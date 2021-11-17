https://ria.ru/20211117/aeroflot-1759549759.html

Аэрофлот запускает свой самый протяженный рейс из Москвы в Канкун

Аэрофлот запускает свой самый протяженный рейс из Москвы в Канкун - РИА Новости, 18.11.2021

Аэрофлот запускает свой самый протяженный рейс из Москвы в Канкун

Новый регулярный рейс Аэрофлота "Москва-Канкун" будет запущен в четверг; в честь открытия сообщения пассажиров ждут многочисленные сюрпризы, включая... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-17T21:17

2021-11-17T21:17

2021-11-18T01:20

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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Новый регулярный рейс Аэрофлота "Москва-Канкун" будет запущен в четверг; в честь открытия сообщения пассажиров ждут многочисленные сюрпризы, включая мексиканские коктейли на борту, сообщили на встрече в посольстве Мексики в России посол Норма Пенсадо и представитель Аэрофлота Юлия Спивакова.Она отметила, что Мексика входит в десятку основных зарубежных направлений, которые выбирают для себя российские туристы. "И 80% туристов прилетают в нашу страну через Канкун. Поэтому мы уверены, что новый рейс станет для Аэрофлота очень успешным", - добавила посол.Представитель Аэрофлота, в свою очередь, напомнила о богатой истории пассажирского авиасообщения между Россией и Мексикой, которая длится почти полвека."Именно в этом году наша авиакомпания отметила сразу несколько круглых дат, связанных с полетами в Мексику. В частности, 45 лет назад было подписано межправительственное соглашение об открытии новой линии "Москва-Мехико-Москва", 25 лет назад начались первые полеты в Канкун, потом был перерыв, и ровно десять лет назад состоялся первый в новейшей истории России рейс в Канкун – это было 31 октября 2011 года. И теперь мы счастливы сообщить, что уже завтра, 18 ноября, "Аэрофлот" возобновит воздушную линию, которая вновь соединит Россию и Мексику", - рассказала Спивакова.По ее словам, это будут первые прямые перелеты Аэрофлота из России в Мексику с 2014 года.Он добавила, что первых пассажиров, летящих рейсом "Москва-Канкун", в аэропорту Шереметьево ждут сюрпризы."В частности, на регистрации их ожидают мексиканские мелодии – она точно будет яркой и запоминающейся. На борту наш экипаж будет вручать памятные подарки первопроходцам, отправляющимся первым возобновленным рейсом в Канкун. В классах "бизнес" и "комфорт" пассажиров ожидают мексиканские коктейли - так что и перелет тоже будет необычным. Мы гарантируем премиальный сервис и уникальные возможности для отдыха в Мексике, которые, уверена, привлекут очень много пассажиров. Надеемся, что новый рейс станет одним из самых популярных в маршрутной сети Аэрофлота. Особенно – в зимнем сезоне", - сказала Спивакова.Посол Мексики в России, пользуясь случаем, напомнила, что Мексика имеет туристические направления для всех вкусов и кошельков."Если мы объединим все рейсы в Мексику, их будет 23 вместе с чартерными. И нам очень отрадно, что в переговорах с Аэрофлотом мы рассматриваем и другие направления перелетов в нашу страну. Конечно, пандемия нанесла серьезный урон туризму по всему миру, и Мексика не исключение. К сожалению, в 2020 году мы наблюдали спад турпотока из России в 64% по отношению к 2019 году, но, когда в мае 2021-го открылось сообщение между нашими странами, количество российских туристов почти мгновенно увеличилось на 59% по сравнению с предыдущим годом", - резюмировала Пенсадо.

https://ria.ru/20211117/turizm-1759540528.html

https://ria.ru/20211116/aeroflot-1759277632.html

https://ria.ru/20211113/aeroflot-1758947133.html

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новости компаний - экономика, канкун, шереметьево (аэропорт), мексика, аэрофлот, россия