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Лавров призвал ускорить сертификацию "Спутника V" в ВОЗ и ЕМА

Лавров призвал ускорить сертификацию "Спутника V" в ВОЗ и ЕМА - РИА Новости, 16.11.2021

Лавров призвал ускорить сертификацию "Спутника V" в ВОЗ и ЕМА

Россия ожидает завершения процедур сертификации российской вакцины от COVID "Спутник V" во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Европейском агентстве... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T14:04

2021-11-16T14:04

2021-11-16T14:04

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Россия ожидает завершения процедур сертификации российской вакцины от COVID "Спутник V" во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА), там уверяют, что никаких искусственных препятствий этому нет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Пока тут большого прогресса не достигнуто. Мы ожидаем завершения соответствующих процедур ВОЗ и ЕМА. Нас заверяют, что никаких искусственных препятствий не создается. Задают дополнительные вопросы, наши соответствующие учреждения на эти вопросы отвечают. Но, конечно же, хотелось бы этот процесс ускорить", - заявил Лавров на брифинге в Москве.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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