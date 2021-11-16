https://ria.ru/20211116/vaktsinatsiya-1759260786.html

"На Земле главные — вирусы": свердловский губернатор призвал привиться

"На Земле главные — вирусы": свердловский губернатор призвал привиться - РИА Новости, 16.11.2021

"На Земле главные — вирусы": свердловский губернатор призвал привиться

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, отвечая сомневавшемуся в необходимости вакцинации депутату, заявил, что "на Земле главные не люди, главные -... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T12:05

2021-11-16T12:05

2021-11-16T12:05

распространение коронавируса

общество

свердловская область

евгений куйвашев

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 ноя – РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, отвечая сомневавшемуся в необходимости вакцинации депутату, заявил, что "на Земле главные не люди, главные - вирусы".На заседании регионального заксобрания парламентарий Габбас Даутов, говоря о вакцинации против коронавируса, заявил: "Неизвестно, что мы вкалываем"."Известно, что мы вкалываем: мы вкалываем российскую вакцину. Перед вами стоит человек, который уже два раза вакцинировался и, как видите, стоит, ничего страшного. Мировая практика другая. Вы в такси не сядете, вы в магазин сегодня не зайдете во многих европейских странах, я про Китай уже молчу вообще, если у вас нет вакцины. Надо понять, что на Земле главные не люди, главные - вирусы, и нам нужно подстраиваться под их жизнь. Вся история нашей планеты говорит о том, что без науки, без вакцины, без включения дополнительных ресурсов человечеству сложно выживать", - парировал Куйвашев.По последним данным оперштаба региона, в Свердловской области с начала пандемии зарегистрировано 168 302 случая COVID-19. Общее число летальных случаев – 7 917.

https://ria.ru/20211001/vaktsinatsiya-1752669266.html

свердловская область

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