Более 40 миллионов россиян получили сертификаты через "Госуслуги"
Более 40 миллионов россиян получили сертификаты о вакцинации через "Госуслуги"
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Более 40 миллионов человек получили сертификаты о вакцинации через портал госуслуг, сообщил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.
"Сегодня около 80% основных сервисов и услуг наши граждане могут получать дистанционно, подавая заявку и получая ответ. Я бы выделил здесь несколько значимых проектов. В первую очередь, это в условиях пандемии возможность записи к врачу, записи на вакцинацию. Более 40 миллионов человек получили у нас сертификаты о вакцинации", - сообщил он на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
По словам Осеевского, в рамках проведения переписи населения информацию на портале "Госуслуги" заполнили 22 миллиона человек.
Кроме того, как отметил президент "Ростелекома", ведется работа по созданию цифровой платформы для взаимодействия россиян с Пенсионным фондом России и Фондом социального страхования.
"Проект социального казначейства предполагает создание новой цифровой платформы, которая охватит все процедуры взаимодействия с Пенсионным фондом России, Фондом социального страхования. Такая работа уже ведется, и уже в следующем году в первых четырех регионах соответствующие пилотные проекты будут запущены. Они сделают взаимодействие граждан с этими органами быстрым, безбумажным и тоже проактивным", - сказал Осеевский.