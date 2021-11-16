https://ria.ru/20211116/zelenskiy-1759241567.html

Аваков назвал Зеленского авторитарным

Аваков назвал Зеленского авторитарным - РИА Новости, 16.11.2021

Аваков назвал Зеленского авторитарным

Экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает, что президент Владимир Зеленский становится авторитарным, он попал в ловушку, и теперь из нее очень... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T10:42

2021-11-16T10:42

2021-11-16T10:42

в мире

украина

владимир зеленский

арсен аваков

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КИЕВ, 16 ноя - РИА Новости. Экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает, что президент Владимир Зеленский становится авторитарным, он попал в ловушку, и теперь из нее очень трудно выбраться.Отвечая на вопрос, что сейчас происходит с Зеленским, становится ли он авторитарным, Аваков ответил: "Да, конечно"."Это ловушка, в которую он попал, и теперь из нее очень трудно выйти. Эта ловушка случилась, когда прошли парламентские выборы и мы получили монобольшинство. И вдруг никакого баланса не осталось: "я могу все". И вот это "я могу все" стало сумасшедшей ловушкой", - сказал Аваков в интервью изданию "Украинская правда", опубликованном во вторник. По его словам, Зеленский из благих намерений начал принимать все больше и больше волюнтаристских решений, а качество его окружения не позволило ему грамотно оппонировать."И начали возникать абсурдные решения, начали возникать кадровые ошибки. Кадровые ошибки были бы у любого человека, это нормально. Он начал привыкать спокойно увольнять людей, не думая. И точно так же, не думая, назначал новых. Это создавало проблемы. И постепенно-постепенно выработалась такая авторитарная манера. При том, что он человек позитивных качеств, он затащил себя в эту ловушку. И из нее трудно выйти", - считает экс-глава МВД.

https://ria.ru/20211110/ukraina-1758447977.html

https://ria.ru/20210501/ukraina-1730797679.html

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в мире, украина, владимир зеленский, арсен аваков