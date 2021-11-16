https://ria.ru/20211116/virus-1759351330.html

У США остались вопросы по происхождению COVID-19, заявил Салливан

У США остались вопросы по происхождению COVID-19, заявил Салливан - РИА Новости, 16.11.2021

У США остались вопросы по происхождению COVID-19, заявил Салливан

Виртуальный саммит президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина не снял вопросы об открытости Китая в контексте расследования происхождения... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T18:31

2021-11-16T18:31

2021-11-16T18:31

распространение коронавируса

в мире

сша

китай

джо байден

си цзиньпин

коронавирус covid-19

джейк салливан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603590406_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e2c81da804a0efc991c0fed92a756c35.jpg

ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Виртуальный саммит президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина не снял вопросы об открытости Китая в контексте расследования происхождения коронавируса, заявил советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан."Что касается COVID-19: остаются проблемы и вопросы относительно открытости в контексте происхождения коронавируса", - заявил Салливан на мероприятии Брукингского института.По его словам, странам в то же время необходимо совместно работать для преодоления пандемии.

сша

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, китай, джо байден, си цзиньпин, коронавирус covid-19, джейк салливан