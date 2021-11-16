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Нижегородская область
https://ria.ru/20211116/uzi-1759338680.html
В Нижегородской области закупили аппараты УЗИ экспертного класса
В Нижегородской области закупили аппараты УЗИ экспертного класса - РИА Новости, 16.11.2021
В Нижегородской области закупили аппараты УЗИ экспертного класса
Шестнадцать аппаратов УЗИ экспертного класса закуплено для медицинских организаций Нижегородской области, заявил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T17:43
2021-11-16T17:43
нижегородская область
общество
нижегородская область
дзержинский
владимир путин
нижний новгород
здоровье - общество
глеб никитин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 ноя - РИА Новости. Шестнадцать аппаратов УЗИ экспертного класса закуплено для медицинских организаций Нижегородской области, заявил глава региона Глеб Никитин.По словам губернатора Нижегородской области, на эти цели из регионального бюджета выделено около 170 миллионов рублей.Губернатор добавил, что масштабные закупки оборудования проводятся также в рамках национального проекта "Здравоохранение" и программы модернизации первичного звена, которые реализуются по инициативе президента России Владимира Путина."Все это позволяет значительно улучшить качество и доступность медицинской помощи", - подчеркнул Никитин.Новое оборудование поступит в Борскую, Семеновскую, Уренскую, Шахунскую, Сергачскую, Лысковскую, Кстовскую, Павловскую, Выксунскую, Городецкую центральные районные больницы, в Арзамасский роддом, роддом №1 и женскую консультацию №5 Нижнего Новгорода, Центр планирования семьи и репродукции, клиническую больницу №40 и в Дзержинский перинатальный центр.По словам начальника отдела детства и родовспоможения министерства здравоохранения Нижегородской области Марины Семериковой, на средства из областного бюджета также обновлена материальная база кабинетов антенатальной (дородовой) охраны плода в нижегородских перинатальных центрах."Теперь в профильных отделениях наших больниц и в перинатальных центрах по показаниям будет проводиться антенатальная диагностика пороков развития плода внутриутробно, еще до рождения, на экспертном уровне", - рассказала она.
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общество, нижегородская область, дзержинский, владимир путин, нижний новгород, здоровье - общество, глеб никитин
17:43 16.11.2021
 
В Нижегородской области закупили аппараты УЗИ экспертного класса

Аппараты УЗИ экспертного класса закупили для нижегородских больниц

© Pixabay / Pixabay / Chokniti KhongchumВрач
Врач - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© Pixabay / Pixabay / Chokniti Khongchum
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 ноя - РИА Новости. Шестнадцать аппаратов УЗИ экспертного класса закуплено для медицинских организаций Нижегородской области, заявил глава региона Глеб Никитин.
По словам губернатора Нижегородской области, на эти цели из регионального бюджета выделено около 170 миллионов рублей.
"УЗИ-исследования играют огромную роль в деле охраны материнства и детства. Благодаря этой закупке современное оборудование поступит, в том числе, в межрайонные перинатальные центры, открытые на базе центральных районных больниц. Это позволит повысить доступность скрининговых исследований плода на разных сроках беременности для жительниц районов области", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Губернатор добавил, что масштабные закупки оборудования проводятся также в рамках национального проекта "Здравоохранение" и программы модернизации первичного звена, которые реализуются по инициативе президента России Владимира Путина.
"Все это позволяет значительно улучшить качество и доступность медицинской помощи", - подчеркнул Никитин.
Новое оборудование поступит в Борскую, Семеновскую, Уренскую, Шахунскую, Сергачскую, Лысковскую, Кстовскую, Павловскую, Выксунскую, Городецкую центральные районные больницы, в Арзамасский роддом, роддом №1 и женскую консультацию №5 Нижнего Новгорода, Центр планирования семьи и репродукции, клиническую больницу №40 и в Дзержинский перинатальный центр.
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По словам начальника отдела детства и родовспоможения министерства здравоохранения Нижегородской области Марины Семериковой, на средства из областного бюджета также обновлена материальная база кабинетов антенатальной (дородовой) охраны плода в нижегородских перинатальных центрах.
"Теперь в профильных отделениях наших больниц и в перинатальных центрах по показаниям будет проводиться антенатальная диагностика пороков развития плода внутриутробно, еще до рождения, на экспертном уровне", - рассказала она.
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