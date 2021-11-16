17:57 16.11.2021 (обновлено: 18:08 16.11.2021)
На Кубани привились от COVID-19 порядка 65% от необходимого числа жителей
На Кубани привились от коронавируса порядка 65% от необходимого числа жителей
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник набирает в шприц препарат от коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак"
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. В Краснодарском крае прошли вакцинацию от коронавируса порядка 65% от необходимого числа населения, но для коллективного иммунитета этого недостаточно, заявил РИА Новости губернатор Вениамин Кондратьев.
"Я не могу сказать, что они (темпы вакцинации от COVID-19 в регионе – ред.) достаточно сильно возросли. В целом, у нас где-то 65% вакцинированных. Но я считаю, для коллективного иммунитета этого недостаточно", - сказал Кондратьев РИА Новости на площадке форума "Транспортная неделя - 2021" в Москве.
На прошлой неделе власти Краснодарского края ввели обязательную вакцинацию от коронавируса жителей региона в возрасте 60 лет и старше, страдающих хроническими заболеваниями, а также работников организаций соцобслуживания и многофункциональных центров.
В настоящее время на территории края посещение объектов общественного питания совершеннолетними допускается только при наличии справки или QR-кода о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании. Аналогичные требования будут предъявляться на курортах (Сочи, Геленджик, Анапа, Горячий Ключ, Ейск, а также ряд поселений Туапсинского района) к совершеннолетним посетителям торгово-развлекательных и центров и комплексов (ТРК и ТРЦ), многофункциональных ТРК и ТРЦ.
Заселиться в отель можно и с первым компонентом вакцины от COVID-19. Однако посетить кафе, ресторан или массовое мероприятие - только со справкой или QR-кодом о вакцинации или перенесенном заболевании. Установлен запрет на проведение всех массовых спортивных, физкультурных, развлекательных, зрелищных и культурных мероприятий в регионе. Исключения сделаны лишь для профессиональных спортивных соревнований по командным игровым видам спорта среди профессиональных спортивных лиг, которые можно проводить без участия зрителей, а также для мероприятий, согласованных с главным государственным санитарным врачом РФ или его заместителями.