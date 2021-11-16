https://ria.ru/20211116/vaktsinatsiya-1759266865.html
Вологодская область ввела новые меры стимулирования вакцинации от COVID-19
Вологодская область ввела новые меры стимулирования вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 16.11.2021
Вологодская область ввела новые меры стимулирования вакцинации от COVID-19
Власти Вологодской области ввели новые меры стимулирования вакцинации от COVID-19 для молодёжи и ветеранов, они обойдутся бюджету области в 50 миллионов рублей, РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T12:37
2021-11-16T12:37
2021-11-16T12:37
вологодская область
олег кувшинников
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276987_0:10:3072:1738_1920x0_80_0_0_48a1c762fc3bc085b51c48a119d3af64.jpg
ВОЛОГДА, 16 ноя – РИА Новости. Власти Вологодской области ввели новые меры стимулирования вакцинации от COVID-19 для молодёжи и ветеранов, они обойдутся бюджету области в 50 миллионов рублей, заявил на оперативном совещании в правительстве области губернатор Олег Кувшинников.Как сообщает пресс-служба правительства региона, уже со вторника студенты, прошедшие полный курс вакцинации, получат выплату в тысячу рублей. Они же смогут принять участие в лотерее для вакцинированной молодежи от 18 до 35 лет, которую власти проведут перед новым годом. Среди призов обещают айфоны, беспроводные наушники, портативные колонки, путевки в вотчину Деда Мороза и аквапарк. Кроме того, на прививочных пунктах молодежи будут раздавать билеты на два концерта "Здоровый Новый год", которые пройдут в Вологде и Череповце 27 и 28 декабря с приглашением российских звезд.Остальные вологжане, независимо от возраста, получат на прививочных пунктах билеты на мероприятия "Настоящего вологодского Нового года", которые пройдут во всех муниципалитетах и городских округах накануне праздника. Зрители должны будут иметь QR-код вакцинации.Дополнительные выплаты получат ветеранские организации, если к 25 декабря 80% их члены старше 65 лет пройдут вакцинацию от коронавируса. Областной бюджет выплатит таким организациям в сельских районах по 200 тысяч рублей, в городских округах – по 400 тысяч. Деньги пойдут на проведение мероприятий для ветеранов в следующем году.На сегодня в области переболело коронавирусом более 84 тысяч человек, за последние пять дней количество вновь заболевших превышает 400 человек, моногоспитали заполнены на 82-83%. Вакцинацию прошли 48% взрослого населения.
https://ria.ru/20211111/qr-kod-1758514431.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276987_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ca5e8ee168a03a874f1bea4bb0b350dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег кувшинников, коронавирус в россии
ВОЛОГДА, 16 ноя – РИА Новости
. Власти Вологодской области ввели новые меры стимулирования вакцинации от COVID-19 для молодёжи и ветеранов, они обойдутся бюджету области в 50 миллионов рублей, заявил на оперативном совещании в правительстве области губернатор Олег Кувшинников
.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, уже со вторника студенты, прошедшие полный курс вакцинации, получат выплату в тысячу рублей. Они же смогут принять участие в лотерее для вакцинированной молодежи от 18 до 35 лет, которую власти проведут перед новым годом. Среди призов обещают айфоны, беспроводные наушники, портативные колонки, путевки в вотчину Деда Мороза и аквапарк. Кроме того, на прививочных пунктах молодежи будут раздавать билеты на два концерта "Здоровый Новый год", которые пройдут в Вологде и Череповце 27 и 28 декабря с приглашением российских звезд.
Остальные вологжане, независимо от возраста, получат на прививочных пунктах билеты на мероприятия "Настоящего вологодского Нового года", которые пройдут во всех муниципалитетах и городских округах накануне праздника. Зрители должны будут иметь QR-код вакцинации.
Дополнительные выплаты получат ветеранские организации, если к 25 декабря 80% их члены старше 65 лет пройдут вакцинацию от коронавируса. Областной бюджет выплатит таким организациям в сельских районах по 200 тысяч рублей, в городских округах – по 400 тысяч. Деньги пойдут на проведение мероприятий для ветеранов в следующем году.
"Остановить стремительное распространение коронавируса сможем только все вместе: необходим коллективный иммунитет. Чтобы вакцинация была максимально эффективной, важно провести прививочную кампанию в короткие сроки. В условиях нарастания распространения коронавирусной инфекции, рекордных показателей госпитализации и смертности в нашем регионе, считаю, что эти меры абсолютно адекватны", - сказал Кувшинников.
На сегодня в области переболело коронавирусом более 84 тысяч человек, за последние пять дней количество вновь заболевших превышает 400 человек, моногоспитали заполнены на 82-83%. Вакцинацию прошли 48% взрослого населения.