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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211116/vaktsinatsiya-1759227285.html
В Чувашии не планируют вводить обязательную вакцинацию для пожилых
В Чувашии не планируют вводить обязательную вакцинацию для пожилых - РИА Новости, 16.11.2021
В Чувашии не планируют вводить обязательную вакцинацию для пожилых
Чувашия не планирует вводить обязательную вакцинацию от COVID для людей старше 60 лет, принимаемых в республике мер достаточно, заявил глава региона Олег... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T09:13
2021-11-16T09:19
распространение коронавируса
общество
чувашская республика (чувашия)
коронавирусы
коронавирус covid-19
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вакцинация россиян от covid-19
здоровье - общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 ноя – РИА Новости. Чувашия не планирует вводить обязательную вакцинацию от COVID для людей старше 60 лет, принимаемых в республике мер достаточно, заявил глава региона Олег Николаев."Введение обязательной вакцинации для людей старше 60 лет на сегодняшний день не рассматривается. Думаю, что каждый регион такие меры принимает, исходя из эпидситуации, исходя из необходимости защиты здоровья и благополучия в целом общества и отдельных категорий населения", - цитирует пресс-служба главы региона слова Николаева.Он отметил, что в Чувашии действует обязательная вакцинация для отдельных категорий населения, прежде всего работающих в сфере экономики и социальном блоке, которые наиболее часто соприкасаются с людьми. "Это потребительский сектор, сектор транспорта и другие, где наиболее вероятно неконтролируемое распространение коронавирусной инфекции", - пояснил глава республики.По его словам, меры, которые направлены на обеспечение защиты здоровья граждан, "в целом дают эффект каждая в свой области", но наиболее действенны, когда работают в комплексе."Когда в комплексе обеспечиваем социальное дистанцирование, ношение масок, допуск людей в общественные места, предприятия культуры, социальной сферы через QR-коды, в целом удается контролировать процесс распространения коронавирусной инфекции и оказывать действенную медпомощь не только тем, кто заболевает, но и тем, кто страдает хроническими заболеваниями и нуждается в постоянной медпомощи независимо от распространения эпидемии", - сказал Николаев.Он также отметил, что если население будет и дальше соблюдать меры безопасности и наращивать темпы вакцинации, "через некоторое время можно будет уже говорить о более комфортном существовании".Ранее сообщалось, что глава Чувашии поручил в течение недели запустить региональную систему QR-кодирования для людей с высоким титром антител, которая поможет переболевшим получить QR-код. Для этого предполагается сформировать реестр жителей региона с высокими титрами антител, врачебная комиссия аккредитованных лабораторий будет определять срок действия этих антител. На федеральном портале Госуслуг QR-код, имеющий силу действия только на территории Чувашии, отображаться не будет.
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общество, чувашская республика (чувашия), коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, здоровье - общество, олег николаев (политик)
09:13 16.11.2021 (обновлено: 09:19 16.11.2021)
 
В Чувашии не планируют вводить обязательную вакцинацию для пожилых

В Чувашии не планируют вводить обязательную вакцинацию от COVID-19 для людей старше 60 лет

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках шприц с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник держит в руках шприц с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 ноя – РИА Новости. Чувашия не планирует вводить обязательную вакцинацию от COVID для людей старше 60 лет, принимаемых в республике мер достаточно, заявил глава региона Олег Николаев.
"Введение обязательной вакцинации для людей старше 60 лет на сегодняшний день не рассматривается. Думаю, что каждый регион такие меры принимает, исходя из эпидситуации, исходя из необходимости защиты здоровья и благополучия в целом общества и отдельных категорий населения", - цитирует пресс-служба главы региона слова Николаева.
В каких регионах России введена обязательная вакцинация и QR-коды
21 июня, 12:49Инфографика
В каких регионах России введена обязательная вакцинация и QR-коды
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Он отметил, что в Чувашии действует обязательная вакцинация для отдельных категорий населения, прежде всего работающих в сфере экономики и социальном блоке, которые наиболее часто соприкасаются с людьми. "Это потребительский сектор, сектор транспорта и другие, где наиболее вероятно неконтролируемое распространение коронавирусной инфекции", - пояснил глава республики.
По его словам, меры, которые направлены на обеспечение защиты здоровья граждан, "в целом дают эффект каждая в свой области", но наиболее действенны, когда работают в комплексе.
"Когда в комплексе обеспечиваем социальное дистанцирование, ношение масок, допуск людей в общественные места, предприятия культуры, социальной сферы через QR-коды, в целом удается контролировать процесс распространения коронавирусной инфекции и оказывать действенную медпомощь не только тем, кто заболевает, но и тем, кто страдает хроническими заболеваниями и нуждается в постоянной медпомощи независимо от распространения эпидемии", - сказал Николаев.
Он также отметил, что если население будет и дальше соблюдать меры безопасности и наращивать темпы вакцинации, "через некоторое время можно будет уже говорить о более комфортном существовании".
Ранее сообщалось, что глава Чувашии поручил в течение недели запустить региональную систему QR-кодирования для людей с высоким титром антител, которая поможет переболевшим получить QR-код. Для этого предполагается сформировать реестр жителей региона с высокими титрами антител, врачебная комиссия аккредитованных лабораторий будет определять срок действия этих антител. На федеральном портале Госуслуг QR-код, имеющий силу действия только на территории Чувашии, отображаться не будет.
 
Распространение коронавирусаОбществоЧувашская Республика (Чувашия)КоронавирусыКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19Здоровье - ОбществоОлег Николаев (политик)
 
 
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