Тейлор Свифт пришла на свадьбу бывшего в новом клипе

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Певица Тейлор Свифт представила на YouTube музыкальное видео на песню в стиле кантри "I Bet You Think About Me" ("Спорим, ты обо мне думаешь"), которое сняла актриса Блейк Лайвли.В клипе героиня Свифт появляется на свадьбе своего бывшего парня (Майлз Теллер) то ли, как прекрасное воспоминание, то ли, как незваная гостья. В любом случае, жених ее замечает (еще бы — певица одна одета в красное, когда все остальные — в белое). Но пытается противостоять своим чувствам, которые все еще испытывает к экс-подруге и не думать о будущем с ней, от которого когда-то отказался. За несколько часов стильный ролик набрал около восьми миллионов просмотров и почти 900 тысяч лайков. В комментариях зрители написали, что видео получилось "очень красивым", а в песне "I Bet You Think About Me" многие, как оказалось, узнали себя. Композиция входит в плейлист четвертого студийного альбома Тейлор Свифт "Red" (2012), который она недавно переиздала. Ранее фанаты считали, что песня посвящена Джейку Джилленхолу. Певица и актер состояли несколько месяцев в романтических отношениях в 2010 году.

