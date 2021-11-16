https://ria.ru/20211116/zamechanie-1759296843.html

Володин сделал замечание Жириновскому

Володин сделал замечание Жириновскому - РИА Новости, 16.11.2021

Володин сделал замечание Жириновскому

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отчитал лидера ЛДПР Владимира Жириновского за оскорбительные реплики в адрес первого замглавы фракции КПРФ Николая Коломейцева. РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T14:58

2021-11-16T14:58

2021-11-16T20:00

политика

владимир жириновский

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отчитал лидера ЛДПР Владимира Жириновского за оскорбительные реплики в адрес первого замглавы фракции КПРФ Николая Коломейцева.Перепалка между политиками произошла во время пленарного заседания Госдумы, ее спровоцировала реакция коммуниста на выступление Жириновского. Тот парировал: "Помолчи, Коломейцев, помолчи!", назвав депутата "ростовским валенком". "Стыдно! Здесь сидит и мешает вести заседание. Если бы я был на месте председателя Госдумы — в первую очередь мандата лишить! За 30 секунд на голосовании лишить мандата депутата Коломейцева. Саботажем занимается", — продолжил он.Лидер либерал-демократов отметил, что его оппоненту "в Ростове баней руководить нельзя доверить", а он фракцию представляет. "Позор! Замолчи, Коломейцев! Сейчас всех <…> ", — добавил он.В перебранку вмешался Володин и попросил выключить микрофон. После этого часть парламентариев захлопали, а сам Жириновский продолжил говорить, хотя его микрофон отключили. "Оскорблять не имею, но увидеть на <…> ", — ответил Жириновский, направляясь к своему месту с трибуны."И желать нельзя такого никому. Потому что от тюрьмы и от сумы не зарекайтесь", — заметил, в свою очередь, Володин.

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https://ria.ru/20211111/saratov-1758595375.html

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политика, владимир жириновский, вячеслав володин, госдума рф