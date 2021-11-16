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У США остались вопросы по происхождению COVID-19, заявил Салливан
У США остались вопросы по происхождению COVID-19, заявил Салливан - РИА Новости, 16.11.2021
У США остались вопросы по происхождению COVID-19, заявил Салливан
Виртуальный саммит президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина не снял вопросы об открытости Китая в контексте расследования происхождения... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T18:31
2021-11-16T18:31
2021-11-16T18:31
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
джейк салливан
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ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Виртуальный саммит президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина не снял вопросы об открытости Китая в контексте расследования происхождения коронавируса, заявил советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан."Что касается COVID-19: остаются проблемы и вопросы относительно открытости в контексте происхождения коронавируса", - заявил Салливан на мероприятии Брукингского института.По его словам, странам в то же время необходимо совместно работать для преодоления пандемии.
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в мире, сша, китай, джо байден, си цзиньпин, коронавирус covid-19, джейк салливан
У США остались вопросы по происхождению COVID-19, заявил Салливан
Помощник президента США Салливан: вопросы по происхождению COVID-19 остаются