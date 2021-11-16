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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211116/vaktsinatsiya-1759343608.html
На Кубани привились от COVID-19 порядка 65% от необходимого числа жителей
На Кубани привились от COVID-19 порядка 65% от необходимого числа жителей - РИА Новости, 16.11.2021
На Кубани привились от COVID-19 порядка 65% от необходимого числа жителей
В Краснодарском крае прошли вакцинацию от коронавируса порядка 65% от необходимого числа населения, но для коллективного иммунитета этого недостаточно, заявил... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T17:57
2021-11-16T18:08
распространение коронавируса
общество
краснодарский край
здоровье - общество
вениамин кондратьев
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. В Краснодарском крае прошли вакцинацию от коронавируса порядка 65% от необходимого числа населения, но для коллективного иммунитета этого недостаточно, заявил РИА Новости губернатор Вениамин Кондратьев."Я не могу сказать, что они (темпы вакцинации от COVID-19 в регионе – ред.) достаточно сильно возросли. В целом, у нас где-то 65% вакцинированных. Но я считаю, для коллективного иммунитета этого недостаточно", - сказал Кондратьев РИА Новости на площадке форума "Транспортная неделя - 2021" в Москве.На прошлой неделе власти Краснодарского края ввели обязательную вакцинацию от коронавируса жителей региона в возрасте 60 лет и старше, страдающих хроническими заболеваниями, а также работников организаций соцобслуживания и многофункциональных центров.В настоящее время на территории края посещение объектов общественного питания совершеннолетними допускается только при наличии справки или QR-кода о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании. Аналогичные требования будут предъявляться на курортах (Сочи, Геленджик, Анапа, Горячий Ключ, Ейск, а также ряд поселений Туапсинского района) к совершеннолетним посетителям торгово-развлекательных и центров и комплексов (ТРК и ТРЦ), многофункциональных ТРК и ТРЦ.Заселиться в отель можно и с первым компонентом вакцины от COVID-19. Однако посетить кафе, ресторан или массовое мероприятие - только со справкой или QR-кодом о вакцинации или перенесенном заболевании. Установлен запрет на проведение всех массовых спортивных, физкультурных, развлекательных, зрелищных и культурных мероприятий в регионе. Исключения сделаны лишь для профессиональных спортивных соревнований по командным игровым видам спорта среди профессиональных спортивных лиг, которые можно проводить без участия зрителей, а также для мероприятий, согласованных с главным государственным санитарным врачом РФ или его заместителями.
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общество, краснодарский край, здоровье - общество, вениамин кондратьев, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
17:57 16.11.2021 (обновлено: 18:08 16.11.2021)
 
На Кубани привились от COVID-19 порядка 65% от необходимого числа жителей

На Кубани привились от коронавируса порядка 65% от необходимого числа жителей

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник набирает в шприц препарат от коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак"
Медицинский сотрудник набирает в шприц препарат от коронавирусной инфекции Гам-Ковид-Вак - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. В Краснодарском крае прошли вакцинацию от коронавируса порядка 65% от необходимого числа населения, но для коллективного иммунитета этого недостаточно, заявил РИА Новости губернатор Вениамин Кондратьев.
"Я не могу сказать, что они (темпы вакцинации от COVID-19 в регионе – ред.) достаточно сильно возросли. В целом, у нас где-то 65% вакцинированных. Но я считаю, для коллективного иммунитета этого недостаточно", - сказал Кондратьев РИА Новости на площадке форума "Транспортная неделя - 2021" в Москве.
Сертификаты о вакцинации от COVID-19 360
Вчера, 17:35
Источник: Минздрав допустил продление сертификатов для перенесших COVID-19
На прошлой неделе власти Краснодарского края ввели обязательную вакцинацию от коронавируса жителей региона в возрасте 60 лет и старше, страдающих хроническими заболеваниями, а также работников организаций соцобслуживания и многофункциональных центров.
В настоящее время на территории края посещение объектов общественного питания совершеннолетними допускается только при наличии справки или QR-кода о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании. Аналогичные требования будут предъявляться на курортах (Сочи, Геленджик, Анапа, Горячий Ключ, Ейск, а также ряд поселений Туапсинского района) к совершеннолетним посетителям торгово-развлекательных и центров и комплексов (ТРК и ТРЦ), многофункциональных ТРК и ТРЦ.
Заселиться в отель можно и с первым компонентом вакцины от COVID-19. Однако посетить кафе, ресторан или массовое мероприятие - только со справкой или QR-кодом о вакцинации или перенесенном заболевании. Установлен запрет на проведение всех массовых спортивных, физкультурных, развлекательных, зрелищных и культурных мероприятий в регионе. Исключения сделаны лишь для профессиональных спортивных соревнований по командным игровым видам спорта среди профессиональных спортивных лиг, которые можно проводить без участия зрителей, а также для мероприятий, согласованных с главным государственным санитарным врачом РФ или его заместителями.
 
Распространение коронавирусаОбществоКраснодарский крайЗдоровье - ОбществоВениамин КондратьевРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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