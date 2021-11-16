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Володин сделал замечание Жириновскому
Володин сделал замечание Жириновскому - РИА Новости, 16.11.2021
Володин сделал замечание Жириновскому
Спикер Госдумы Вячеслав Володин отчитал лидера ЛДПР Владимира Жириновского за оскорбительные реплики в адрес первого замглавы фракции КПРФ Николая Коломейцева. РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T14:58
2021-11-16T20:00
политика
владимир жириновский
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отчитал лидера ЛДПР Владимира Жириновского за оскорбительные реплики в адрес первого замглавы фракции КПРФ Николая Коломейцева.Перепалка между политиками произошла во время пленарного заседания Госдумы, ее спровоцировала реакция коммуниста на выступление Жириновского. Тот парировал: "Помолчи, Коломейцев, помолчи!", назвав депутата "ростовским валенком". "Стыдно! Здесь сидит и мешает вести заседание. Если бы я был на месте председателя Госдумы — в первую очередь мандата лишить! За 30 секунд на голосовании лишить мандата депутата Коломейцева. Саботажем занимается", — продолжил он.Лидер либерал-демократов отметил, что его оппоненту "в Ростове баней руководить нельзя доверить", а он фракцию представляет. "Позор! Замолчи, Коломейцев! Сейчас всех &lt;…&gt; ", — добавил он.В перебранку вмешался Володин и попросил выключить микрофон. После этого часть парламентариев захлопали, а сам Жириновский продолжил говорить, хотя его микрофон отключили. "Оскорблять не имею, но увидеть на &lt;…&gt; ", — ответил Жириновский, направляясь к своему месту с трибуны."И желать нельзя такого никому. Потому что от тюрьмы и от сумы не зарекайтесь", — заметил, в свою очередь, Володин.
https://ria.ru/20211029/rashkin-1756894457.html
https://ria.ru/20211028/zhirinovskiy-1756678381.html
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политика, владимир жириновский, вячеслав володин, госдума рф
14:58 16.11.2021 (обновлено: 20:00 16.11.2021)
 
Володин сделал замечание Жириновскому

Володин сделал замечание Жириновскому, назвавшему Коломейцева "ростовским валенком"

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отчитал лидера ЛДПР Владимира Жириновского за оскорбительные реплики в адрес первого замглавы фракции КПРФ Николая Коломейцева.
Перепалка между политиками произошла во время пленарного заседания Госдумы, ее спровоцировала реакция коммуниста на выступление Жириновского. Тот парировал: "Помолчи, Коломейцев, помолчи!", назвав депутата "ростовским валенком".
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"Стыдно! Здесь сидит и мешает вести заседание. Если бы я был на месте председателя Госдумы — в первую очередь мандата лишить! За 30 секунд на голосовании лишить мандата депутата Коломейцева. Саботажем занимается", — продолжил он.
Лидер либерал-демократов отметил, что его оппоненту "в Ростове баней руководить нельзя доверить", а он фракцию представляет.
"Позор! Замолчи, Коломейцев! Сейчас всех <…> ", — добавил он.
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В перебранку вмешался Володин и попросил выключить микрофон. После этого часть парламентариев захлопали, а сам Жириновский продолжил говорить, хотя его микрофон отключили.
"Владимир Вольфович, замечание объявляется. Потому что не имеете права оскорблять депутата Коломейцева", — заявил думский спикер.
"Оскорблять не имею, но увидеть на <…> ", — ответил Жириновский, направляясь к своему месту с трибуны.
"И желать нельзя такого никому. Потому что от тюрьмы и от сумы не зарекайтесь", — заметил, в свою очередь, Володин.
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