https://ria.ru/20211116/vaktsinatsiya-1759343608.html

На Кубани привились от COVID-19 порядка 65% от необходимого числа жителей

На Кубани привились от COVID-19 порядка 65% от необходимого числа жителей - РИА Новости, 16.11.2021

На Кубани привились от COVID-19 порядка 65% от необходимого числа жителей

В Краснодарском крае прошли вакцинацию от коронавируса порядка 65% от необходимого числа населения, но для коллективного иммунитета этого недостаточно, заявил... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T17:57

2021-11-16T17:57

2021-11-16T18:08

распространение коронавируса

общество

краснодарский край

здоровье - общество

вениамин кондратьев

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0d/1758918473_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_baff41c215790bef762089f764c27732.jpg

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. В Краснодарском крае прошли вакцинацию от коронавируса порядка 65% от необходимого числа населения, но для коллективного иммунитета этого недостаточно, заявил РИА Новости губернатор Вениамин Кондратьев."Я не могу сказать, что они (темпы вакцинации от COVID-19 в регионе – ред.) достаточно сильно возросли. В целом, у нас где-то 65% вакцинированных. Но я считаю, для коллективного иммунитета этого недостаточно", - сказал Кондратьев РИА Новости на площадке форума "Транспортная неделя - 2021" в Москве.На прошлой неделе власти Краснодарского края ввели обязательную вакцинацию от коронавируса жителей региона в возрасте 60 лет и старше, страдающих хроническими заболеваниями, а также работников организаций соцобслуживания и многофункциональных центров.В настоящее время на территории края посещение объектов общественного питания совершеннолетними допускается только при наличии справки или QR-кода о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании. Аналогичные требования будут предъявляться на курортах (Сочи, Геленджик, Анапа, Горячий Ключ, Ейск, а также ряд поселений Туапсинского района) к совершеннолетним посетителям торгово-развлекательных и центров и комплексов (ТРК и ТРЦ), многофункциональных ТРК и ТРЦ.Заселиться в отель можно и с первым компонентом вакцины от COVID-19. Однако посетить кафе, ресторан или массовое мероприятие - только со справкой или QR-кодом о вакцинации или перенесенном заболевании. Установлен запрет на проведение всех массовых спортивных, физкультурных, развлекательных, зрелищных и культурных мероприятий в регионе. Исключения сделаны лишь для профессиональных спортивных соревнований по командным игровым видам спорта среди профессиональных спортивных лиг, которые можно проводить без участия зрителей, а также для мероприятий, согласованных с главным государственным санитарным врачом РФ или его заместителями.

https://ria.ru/20211116/covid-19-1759337012.html

краснодарский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, краснодарский край, здоровье - общество, вениамин кондратьев, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19