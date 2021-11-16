https://ria.ru/20211116/vuchich-1759274309.html

Вучич назвал дату встречи с Путиным

Вучич назвал дату встречи с Путиным - РИА Новости, 16.11.2021

Вучич назвал дату встречи с Путиным

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что 24 ноября планирует поездку в Москву, а 25 ноября ожидает встречи с российским лидером Владимиром Путиным. РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T13:09

2021-11-16T13:09

2021-11-16T13:27

владимир путин

александр вучич

россия

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БЕЛГРАД, 16 ноя – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что 24 ноября планирует поездку в Москву, а 25 ноября ожидает встречи с российским лидером Владимиром Путиным."Двадцать четвертого ноября еду в Москву, встреча с Путиным - 25 ноября", - заявил сербский президент журналистам и добавил, что очень волнуется, так как главным вопросом станет снабжение Сербии газом.По его словам, запасы газа в хранилищах Сербии сейчас быстро расходуются."Очень важно, поймите, в этой поездке в Россию я не могу просить договор (по поставкам газа) от 1 января, я должен просить договор от 1 декабря, потому что за это холодное время израсходуем еще газ. Поэтому это очень-очень важная встреча для нас", - подчеркнул Вучич и отметил, что "буквально озабочен этим".В настоящее время Сербия получает природный газ из России по цене 270 долларов за 1000 кубических метров, контракт истекает в конце года.

россия

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2021

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владимир путин, александр вучич, россия