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Вологодская область
https://ria.ru/20211116/vaktsinatsiya-1759266865.html
Вологодская область ввела новые меры стимулирования вакцинации от COVID-19
Вологодская область ввела новые меры стимулирования вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 16.11.2021
Вологодская область ввела новые меры стимулирования вакцинации от COVID-19
Власти Вологодской области ввели новые меры стимулирования вакцинации от COVID-19 для молодёжи и ветеранов, они обойдутся бюджету области в 50 миллионов рублей, РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T12:37
2021-11-16T12:37
вологодская область
олег кувшинников
коронавирус в россии
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ВОЛОГДА, 16 ноя – РИА Новости. Власти Вологодской области ввели новые меры стимулирования вакцинации от COVID-19 для молодёжи и ветеранов, они обойдутся бюджету области в 50 миллионов рублей, заявил на оперативном совещании в правительстве области губернатор Олег Кувшинников.Как сообщает пресс-служба правительства региона, уже со вторника студенты, прошедшие полный курс вакцинации, получат выплату в тысячу рублей. Они же смогут принять участие в лотерее для вакцинированной молодежи от 18 до 35 лет, которую власти проведут перед новым годом. Среди призов обещают айфоны, беспроводные наушники, портативные колонки, путевки в вотчину Деда Мороза и аквапарк. Кроме того, на прививочных пунктах молодежи будут раздавать билеты на два концерта "Здоровый Новый год", которые пройдут в Вологде и Череповце 27 и 28 декабря с приглашением российских звезд.Остальные вологжане, независимо от возраста, получат на прививочных пунктах билеты на мероприятия "Настоящего вологодского Нового года", которые пройдут во всех муниципалитетах и городских округах накануне праздника. Зрители должны будут иметь QR-код вакцинации.Дополнительные выплаты получат ветеранские организации, если к 25 декабря 80% их члены старше 65 лет пройдут вакцинацию от коронавируса. Областной бюджет выплатит таким организациям в сельских районах по 200 тысяч рублей, в городских округах – по 400 тысяч. Деньги пойдут на проведение мероприятий для ветеранов в следующем году.На сегодня в области переболело коронавирусом более 84 тысяч человек, за последние пять дней количество вновь заболевших превышает 400 человек, моногоспитали заполнены на 82-83%. Вакцинацию прошли 48% взрослого населения.
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олег кувшинников, коронавирус в россии
12:37 16.11.2021
 

Вологодская область ввела новые меры стимулирования вакцинации от COVID-19

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ВОЛОГДА, 16 ноя – РИА Новости. Власти Вологодской области ввели новые меры стимулирования вакцинации от COVID-19 для молодёжи и ветеранов, они обойдутся бюджету области в 50 миллионов рублей, заявил на оперативном совещании в правительстве области губернатор Олег Кувшинников.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, уже со вторника студенты, прошедшие полный курс вакцинации, получат выплату в тысячу рублей. Они же смогут принять участие в лотерее для вакцинированной молодежи от 18 до 35 лет, которую власти проведут перед новым годом. Среди призов обещают айфоны, беспроводные наушники, портативные колонки, путевки в вотчину Деда Мороза и аквапарк. Кроме того, на прививочных пунктах молодежи будут раздавать билеты на два концерта "Здоровый Новый год", которые пройдут в Вологде и Череповце 27 и 28 декабря с приглашением российских звезд.
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Остальные вологжане, независимо от возраста, получат на прививочных пунктах билеты на мероприятия "Настоящего вологодского Нового года", которые пройдут во всех муниципалитетах и городских округах накануне праздника. Зрители должны будут иметь QR-код вакцинации.
Дополнительные выплаты получат ветеранские организации, если к 25 декабря 80% их члены старше 65 лет пройдут вакцинацию от коронавируса. Областной бюджет выплатит таким организациям в сельских районах по 200 тысяч рублей, в городских округах – по 400 тысяч. Деньги пойдут на проведение мероприятий для ветеранов в следующем году.
"Остановить стремительное распространение коронавируса сможем только все вместе: необходим коллективный иммунитет. Чтобы вакцинация была максимально эффективной, важно провести прививочную кампанию в короткие сроки. В условиях нарастания распространения коронавирусной инфекции, рекордных показателей госпитализации и смертности в нашем регионе, считаю, что эти меры абсолютно адекватны", - сказал Кувшинников.
На сегодня в области переболело коронавирусом более 84 тысяч человек, за последние пять дней количество вновь заболевших превышает 400 человек, моногоспитали заполнены на 82-83%. Вакцинацию прошли 48% взрослого населения.
 
Вологодская областьОлег КувшинниковКоронавирус в России
 
 
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