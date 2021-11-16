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Более 40 миллионов россиян получили сертификаты через "Госуслуги"
Более 40 миллионов россиян получили сертификаты через "Госуслуги" - РИА Новости, 16.11.2021
Более 40 миллионов россиян получили сертификаты через "Госуслуги"
Более 40 миллионов человек получили сертификаты о вакцинации через портал госуслуг, сообщил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский. РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T15:48
2021-11-16T15:48
распространение коронавируса
общество
технологии
михаил осеевский
ростелеком
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Более 40 миллионов человек получили сертификаты о вакцинации через портал госуслуг, сообщил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.По словам Осеевского, в рамках проведения переписи населения информацию на портале "Госуслуги" заполнили 22 миллиона человек.Кроме того, как отметил президент "Ростелекома", ведется работа по созданию цифровой платформы для взаимодействия россиян с Пенсионным фондом России и Фондом социального страхования."Проект социального казначейства предполагает создание новой цифровой платформы, которая охватит все процедуры взаимодействия с Пенсионным фондом России, Фондом социального страхования. Такая работа уже ведется, и уже в следующем году в первых четырех регионах соответствующие пилотные проекты будут запущены. Они сделают взаимодействие граждан с этими органами быстрым, безбумажным и тоже проактивным", - сказал Осеевский.
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общество, технологии, михаил осеевский, ростелеком, россия, коронавирус covid-19
15:48 16.11.2021
 
Более 40 миллионов россиян получили сертификаты через "Госуслуги"

Более 40 миллионов россиян получили сертификаты о вакцинации через "Госуслуги"

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПроверка QR-кода
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© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Более 40 миллионов человек получили сертификаты о вакцинации через портал госуслуг, сообщил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.
"Сегодня около 80% основных сервисов и услуг наши граждане могут получать дистанционно, подавая заявку и получая ответ. Я бы выделил здесь несколько значимых проектов. В первую очередь, это в условиях пандемии возможность записи к врачу, записи на вакцинацию. Более 40 миллионов человек получили у нас сертификаты о вакцинации", - сообщил он на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
По словам Осеевского, в рамках проведения переписи населения информацию на портале "Госуслуги" заполнили 22 миллиона человек.
Кроме того, как отметил президент "Ростелекома", ведется работа по созданию цифровой платформы для взаимодействия россиян с Пенсионным фондом России и Фондом социального страхования.
"Проект социального казначейства предполагает создание новой цифровой платформы, которая охватит все процедуры взаимодействия с Пенсионным фондом России, Фондом социального страхования. Такая работа уже ведется, и уже в следующем году в первых четырех регионах соответствующие пилотные проекты будут запущены. Они сделают взаимодействие граждан с этими органами быстрым, безбумажным и тоже проактивным", - сказал Осеевский.
Проверка наличия ПЦР-тестов или вакцинации у туристов в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
Вчера, 10:14В России
В Москве начали выдавать бумажные сертификаты о вакцинации
 
Распространение коронавирусаОбществоТехнологииМихаил ОсеевскийРостелекомРоссияКоронавирус COVID-19
 
 
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