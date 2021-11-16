https://ria.ru/20211116/vaktsina-1759293412.html

Доля вакцины "Спутник" в странах со средним доходом составит 20 процентов

Доля вакцины "Спутник" в странах со средним доходом составит 20 процентов - РИА Новости, 16.11.2021

Доля вакцины "Спутник" в странах со средним доходом составит 20 процентов

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) рассчитывает, что доля вакцин от коронавируса "Спутник V" и "Спутник Лайт" на рынке стран со средним доходом в... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T14:42

2021-11-16T14:42

2021-11-16T14:42

рфпи против covid 19

российский фонд прямых инвестиций

кирилл дмитриев

вакцина "спутник v"

вакцина "спутник лайт"

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) рассчитывает, что доля вакцин от коронавируса "Спутник V" и "Спутник Лайт" на рынке стран со средним доходом в перспективе составит 15-20%, РФ уже сегодня вносит значительный вклад в борьбу с пандемией, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев."Важно, что Россия вносит значительный вклад в борьбу с пандемией", - сказал Дмитриев в интервью телеканалу Блумберг, добавив, что на сегодня "Спутником V" или "Спутником Лайт" привиты "15% жителей стран со средним доходом за пределами России, США, Европы и Китая".По его словам, "Спутник" был представлен более чем 100 миллионам человек за пределами России. "Для сравнения, Moderna предоставила вакцину 100 миллионам человек в странах со средним доходом за пределами США и Европы, Sinopharm – 200 миллионам человек за пределами Китая, а Pfizer – 350 миллионам человек за пределами США и Европы. На "Спутник" приходится примерно 15%. Мы поставляем вакцины точно по графику и ожидаем, что наша доля на рынке стран со средним доходом в перспективе составит 15-20%", - добавил глава РФПИ.Дмитриев отметил, что Россия применяет "Спутник" очень успешно, как и многие другие страны, например, Аргентина, где вакцина "помогла сократить количество инфицированных в 35 раз за последние четыре месяца"."Это и есть уникальный вклад, который вносит вакцина "Спутник" в борьбу с пандемией", - подчеркнул Дмитриев.Препарат "Спутник Лайт" является первым компонентом (рекомбинантный аденовирус человека 26 серотипа (rАd26)) вакцины "Спутник V". "Спутник Лайт" зарегистрирован более чем в 15 странах, еще в 30 странах препарат находится в процессе регистрации.

https://ria.ru/20211020/vaktsinatsiya-1755495528.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российский фонд прямых инвестиций, кирилл дмитриев, вакцина "спутник v", вакцина "спутник лайт"