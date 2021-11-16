https://ria.ru/20211116/velikobritaniya-1759299618.html

В Великобритании нашли женщину, пропавшую 30 лет назад в Иркутске

В Великобритании нашли женщину, пропавшую 30 лет назад в Иркутске - РИА Новости, 16.11.2021

В Великобритании нашли женщину, пропавшую 30 лет назад в Иркутске

Иркутянку, которая пропала 30 лет назад, Интерпол разыскал в Великобритании в графстве Камбрия, сообщает ГУМВД по Иркутской области. РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T15:11

2021-11-16T15:11

2021-11-16T15:11

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иркутская область

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интерпол

камбрия

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ИРКУТСК, 16 ноя – РИА Новости. Иркутянку, которая пропала 30 лет назад, Интерпол разыскал в Великобритании в графстве Камбрия, сообщает ГУМВД по Иркутской области.В марте 2016 года в полицию с заявлением обратилась пожилая иркутянка, которая просила помощи в установлении местонахождения дочери. Девушка ушла из дома после ссоры в 1992 году. Только спустя почти 25 лет мать решила инициировать розыск дочери.Для установления ее местонахождения сотрудниками Интерпола из Иркутска были направлены сотни запросов в различные страны мира. Искали иркутянку на пяти континентах. Эта работа принесла свои плоды."Коллеги из Интерпола Англии информировали, что сибирячка на протяжении многих лет живет в графстве Камбрия Великобритании", - говорится в сообщении.Заявительница проинформирована, что дочь жива, здорова и является гражданкой Англии. Спустя 30 лет, благодаря работе полиции, у семьи есть возможность восстановить отношения.

https://ria.ru/20210518/chechnya-1732673586.html

https://ria.ru/20200809/1575491594.html

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иркутская область

великобритания

камбрия

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в мире, иркутск, иркутская область, великобритания, министерство внутренних дел рф (мвд россии), интерпол, камбрия, россия