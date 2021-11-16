https://ria.ru/20211116/vystavka-1759240574.html

РЭЦ поддержал участие более 20 компаний на выставке Medica

РЭЦ поддержал участие более 20 компаний на выставке Medica - РИА Новости, 16.11.2021

РЭЦ поддержал участие более 20 компаний на выставке Medica

Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) поддержал участие 22 российских медицинских производителей в международной выставке Medica в Дюссельдорфе,... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T10:36

2021-11-16T10:36

2021-11-16T10:36

дюссельдорф

российский экспортный центр

россия

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) поддержал участие 22 российских медицинских производителей в международной выставке Medica в Дюссельдорфе, сообщает РЭЦ."С 15 по 18 ноября в городе Дюссельдорф, Германия, в рамках крупнейшей международной медицинской выставки Medica 2021 при поддержке РЭЦ организован национальный павильон под брендом Made in Russia для отечественных производителей медицинской продукции", - говорится в сообщении."В этом году в выставке участвуют 22 российских производителя, представляющих комплексы ПЦР-диагностики, реанимационное и диагностическое оборудование, обучающие системы для врачей, БАДы, медицинские экзоскелеты, установки обеззараживания воздуха и антисептики, тренажеры для комплексной физической реабилитации, лабораторные реагенты и оборудование", - рассказали в РЭЦ.В коллективной экспозиции Российского экспортного центра принимают участие 15 компаний. Еще семь предприятий представят свою продукцию в индивидуальных экспозициях.Общая площадь российской национальной экспозиции на выставке составляет более 450 квадратных метров.Традиционно РЭЦ организует для каждого экспортера целевые встречи с заинтересованными покупателями. В этом году в первый же день работы проведено более 40 деловых встреч в формате MatchMaking, в рамках которых экспортеры встретились со своими потенциальными покупателями.

https://ria.ru/20211111/forum-1758599774.html

https://ria.ru/20211103/servis-1757534267.html

дюссельдорф

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дюссельдорф, российский экспортный центр, россия