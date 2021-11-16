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Лавров призвал ускорить сертификацию "Спутника V" в ВОЗ и ЕМА
Лавров призвал ускорить сертификацию "Спутника V" в ВОЗ и ЕМА - РИА Новости, 16.11.2021
Лавров призвал ускорить сертификацию "Спутника V" в ВОЗ и ЕМА
Россия ожидает завершения процедур сертификации российской вакцины от COVID "Спутник V" во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Европейском агентстве... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T14:04
2021-11-16T14:04
2021-11-16T14:04
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Россия ожидает завершения процедур сертификации российской вакцины от COVID "Спутник V" во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА), там уверяют, что никаких искусственных препятствий этому нет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Пока тут большого прогресса не достигнуто. Мы ожидаем завершения соответствующих процедур ВОЗ и ЕМА. Нас заверяют, что никаких искусственных препятствий не создается. Задают дополнительные вопросы, наши соответствующие учреждения на эти вопросы отвечают. Но, конечно же, хотелось бы этот процесс ускорить", - заявил Лавров на брифинге в Москве.
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Лавров призвал ускорить сертификацию "Спутника V" в ВОЗ и ЕМА
Глава МИД Лавров призвал ускорить сертификацию российской вакцины "Спутник V" в ВОЗ и ЕМА