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Аксенов пообещал устранить дефицит "Спутника Лайт" в Крыму
Аксенов пообещал устранить дефицит "Спутника Лайт" в Крыму - РИА Новости, 16.11.2021
Аксенов пообещал устранить дефицит "Спутника Лайт" в Крыму
План вакцинации в Крыму выполнен на 63%, в наличии более 130 тысяч доз вакцины "Спутник V", дефицит "Спутника Лайт" снимут, сообщил глава республики Сергей... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T17:26
2021-11-16T17:26
2021-11-16T17:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости. План вакцинации в Крыму выполнен на 63%, в наличии более 130 тысяч доз вакцины "Спутник V", дефицит "Спутника Лайт" снимут, сообщил глава республики Сергей Аксенов."На данный момент план вакцинации в Крыму выполнен на 63%, в то время как среднероссийский уровень составляет 62%. В Крыму в наличии более 130 тысяч доз вакцины "Спутник V", при этом есть дефицит со "Спутником Лайт" - эта проблема будет устранена", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.Общее число заболевших с начала пандемии превысило 106 тысяч, выздоровели 93,8 тысячи. Умерли 3216 человек (в том числе за последние сутки – 20).
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Аксенов пообещал устранить дефицит "Спутника Лайт" в Крыму
Глава Крыма Аксенов пообещал устранить дефицит вакцины "Спутник Лайт" в регионе