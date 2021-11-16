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В Киеве заявили о появлении "белорусского фронта"
В Киеве заявили о появлении "белорусского фронта" - РИА Новости, 16.11.2021
В Киеве заявили о появлении "белорусского фронта"
Бывший секретарь совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов считает, что Белоруссия сегодня якобы превращается в "плацдарм для наступления"... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T16:18
2021-11-16T16:18
в мире
украина
белоруссия
мвд украины
нато
россия
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КИЕВ, 16 ноя - РИА Новости. Бывший секретарь совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов считает, что Белоруссия сегодня якобы превращается в "плацдарм для наступления" российской армии на Украину.Ранее секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина будет адекватно действовать в случае повторения ситуации с прорывом белорусско-польской границы нелегальными мигрантами, сил и средств достаточно. Замглавы МВД Украины Евгений Енин сообщил, что безопасность на границе Украины и Белоруссии в связи с возможном наплывом мигрантов будут обеспечивать около 8,5 тысячи военнослужащих, в том числе пограничники, эскалация может быть в любой момент."(Президент Белоруссии Александр) Лукашенко полностью открыл воздушную границу своей страны для российской военной авиации. Тяжелые бомбардировщики России летают демонстративно на границе с Беларусью и странами НАТО. После учений "Запад-2021" на территории Беларуси осталось значительное количество российских военнослужащих, оружия и военной техники. Сейчас происходит фактически аншлюс, а реально - поглощение Россией Белорусии. Россия теперь может использовать территорию Белоруссии, как плацдарм для наступления на нашу страну, поэтому Украина уже имеет не только русский фронт, но и белорусский", - написал Турчинов на своей странице в Facebook.Президент России Владимир Путин ранее назвал алармистскими заявления о том, что РФ якобы готовит вторжение на Украину. По словам российского лидера, Москва также никогда не согласится с тем, что является стороной конфликта на Украине.В МИД РФ опровергли сообщения ряда западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
https://ria.ru/20211116/konflikt-1759280457.html
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в мире, украина, белоруссия, мвд украины, нато, россия
16:18 16.11.2021
 
В Киеве заявили о появлении "белорусского фронта"

Экс-секретарь СНБО Турчинов заявил о появлении "белорусского фронта" на границе

© AP Photo / Efrem LukatskyСамый большой флаг Украины в Киеве
Самый большой флаг Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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КИЕВ, 16 ноя - РИА Новости. Бывший секретарь совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов считает, что Белоруссия сегодня якобы превращается в "плацдарм для наступления" российской армии на Украину.
Ранее секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина будет адекватно действовать в случае повторения ситуации с прорывом белорусско-польской границы нелегальными мигрантами, сил и средств достаточно. Замглавы МВД Украины Евгений Енин сообщил, что безопасность на границе Украины и Белоруссии в связи с возможном наплывом мигрантов будут обеспечивать около 8,5 тысячи военнослужащих, в том числе пограничники, эскалация может быть в любой момент.
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"(Президент Белоруссии Александр) Лукашенко полностью открыл воздушную границу своей страны для российской военной авиации. Тяжелые бомбардировщики России летают демонстративно на границе с Беларусью и странами НАТО. После учений "Запад-2021" на территории Беларуси осталось значительное количество российских военнослужащих, оружия и военной техники. Сейчас происходит фактически аншлюс, а реально - поглощение Россией Белорусии. Россия теперь может использовать территорию Белоруссии, как плацдарм для наступления на нашу страну, поэтому Украина уже имеет не только русский фронт, но и белорусский", - написал Турчинов на своей странице в Facebook.
Президент России Владимир Путин ранее назвал алармистскими заявления о том, что РФ якобы готовит вторжение на Украину. По словам российского лидера, Москва также никогда не согласится с тем, что является стороной конфликта на Украине.
В МИД РФ опровергли сообщения ряда западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
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