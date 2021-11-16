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Журналист CNN попал под водомет на границе Белоруссии и Польши
Журналист CNN попал под водомет на границе Белоруссии и Польши - РИА Новости, 16.11.2021
Журналист CNN попал под водомет на границе Белоруссии и Польши
Журналист американского телеканала CNN Мэттью Чэнс рассказал, что попал под струю водомета на границе Белоруссии и Польши. РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T14:33
2021-11-16T14:34
в мире
белоруссия
польша
cnn (телеканал)
мигранты
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Журналист американского телеканала CNN Мэттью Чэнс рассказал, что попал под струю водомета на границе Белоруссии и Польши."Только что попал под водомет", - написал журналист в Twitter.Вместе с сообщением журналист также опубликовал свою фотографию с места событий.Ранее сообщалось, что мигранты, находящиеся на белорусско-польской границе уже неделю, предприняли попытку прорваться на польскую территорию. В ответ польские силовики применили слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты.Белорусский союз журналистов сообщил, что два журналиста пострадали от примененного польскими силовиками газа для сдерживания мигрантов на границе. Польская полиция в свою очередь утверждает, что один правоохранитель серьезно ранен на границе с Белоруссией: у него перелом костей черепа.
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в мире, белоруссия, польша, cnn (телеканал), мигранты, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
14:33 16.11.2021 (обновлено: 14:34 16.11.2021)
 
Журналист CNN попал под водомет на границе Белоруссии и Польши

Журналист CNN Чэнс рассказал, что попал под водомет на границе Белоруссии и Польши

© REUTERS / BelTA/Leonid ScheglovПрименение водометов на границе Польши и Белоруссии в районе погранперехода Брузги-Кузница
Применение водометов на границе Польши и Белоруссии в районе погранперехода Брузги-Кузница - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© REUTERS / BelTA/Leonid Scheglov
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ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Журналист американского телеканала CNN Мэттью Чэнс рассказал, что попал под струю водомета на границе Белоруссии и Польши.
"Только что попал под водомет", - написал журналист в Twitter.
Вместе с сообщением журналист также опубликовал свою фотографию с места событий.
Ранее сообщалось, что мигранты, находящиеся на белорусско-польской границе уже неделю, предприняли попытку прорваться на польскую территорию. В ответ польские силовики применили слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты.
Белорусский союз журналистов сообщил, что два журналиста пострадали от примененного польскими силовиками газа для сдерживания мигрантов на границе. Польская полиция в свою очередь утверждает, что один правоохранитель серьезно ранен на границе с Белоруссией: у него перелом костей черепа.
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В миреБелоруссияПольшаCNN (телеканал)МигрантыСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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