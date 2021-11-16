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Аксенов пообещал устранить дефицит "Спутника Лайт" в Крыму

Аксенов пообещал устранить дефицит "Спутника Лайт" в Крыму - РИА Новости, 16.11.2021

Аксенов пообещал устранить дефицит "Спутника Лайт" в Крыму

План вакцинации в Крыму выполнен на 63%, в наличии более 130 тысяч доз вакцины "Спутник V", дефицит "Спутника Лайт" снимут, сообщил глава республики Сергей... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T17:26

2021-11-16T17:26

2021-11-16T17:26

распространение коронавируса

общество

республика крым

сергей аксенов (политик)

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коронавирус в россии

вакцина "спутник v"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости. План вакцинации в Крыму выполнен на 63%, в наличии более 130 тысяч доз вакцины "Спутник V", дефицит "Спутника Лайт" снимут, сообщил глава республики Сергей Аксенов."На данный момент план вакцинации в Крыму выполнен на 63%, в то время как среднероссийский уровень составляет 62%. В Крыму в наличии более 130 тысяч доз вакцины "Спутник V", при этом есть дефицит со "Спутником Лайт" - эта проблема будет устранена", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.Общее число заболевших с начала пандемии превысило 106 тысяч, выздоровели 93,8 тысячи. Умерли 3216 человек (в том числе за последние сутки – 20).

республика крым

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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