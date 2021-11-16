https://ria.ru/20211116/zelenskiy-1759241567.html
Аваков назвал Зеленского авторитарным
Аваков назвал Зеленского авторитарным - РИА Новости, 16.11.2021
Аваков назвал Зеленского авторитарным
Экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает, что президент Владимир Зеленский становится авторитарным, он попал в ловушку, и теперь из нее очень... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T10:42
2021-11-16T10:42
2021-11-16T10:42
в мире
украина
владимир зеленский
арсен аваков
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КИЕВ, 16 ноя - РИА Новости. Экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает, что президент Владимир Зеленский становится авторитарным, он попал в ловушку, и теперь из нее очень трудно выбраться.Отвечая на вопрос, что сейчас происходит с Зеленским, становится ли он авторитарным, Аваков ответил: "Да, конечно"."Это ловушка, в которую он попал, и теперь из нее очень трудно выйти. Эта ловушка случилась, когда прошли парламентские выборы и мы получили монобольшинство. И вдруг никакого баланса не осталось: "я могу все". И вот это "я могу все" стало сумасшедшей ловушкой", - сказал Аваков в интервью изданию "Украинская правда", опубликованном во вторник. По его словам, Зеленский из благих намерений начал принимать все больше и больше волюнтаристских решений, а качество его окружения не позволило ему грамотно оппонировать."И начали возникать абсурдные решения, начали возникать кадровые ошибки. Кадровые ошибки были бы у любого человека, это нормально. Он начал привыкать спокойно увольнять людей, не думая. И точно так же, не думая, назначал новых. Это создавало проблемы. И постепенно-постепенно выработалась такая авторитарная манера. При том, что он человек позитивных качеств, он затащил себя в эту ловушку. И из нее трудно выйти", - считает экс-глава МВД.
https://ria.ru/20211110/ukraina-1758447977.html
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в мире, украина, владимир зеленский, арсен аваков
Аваков назвал Зеленского авторитарным
Аваков: Зеленский попал в ловушку, из которой трудно выбраться, и становится авторитарным
КИЕВ, 16 ноя - РИА Новости.
Экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
считает, что президент Владимир Зеленский
становится авторитарным, он попал в ловушку, и теперь из нее очень трудно выбраться.
Отвечая на вопрос, что сейчас происходит с Зеленским, становится ли он авторитарным, Аваков ответил: "Да, конечно".
"Это ловушка, в которую он попал, и теперь из нее очень трудно выйти. Эта ловушка случилась, когда прошли парламентские выборы и мы получили монобольшинство. И вдруг никакого баланса не осталось: "я могу все". И вот это "я могу все" стало сумасшедшей ловушкой", - сказал Аваков в интервью изданию "Украинская правда", опубликованном во вторник. По его словам, Зеленский из благих намерений начал принимать все больше и больше волюнтаристских решений, а качество его окружения не позволило ему грамотно оппонировать.
"И начали возникать абсурдные решения, начали возникать кадровые ошибки. Кадровые ошибки были бы у любого человека, это нормально. Он начал привыкать спокойно увольнять людей, не думая. И точно так же, не думая, назначал новых. Это создавало проблемы. И постепенно-постепенно выработалась такая авторитарная манера. При том, что он человек позитивных качеств, он затащил себя в эту ловушку. И из нее трудно выйти", - считает экс-глава МВД.