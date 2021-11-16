https://ria.ru/20211116/vaktsinatsiya-1759260786.html
"На Земле главные — вирусы": свердловский губернатор призвал привиться
"На Земле главные — вирусы": свердловский губернатор призвал привиться - РИА Новости, 16.11.2021
"На Земле главные — вирусы": свердловский губернатор призвал привиться
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, отвечая сомневавшемуся в необходимости вакцинации депутату, заявил, что "на Земле главные не люди, главные -... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T12:05
2021-11-16T12:05
2021-11-16T12:05
распространение коронавируса
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свердловская область
евгений куйвашев
здоровье - общество
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коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 ноя – РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, отвечая сомневавшемуся в необходимости вакцинации депутату, заявил, что "на Земле главные не люди, главные - вирусы".На заседании регионального заксобрания парламентарий Габбас Даутов, говоря о вакцинации против коронавируса, заявил: "Неизвестно, что мы вкалываем"."Известно, что мы вкалываем: мы вкалываем российскую вакцину. Перед вами стоит человек, который уже два раза вакцинировался и, как видите, стоит, ничего страшного. Мировая практика другая. Вы в такси не сядете, вы в магазин сегодня не зайдете во многих европейских странах, я про Китай уже молчу вообще, если у вас нет вакцины. Надо понять, что на Земле главные не люди, главные - вирусы, и нам нужно подстраиваться под их жизнь. Вся история нашей планеты говорит о том, что без науки, без вакцины, без включения дополнительных ресурсов человечеству сложно выживать", - парировал Куйвашев.По последним данным оперштаба региона, в Свердловской области с начала пандемии зарегистрировано 168 302 случая COVID-19. Общее число летальных случаев – 7 917.
https://ria.ru/20211001/vaktsinatsiya-1752669266.html
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общество, свердловская область, евгений куйвашев, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
"На Земле главные — вирусы": свердловский губернатор призвал привиться
Свердловский губернатор Куйвашев о необходимости привиться: на Земле главные — вирусы
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 ноя – РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, отвечая сомневавшемуся в необходимости вакцинации депутату, заявил, что "на Земле главные не люди, главные - вирусы".
На заседании регионального заксобрания парламентарий Габбас Даутов, говоря о вакцинации против коронавируса, заявил: "Неизвестно, что мы вкалываем".
"Известно, что мы вкалываем: мы вкалываем российскую вакцину. Перед вами стоит человек, который уже два раза вакцинировался и, как видите, стоит, ничего страшного. Мировая практика другая. Вы в такси не сядете, вы в магазин сегодня не зайдете во многих европейских странах, я про Китай уже молчу вообще, если у вас нет вакцины. Надо понять, что на Земле главные не люди, главные - вирусы, и нам нужно подстраиваться под их жизнь. Вся история нашей планеты говорит о том, что без науки, без вакцины, без включения дополнительных ресурсов человечеству сложно выживать", - парировал Куйвашев.
По последним данным оперштаба региона, в Свердловской области с начала пандемии зарегистрировано 168 302 случая COVID-19. Общее число летальных случаев – 7 917.