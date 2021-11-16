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Лавров призвал ускорить сертификацию "Спутника V" в ВОЗ и ЕМА
Лавров призвал ускорить сертификацию "Спутника V" в ВОЗ и ЕМА - РИА Новости, 16.11.2021
Лавров призвал ускорить сертификацию "Спутника V" в ВОЗ и ЕМА
Россия ожидает завершения процедур сертификации российской вакцины от COVID "Спутник V" во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Европейском агентстве... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T14:04
2021-11-16T14:04
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в мире
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сергей лавров
коронавирусы
россия
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Россия ожидает завершения процедур сертификации российской вакцины от COVID "Спутник V" во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА), там уверяют, что никаких искусственных препятствий этому нет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Пока тут большого прогресса не достигнуто. Мы ожидаем завершения соответствующих процедур ВОЗ и ЕМА. Нас заверяют, что никаких искусственных препятствий не создается. Задают дополнительные вопросы, наши соответствующие учреждения на эти вопросы отвечают. Но, конечно же, хотелось бы этот процесс ускорить", - заявил Лавров на брифинге в Москве.
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в мире, москва, воз, сергей лавров, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v"
14:04 16.11.2021
 
Лавров призвал ускорить сертификацию "Спутника V" в ВОЗ и ЕМА

Глава МИД Лавров призвал ускорить сертификацию российской вакцины "Спутник V" в ВОЗ и ЕМА

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкШприц и ампула на фоне логотипа вакцины "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа вакцины Спутник V - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Россия ожидает завершения процедур сертификации российской вакцины от COVID "Спутник V" во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА), там уверяют, что никаких искусственных препятствий этому нет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Пока тут большого прогресса не достигнуто. Мы ожидаем завершения соответствующих процедур ВОЗ и ЕМА. Нас заверяют, что никаких искусственных препятствий не создается. Задают дополнительные вопросы, наши соответствующие учреждения на эти вопросы отвечают. Но, конечно же, хотелось бы этот процесс ускорить", - заявил Лавров на брифинге в Москве.
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Распространение коронавирусаВ миреМоскваВОЗСергей ЛавровКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцина "Спутник V"
 
 
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