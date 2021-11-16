Доля вакцины "Спутник" в странах со средним доходом составит 20 процентов
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) рассчитывает, что доля вакцин от коронавируса "Спутник V" и "Спутник Лайт" на рынке стран со средним доходом в перспективе составит 15-20%, РФ уже сегодня вносит значительный вклад в борьбу с пандемией, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев.
По его словам, "Спутник" был представлен более чем 100 миллионам человек за пределами России. "Для сравнения, Moderna предоставила вакцину 100 миллионам человек в странах со средним доходом за пределами США и Европы, Sinopharm – 200 миллионам человек за пределами Китая, а Pfizer – 350 миллионам человек за пределами США и Европы. На "Спутник" приходится примерно 15%. Мы поставляем вакцины точно по графику и ожидаем, что наша доля на рынке стран со средним доходом в перспективе составит 15-20%", - добавил глава РФПИ.
Дмитриев отметил, что Россия применяет "Спутник" очень успешно, как и многие другие страны, например, Аргентина, где вакцина "помогла сократить количество инфицированных в 35 раз за последние четыре месяца".
"Это и есть уникальный вклад, который вносит вакцина "Спутник" в борьбу с пандемией", - подчеркнул Дмитриев.
"Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее РФПИ и НИЦ Гамалеи.
Препарат "Спутник Лайт" является первым компонентом (рекомбинантный аденовирус человека 26 серотипа (rАd26)) вакцины "Спутник V". "Спутник Лайт" зарегистрирован более чем в 15 странах, еще в 30 странах препарат находится в процессе регистрации.