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В Великобритании нашли женщину, пропавшую 30 лет назад в Иркутске
В Великобритании нашли женщину, пропавшую 30 лет назад в Иркутске - РИА Новости, 16.11.2021
В Великобритании нашли женщину, пропавшую 30 лет назад в Иркутске
Иркутянку, которая пропала 30 лет назад, Интерпол разыскал в Великобритании в графстве Камбрия, сообщает ГУМВД по Иркутской области. РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T15:11
2021-11-16T15:11
в мире
иркутск
иркутская область
великобритания
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
интерпол
камбрия
россия
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ИРКУТСК, 16 ноя – РИА Новости. Иркутянку, которая пропала 30 лет назад, Интерпол разыскал в Великобритании в графстве Камбрия, сообщает ГУМВД по Иркутской области.В марте 2016 года в полицию с заявлением обратилась пожилая иркутянка, которая просила помощи в установлении местонахождения дочери. Девушка ушла из дома после ссоры в 1992 году. Только спустя почти 25 лет мать решила инициировать розыск дочери.Для установления ее местонахождения сотрудниками Интерпола из Иркутска были направлены сотни запросов в различные страны мира. Искали иркутянку на пяти континентах. Эта работа принесла свои плоды."Коллеги из Интерпола Англии информировали, что сибирячка на протяжении многих лет живет в графстве Камбрия Великобритании", - говорится в сообщении.Заявительница проинформирована, что дочь жива, здорова и является гражданкой Англии. Спустя 30 лет, благодаря работе полиции, у семьи есть возможность восстановить отношения.
https://ria.ru/20210518/chechnya-1732673586.html
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в мире, иркутск, иркутская область, великобритания, министерство внутренних дел рф (мвд россии), интерпол, камбрия, россия
15:11 16.11.2021
 
В Великобритании нашли женщину, пропавшую 30 лет назад в Иркутске

Интерпол нашел в Великобритании уроженку Иркутска, пропавшую в 1992 году

© AP Photo / Laurent CiprianiШтаб-квартира Интерпола в Лионе, Франция
Штаб-квартира Интерпола в Лионе, Франция - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© AP Photo / Laurent Cipriani
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ИРКУТСК, 16 ноя – РИА Новости. Иркутянку, которая пропала 30 лет назад, Интерпол разыскал в Великобритании в графстве Камбрия, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
В марте 2016 года в полицию с заявлением обратилась пожилая иркутянка, которая просила помощи в установлении местонахождения дочери. Девушка ушла из дома после ссоры в 1992 году. Только спустя почти 25 лет мать решила инициировать розыск дочери.
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Для установления ее местонахождения сотрудниками Интерпола из Иркутска были направлены сотни запросов в различные страны мира. Искали иркутянку на пяти континентах. Эта работа принесла свои плоды.
"Коллеги из Интерпола Англии информировали, что сибирячка на протяжении многих лет живет в графстве Камбрия Великобритании", - говорится в сообщении.
Заявительница проинформирована, что дочь жива, здорова и является гражданкой Англии. Спустя 30 лет, благодаря работе полиции, у семьи есть возможность восстановить отношения.
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В миреИркутскИркутская областьВеликобританияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)ИнтерполКамбрияРоссия
 
 
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