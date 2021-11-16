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В Подмосковье более миллиона жителей старше 60 лет привились от COVID-19

В Подмосковье более миллиона жителей старше 60 лет привились от COVID-19 - РИА Новости, 16.11.2021

В Подмосковье более миллиона жителей старше 60 лет привились от COVID-19

Более 1 миллиона жителей старше 60 лет сделали прививку от COVID-19 в Подмосковье, сообщает пресс-служба Минздрава региона. РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T11:42

2021-11-16T11:42

2021-11-16T11:42

распространение коронавируса

общество

московская область (подмосковье)

здоровье - общество

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коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Более 1 миллиона жителей старше 60 лет сделали прививку от COVID-19 в Подмосковье, сообщает пресс-служба Минздрава региона."В Московской области вакцинацию от новой коронавирусной инфекции прошли уже более 1 миллиона жителей старше 60 лет", - говорится в сообщении.По данным ведомства, пункты вакцинации в Подмосковье работают в поликлиниках, а также торговых центрах, МФЦ, стационарных отделениях больниц - в них прививку можно сделать без предварительной записи."Люди старше 60 лет находятся в группе риска тяжелого течения COVID-19. Вирус обостряет уже имеющиеся хронические заболевания, может вызвать серьезные осложнения и привести к печальным последствиям. Именно поэтому людям старшего возраста в первую очередь важно пройти вакцинацию от коронавируса. Всего в Подмосковье прививку сделали порядка 4,2 миллиона человек", - цитирует пресс-служба министра здравоохранения Московской области Светлану Стригункову.

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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