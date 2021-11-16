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В Госдуме отреагировали на ЧП с журналистами на границе Польши и Белоруссии
В Госдуме отреагировали на ЧП с журналистами на границе Польши и Белоруссии - РИА Новости, 16.11.2021
В Госдуме отреагировали на ЧП с журналистами на границе Польши и Белоруссии
Зампред фракции "Единая Россия" в Госдуме, журналист Евгений Ревенко обратился в комиссию ОБСЕ по вопросам свободы СМИ с призывом отреагировать на ситуацию с... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T15:45
2021-11-16T15:45
в мире
белоруссия
минск
латвия
александр лукашенко
евгений ревенко
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Зампред фракции "Единая Россия" в Госдуме, журналист Евгений Ревенко обратился в комиссию ОБСЕ по вопросам свободы СМИ с призывом отреагировать на ситуацию с журналистами на польско-белорусской границе.Белорусский союз журналистов во вторник сообщил, что два журналиста пострадали от примененного польскими силовиками газа для сдерживания мигрантов на границе. Согласно сообщениям в Тelegram-канале организации, пострадали оператор белорусского государственного телеканала ОНТ, "медики скорой промывают ему глаза", а также корреспондент агентства Sputnuk Беларусь, которому также оказывается медицинская помощь."Обращаюсь к комиссии ОБСЕ по вопросам свободы СМИ с призывом отреагировать на те события, которые разворачиваются сейчас на (польско-белорусской - ред.) границе. Считаю, что международные организации должны обратить на это внимание. А то они иной раз они обращают внимание на ущемление прав, а когда такие драматические события разворачиваются, молчат. К сожалению, до сих пор мы пока не слышали никакой реакции от этой организации", - заявил Ревенко РИА Новости.Также парламентарий обратился к польской и белорусской сторонам с просьбой сделать все возможное для того, чтобы обезопасить журналистов и дать им возможность выполнять свой профессиональный долг. "Очень часто наша работа связана с риском для жизни, в первую очередь речь идет о работе в горячих точках. К сожалению, отдельные участки белорусско-польской границы сейчас представляют собой реальные горячие точки", - отметил он."Хочу попросить коллег проявлять максимальную осторожность, поскольку они делают очень важную работу, информируют общество, мировую общественность о том, что действительно происходит сейчас на границе - какие драматические события разворачиваются и как страдают беженцы, как страдают люди, которые оказались в таких тяжелых условиях", - добавил Ревенко.На прошлой неделе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва через границу, но польские силовики применили спецсредства. Один из польских водометов разбрызгивает жидкость со слезоточивым веществом.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
https://radiosputnik.ria.ru/20211116/polsha-1759306653.html
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в мире, белоруссия, минск, латвия, александр лукашенко, евгений ревенко, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
15:45 16.11.2021
 
В Госдуме отреагировали на ЧП с журналистами на границе Польши и Белоруссии

Депутат Ревенко обратился к ОБСЕ из-за ЧП с журналистами на границе Польши и Белоруссии

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Зампред фракции "Единая Россия" в Госдуме, журналист Евгений Ревенко обратился в комиссию ОБСЕ по вопросам свободы СМИ с призывом отреагировать на ситуацию с журналистами на польско-белорусской границе.
Белорусский союз журналистов во вторник сообщил, что два журналиста пострадали от примененного польскими силовиками газа для сдерживания мигрантов на границе. Согласно сообщениям в Тelegram-канале организации, пострадали оператор белорусского государственного телеканала ОНТ, "медики скорой промывают ему глаза", а также корреспондент агентства Sputnuk Беларусь, которому также оказывается медицинская помощь.
"Обращаюсь к комиссии ОБСЕ по вопросам свободы СМИ с призывом отреагировать на те события, которые разворачиваются сейчас на (польско-белорусской - ред.) границе. Считаю, что международные организации должны обратить на это внимание. А то они иной раз они обращают внимание на ущемление прав, а когда такие драматические события разворачиваются, молчат. К сожалению, до сих пор мы пока не слышали никакой реакции от этой организации", - заявил Ревенко РИА Новости.
Также парламентарий обратился к польской и белорусской сторонам с просьбой сделать все возможное для того, чтобы обезопасить журналистов и дать им возможность выполнять свой профессиональный долг. "Очень часто наша работа связана с риском для жизни, в первую очередь речь идет о работе в горячих точках. К сожалению, отдельные участки белорусско-польской границы сейчас представляют собой реальные горячие точки", - отметил он.
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"Хочу попросить коллег проявлять максимальную осторожность, поскольку они делают очень важную работу, информируют общество, мировую общественность о том, что действительно происходит сейчас на границе - какие драматические события разворачиваются и как страдают беженцы, как страдают люди, которые оказались в таких тяжелых условиях", - добавил Ревенко.
На прошлой неделе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва через границу, но польские силовики применили спецсредства. Один из польских водометов разбрызгивает жидкость со слезоточивым веществом.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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