аэропорту Шереметьево ждут сюрпризы.
"В частности, на регистрации их ожидают мексиканские мелодии – она точно будет яркой и запоминающейся. На борту наш экипаж будет вручать памятные подарки первопроходцам, отправляющимся первым возобновленным рейсом в Канкун. В классах "бизнес" и "комфорт" пассажиров ожидают мексиканские коктейли - так что и перелет тоже будет необычным. Мы гарантируем премиальный сервис и уникальные возможности для отдыха в Мексике, которые, уверена, привлекут очень много пассажиров. Надеемся, что новый рейс станет одним из самых популярных в маршрутной сети Аэрофлота. Особенно – в зимнем сезоне", - сказала Спивакова.
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Посол Мексики в России, пользуясь случаем, напомнила, что Мексика имеет туристические направления для всех вкусов и кошельков.
"Если мы объединим все рейсы в Мексику, их будет 23 вместе с чартерными. И нам очень отрадно, что в переговорах с Аэрофлотом мы рассматриваем и другие направления перелетов в нашу страну. Конечно, пандемия нанесла серьезный урон туризму по всему миру, и Мексика не исключение. К сожалению, в 2020 году мы наблюдали спад турпотока из России в 64% по отношению к 2019 году, но, когда в мае 2021-го открылось сообщение между нашими странами, количество российских туристов почти мгновенно увеличилось на 59% по сравнению с предыдущим годом", - резюмировала Пенсадо.
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