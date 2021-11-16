РЭЦ поддержал участие более 20 компаний на выставке Medica
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) на мероприятии "Стратегия одного окна" в Москве
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) поддержал участие 22 российских медицинских производителей в международной выставке Medica в Дюссельдорфе, сообщает РЭЦ.
"С 15 по 18 ноября в городе Дюссельдорф, Германия, в рамках крупнейшей международной медицинской выставки Medica 2021 при поддержке РЭЦ организован национальный павильон под брендом Made in Russia для отечественных производителей медицинской продукции", - говорится в сообщении.
"С 15 по 18 ноября в городе Дюссельдорф, Германия, в рамках крупнейшей международной медицинской выставки Medica 2021 при поддержке РЭЦ организован национальный павильон под брендом Made in Russia для отечественных производителей медицинской продукции", - говорится в сообщении.
"В этом году в выставке участвуют 22 российских производителя, представляющих комплексы ПЦР-диагностики, реанимационное и диагностическое оборудование, обучающие системы для врачей, БАДы, медицинские экзоскелеты, установки обеззараживания воздуха и антисептики, тренажеры для комплексной физической реабилитации, лабораторные реагенты и оборудование", - рассказали в РЭЦ.
В коллективной экспозиции Российского экспортного центра принимают участие 15 компаний. Еще семь предприятий представят свою продукцию в индивидуальных экспозициях.
Общая площадь российской национальной экспозиции на выставке составляет более 450 квадратных метров.
В коллективной экспозиции Российского экспортного центра принимают участие 15 компаний. Еще семь предприятий представят свою продукцию в индивидуальных экспозициях.
Общая площадь российской национальной экспозиции на выставке составляет более 450 квадратных метров.
Традиционно РЭЦ организует для каждого экспортера целевые встречи с заинтересованными покупателями. В этом году в первый же день работы проведено более 40 деловых встреч в формате MatchMaking, в рамках которых экспортеры встретились со своими потенциальными покупателями.