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https://ria.ru/20211116/vaktsinatsiya-1759303595.html
В Татарстане возбудили дело против медиков за ложные сведения о вакцинации
В Татарстане возбудили дело против медиков за ложные сведения о вакцинации - РИА Новости, 16.11.2021
В Татарстане возбудили дело против медиков за ложные сведения о вакцинации
Полиция в Татарстане возбудила уголовное дело в отношении двух медработников, вносивших ложные сведения о вакцинации в общую базу данных, сообщает МВД по... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T15:27
2021-11-16T15:27
происшествия
набережные челны
республика татарстан (татарстан)
коронавирус в россии
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КАЗАНЬ, 16 ноя – РИА Новости. Полиция в Татарстане возбудила уголовное дело в отношении двух медработников, вносивших ложные сведения о вакцинации в общую базу данных, сообщает МВД по республике."Информация о противоправной схеме была получена оперативниками УМВД России по городу Набережные Челны… Полицейские выявили несколько фактов внесения в единую государственную информационную систему здравоохранения недостоверных данных о вакцинировании граждан от коронавирусной инфекции. Сотрудники полиции задержали двух медицинских работников одной из челнинских поликлиник", - говорится в сообщении.По информации МВД, подозреваемые через посредников за вознаграждение в 2 тысячи рублей находили желающих получить статус вакцинированных без фактической вакцинации. На основании медицинских документов желающих получить отметку о вакцинации медработники вносили их данные в базу. В настоящее время установлены двое жителей Набережных Челнов, которые дали признательные показания фактически о покупке сертификатов о вакцинировании. По данным следствия, граждан, воспользовавшихся услугами подозреваемых, значительно больше.Возбуждено уголовное дело по статье "неправомерный доступ к компьютерной информации". Решается вопрос о предъявлении обвинения подозреваемым и избрании в отношении них меры пресечения.
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набережные челны
республика татарстан (татарстан)
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происшествия, набережные челны, республика татарстан (татарстан), коронавирус в россии
15:27 16.11.2021
 
В Татарстане возбудили дело против медиков за ложные сведения о вакцинации

В Татарстане возбудили дело против медиков, вносивших в базу ложные сведения о вакцинации

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник подписывает сертификат в центре вакцинации
Медицинский сотрудник подписывает сертификат в центре вакцинации - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КАЗАНЬ, 16 ноя – РИА Новости. Полиция в Татарстане возбудила уголовное дело в отношении двух медработников, вносивших ложные сведения о вакцинации в общую базу данных, сообщает МВД по республике.
"Информация о противоправной схеме была получена оперативниками УМВД России по городу Набережные Челны… Полицейские выявили несколько фактов внесения в единую государственную информационную систему здравоохранения недостоверных данных о вакцинировании граждан от коронавирусной инфекции. Сотрудники полиции задержали двух медицинских работников одной из челнинских поликлиник", - говорится в сообщении.
По информации МВД, подозреваемые через посредников за вознаграждение в 2 тысячи рублей находили желающих получить статус вакцинированных без фактической вакцинации. На основании медицинских документов желающих получить отметку о вакцинации медработники вносили их данные в базу. В настоящее время установлены двое жителей Набережных Челнов, которые дали признательные показания фактически о покупке сертификатов о вакцинировании. По данным следствия, граждан, воспользовавшихся услугами подозреваемых, значительно больше.
Возбуждено уголовное дело по статье "неправомерный доступ к компьютерной информации". Решается вопрос о предъявлении обвинения подозреваемым и избрании в отношении них меры пресечения.
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ПроисшествияНабережные ЧелныРеспублика Татарстан (Татарстан)Коронавирус в России
 
 
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