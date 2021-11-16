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РЭЦ поддержал участие более 20 компаний на выставке Medica
РЭЦ поддержал участие более 20 компаний на выставке Medica - РИА Новости, 16.11.2021
РЭЦ поддержал участие более 20 компаний на выставке Medica
Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) поддержал участие 22 российских медицинских производителей в международной выставке Medica в Дюссельдорфе,... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T10:36
2021-11-16T10:36
дюссельдорф
российский экспортный центр
россия
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) поддержал участие 22 российских медицинских производителей в международной выставке Medica в Дюссельдорфе, сообщает РЭЦ."С 15 по 18 ноября в городе Дюссельдорф, Германия, в рамках крупнейшей международной медицинской выставки Medica 2021 при поддержке РЭЦ организован национальный павильон под брендом Made in Russia для отечественных производителей медицинской продукции", - говорится в сообщении."В этом году в выставке участвуют 22 российских производителя, представляющих комплексы ПЦР-диагностики, реанимационное и диагностическое оборудование, обучающие системы для врачей, БАДы, медицинские экзоскелеты, установки обеззараживания воздуха и антисептики, тренажеры для комплексной физической реабилитации, лабораторные реагенты и оборудование", - рассказали в РЭЦ.В коллективной экспозиции Российского экспортного центра принимают участие 15 компаний. Еще семь предприятий представят свою продукцию в индивидуальных экспозициях.Общая площадь российской национальной экспозиции на выставке составляет более 450 квадратных метров.Традиционно РЭЦ организует для каждого экспортера целевые встречи с заинтересованными покупателями. В этом году в первый же день работы проведено более 40 деловых встреч в формате MatchMaking, в рамках которых экспортеры встретились со своими потенциальными покупателями.
https://ria.ru/20211111/forum-1758599774.html
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дюссельдорф, российский экспортный центр, россия
10:36 16.11.2021
 

РЭЦ поддержал участие более 20 компаний на выставке Medica

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) на мероприятии "Стратегия одного окна" в Москве
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) на мероприятии Стратегия одного окна в Москве - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) поддержал участие 22 российских медицинских производителей в международной выставке Medica в Дюссельдорфе, сообщает РЭЦ.

"С 15 по 18 ноября в городе Дюссельдорф, Германия, в рамках крупнейшей международной медицинской выставки Medica 2021 при поддержке РЭЦ организован национальный павильон под брендом Made in Russia для отечественных производителей медицинской продукции", - говорится в сообщении.
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"В этом году в выставке участвуют 22 российских производителя, представляющих комплексы ПЦР-диагностики, реанимационное и диагностическое оборудование, обучающие системы для врачей, БАДы, медицинские экзоскелеты, установки обеззараживания воздуха и антисептики, тренажеры для комплексной физической реабилитации, лабораторные реагенты и оборудование", - рассказали в РЭЦ.

В коллективной экспозиции Российского экспортного центра принимают участие 15 компаний. Еще семь предприятий представят свою продукцию в индивидуальных экспозициях.

Общая площадь российской национальной экспозиции на выставке составляет более 450 квадратных метров.
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ДюссельдорфРоссийский экспортный центрРоссия
 
 
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