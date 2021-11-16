"Загнал в угол": на Украине рассказали, как Путин унизил Зеленского
Украинский дипломат Бессмертный: Путин и Медведев унизили Зеленского статьями про Украину
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Экс-представитель Украины на переговорах по Донбассу, бывший посол страны в Минске Роман Бессмертный заявил в беседе с Espreso, что президент России Владимир Путин и зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев унизили украинского лидера Владимира Зеленского своими статьями о возглавляемоей им стране.
"Обратите внимание, как быстро россияне загнали его (Зеленского. — Прим. ред.) в угол двумя статьями, Путина и Медведева. Унизив его и не дав возможности сформировать адекватный ответ. А причина в отсутствии ответа на эти оскорбительные вещи, в том, что господин Зеленский, как двоечник, не знает ответов на элементарные вопросы: топчется у доски и на вопросы учителя не то что ответ дать не может, а даже звук элементарный издать не может", — заявил Бессмертный.
Дипломат подчеркнул, что украинский лидер должен найти ответы на озвученные российскими политиками вопросы, так как Киев якобы воюет с Москвой. При этом, по мнению Бессмертного, нет адекватной реакции и от украинских СМИ, которые не в состоянии ответить на темы, поднятые российскими журналистами.
"Создается впечатление, что украинская сторона в лице вождей, получив удар по одной щеке, подставляет другую", — добавил политик.
Ранее Путин опубликовал статью "Об историческом единстве русских и украинцев". В ней президент назвал возникшую между русскими и украинцами стену большой бедой и подчеркнул, что подлинный суверенитет Украины возможен только в партнерстве с соседней страной. Путин отметил, что Запад в 2014 году напрямую вмешался в дела Украины, попытался создать из нее "анти-Россию", а сейчас страна находится не просто под полной зависимостью, а под прямым внешним управлением.
Медведев обнародовал статью, в которой объяснил, почему считает бессмысленными контакты с нынешним руководством Украины. В частности, по его словам, это "невежественные и необязательные люди", постоянно меняющие свою позицию и абсолютно несамостоятельные. Украина находится под прямым иностранным управлением, а России "с вассалами дело иметь бессмысленно, дела нужно вести с сюзереном", считает он.