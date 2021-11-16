https://ria.ru/20211116/yakutsk-1759316230.html
Двоих якутских школьников заподозрили в надругательстве над девочкой
Двоих якутских школьников заподозрили в надругательстве над девочкой - РИА Новости, 16.11.2021
Двоих якутских школьников заподозрили в надругательстве над девочкой
Уголовное дело возбуждено в Якутске в отношении двух 14-летних подростков, которые подозреваются в насильственных действиях сексуального характера в отношении... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T16:22
2021-11-16T16:22
2021-11-16T16:22
происшествия
якутск
следственный комитет россии (ск рф)
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 16 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Якутске в отношении двух 14-летних подростков, которые подозреваются в насильственных действиях сексуального характера в отношении 12-летней девочки, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУСК РФ по республике Надежда Дворецкая."По данным следствия, в нежилом помещении в одном из пригородов города Якутска школьники совершили в отношении 12-летней девочки насильственные действия сексуального характера. О преступлении узнал отец девочки и сообщил об этом в правоохранительные органы", - рассказала Дворецкая. Дело возбуждено по статье УК РФ "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводится комплекс следственных и процессуальных действий, назначен ряд экспертных исследований. Школьнице оказывается необходимая помощь, в том числе со стороны психолога.
https://ria.ru/20211115/ekaterinburg-1759151469.html
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происшествия, якутск, следственный комитет россии (ск рф), республика саха (якутия), россия
Двоих якутских школьников заподозрили в надругательстве над девочкой
Двоих якутских подростков заподозрили в сексуальном насилии над 12-летней школьницей