https://ria.ru/20211116/vaktsinatsiya-1759308337.html

Более 40 миллионов россиян получили сертификаты через "Госуслуги"

Более 40 миллионов россиян получили сертификаты через "Госуслуги" - РИА Новости, 16.11.2021

Более 40 миллионов россиян получили сертификаты через "Госуслуги"

Более 40 миллионов человек получили сертификаты о вакцинации через портал госуслуг, сообщил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский. РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T15:48

2021-11-16T15:48

2021-11-16T15:48

распространение коронавируса

общество

технологии

михаил осеевский

ростелеком

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Более 40 миллионов человек получили сертификаты о вакцинации через портал госуслуг, сообщил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.По словам Осеевского, в рамках проведения переписи населения информацию на портале "Госуслуги" заполнили 22 миллиона человек.Кроме того, как отметил президент "Ростелекома", ведется работа по созданию цифровой платформы для взаимодействия россиян с Пенсионным фондом России и Фондом социального страхования."Проект социального казначейства предполагает создание новой цифровой платформы, которая охватит все процедуры взаимодействия с Пенсионным фондом России, Фондом социального страхования. Такая работа уже ведется, и уже в следующем году в первых четырех регионах соответствующие пилотные проекты будут запущены. Они сделают взаимодействие граждан с этими органами быстрым, безбумажным и тоже проактивным", - сказал Осеевский.

https://radiosputnik.ria.ru/20211116/vaktsinatsiya-1759236546.html

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общество, технологии, михаил осеевский, ростелеком, россия, коронавирус covid-19