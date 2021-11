https://ria.ru/20211116/utechka-1759214240.html

Россиянам рассказали, когда чаще всего утекают их персональные данные

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Персональные данные россиян, в том числе паспортные, периодически утекают в руки злоумышленников. В какие моменты это чаще всего происходит, рассказал в интервью радио Sputnik координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев.К персональным данным относится довольно широкий спектр сведений о человеке. Но мошенников интересует в первую очередь та информация, которая открывает доступ к деньгам, отметил эксперт. Для получения сведений о банковских счетах злоумышленники обычно используют социальную инженерию, а паспортные данные россиян оказываются в их распоряжении из-за ошибки, которую совершают некоторые компании, считает Парфентьев. Как правило, злоумышленники получают доступ к той информации, которая не удаляется вовремя, уверен он.В преступном мире всегда есть спрос на паспортные данные, отметил эксперт. По его мнению, чтобы защитить россиян от утечек, нужно внести некоторые изменения в правила предоставления услуг."Сейчас гражданин —заложник ситуации take it or leave it, то есть либо человек предоставляет данные компаниям, либо не может получить услугу. В этом плане необходимо некоторое изменение государственного регулирования предоставления персональных данных. То есть теоретически некоторые действия должны совершаться без требования предоставить персональные данные", —сказал Парфентьев.

