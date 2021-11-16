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"Загнал в угол": на Украине рассказали, как Путин унизил Зеленского
"Загнал в угол": на Украине рассказали, как Путин унизил Зеленского - РИА Новости, 16.11.2021
"Загнал в угол": на Украине рассказали, как Путин унизил Зеленского
Экс-представитель Украины на переговорах по Донбассу, бывший посол страны в Минске Роман Бессмертный заявил в беседе с Espreso, что президент России Владимир... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T02:19
2021-11-16T02:19
в мире
украина
владимир путин
владимир зеленский
дмитрий медведев
роман бессмертный
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Экс-представитель Украины на переговорах по Донбассу, бывший посол страны в Минске Роман Бессмертный заявил в беседе с Espreso, что президент России Владимир Путин и зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев унизили украинского лидера Владимира Зеленского своими статьями о возглавляемоей им стране.Дипломат подчеркнул, что украинский лидер должен найти ответы на озвученные российскими политиками вопросы, так как Киев якобы воюет с Москвой. При этом, по мнению Бессмертного, нет адекватной реакции и от украинских СМИ, которые не в состоянии ответить на темы, поднятые российскими журналистами.Ранее Путин опубликовал статью "Об историческом единстве русских и украинцев". В ней президент назвал возникшую между русскими и украинцами стену большой бедой и подчеркнул, что подлинный суверенитет Украины возможен только в партнерстве с соседней страной. Путин отметил, что Запад в 2014 году напрямую вмешался в дела Украины, попытался создать из нее "анти-Россию", а сейчас страна находится не просто под полной зависимостью, а под прямым внешним управлением.Медведев обнародовал статью, в которой объяснил, почему считает бессмысленными контакты с нынешним руководством Украины. В частности, по его словам, это "невежественные и необязательные люди", постоянно меняющие свою позицию и абсолютно несамостоятельные. Украина находится под прямым иностранным управлением, а России "с вассалами дело иметь бессмысленно, дела нужно вести с сюзереном", считает он.
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в мире, украина, владимир путин, владимир зеленский, дмитрий медведев, роман бессмертный, россия
02:19 16.11.2021
 
"Загнал в угол": на Украине рассказали, как Путин унизил Зеленского

Украинский дипломат Бессмертный: Путин и Медведев унизили Зеленского статьями про Украину

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Экс-представитель Украины на переговорах по Донбассу, бывший посол страны в Минске Роман Бессмертный заявил в беседе с Espreso, что президент России Владимир Путин и зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев унизили украинского лидера Владимира Зеленского своими статьями о возглавляемоей им стране.

"Обратите внимание, как быстро россияне загнали его (Зеленского. — Прим. ред.) в угол двумя статьями, Путина и Медведева. Унизив его и не дав возможности сформировать адекватный ответ. А причина в отсутствии ответа на эти оскорбительные вещи, в том, что господин Зеленский, как двоечник, не знает ответов на элементарные вопросы: топчется у доски и на вопросы учителя не то что ответ дать не может, а даже звук элементарный издать не может", — заявил Бессмертный.

Дипломат подчеркнул, что украинский лидер должен найти ответы на озвученные российскими политиками вопросы, так как Киев якобы воюет с Москвой. При этом, по мнению Бессмертного, нет адекватной реакции и от украинских СМИ, которые не в состоянии ответить на темы, поднятые российскими журналистами.
"Создается впечатление, что украинская сторона в лице вождей, получив удар по одной щеке, подставляет другую", — добавил политик.
Ранее Путин опубликовал статью "Об историческом единстве русских и украинцев". В ней президент назвал возникшую между русскими и украинцами стену большой бедой и подчеркнул, что подлинный суверенитет Украины возможен только в партнерстве с соседней страной. Путин отметил, что Запад в 2014 году напрямую вмешался в дела Украины, попытался создать из нее "анти-Россию", а сейчас страна находится не просто под полной зависимостью, а под прямым внешним управлением.
Медведев обнародовал статью, в которой объяснил, почему считает бессмысленными контакты с нынешним руководством Украины. В частности, по его словам, это "невежественные и необязательные люди", постоянно меняющие свою позицию и абсолютно несамостоятельные. Украина находится под прямым иностранным управлением, а России "с вассалами дело иметь бессмысленно, дела нужно вести с сюзереном", считает он.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства - РИА Новости, 1920, 14.11.2021
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В миреУкраинаВладимир ПутинВладимир ЗеленскийДмитрий МедведевРоман БессмертныйРоссия
 
 
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