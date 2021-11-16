https://ria.ru/20211116/tupitskiy-1759340481.html

Суд назначил меру пресечения экс-главе КС Украины Тупицкому

Суд назначил меру пресечения экс-главе КС Украины Тупицкому - РИА Новости, 16.11.2021

Суд назначил меру пресечения экс-главе КС Украины Тупицкому

Подольский суд Киева избрал меру пресечения экс-главе Конституционного суда Украины Александру Тупицкому по делу о даче заведомо неправдивых показаний и подкупе РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T17:49

2021-11-16T17:49

2021-11-16T17:49

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украина

владимир зеленский

конституционный суд украины

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КИЕВ, 16 ноя – РИА Новости. Подольский суд Киева избрал меру пресечения экс-главе Конституционного суда Украины Александру Тупицкому по делу о даче заведомо неправдивых показаний и подкупе свидетеля в виде залога 1,7 тысячи долларов, пишет "Судебный репортер"."Суд избрал Тупицкому меру пресечения — 45 тысяч гривен (1,7 тысячи долларов - ред.) залога, потому что закон не разрешает большую (сумму – ред.) для нетяжких преступлений. Также его обязали воздержаться от общения со свидетелями — заявителем Владиславом Дрегером, экс-председателем Высшего хозсуда Виктором Татьковым, экс-судьей Артуром Емельяновым… и еще некоторыми лицами. В списке есть работники секретариата Конституционного суда, в частности, его главный бухгалтер Наталья Осницкая, с которой Тупицкого будут судить вместе по другому делу в Голосеевском суде", - пишет издание.Уточняется, что суд удовлетворил ходатайство прокурора частично. Тупицкого не обязали носить электронный браслет и не запретили ему посещать здание Конституционного суда. Рассмотрение обвинительного акта назначено 1 декабря в 15.00 мск.Президент Украины Владимир Зеленский ранее отменил указы о назначении Тупицкого и Александра Касминина на должности судей КС, датированные маем и сентябрем 2013 года. В документе отмечалось, что "отдельные судьи Конституционного суда Украины, назначенные (экс-президентом) Виктором Януковичем, продолжая выполнять свои полномочия, создают угрозу государственной независимости и национальной безопасности Украины". Четырнадцатого июля 2021 года Верховный суд Украины признал указ Зеленского в отношении Тупицкого противоправным.Проблемы вокруг КС Украины и его главы начались после того, как суд признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за недостоверное декларирование. Также суд отменил право Национальной антикоррупционной прокуратуры проверять электронные декларации и выявлять конфликт интересов. В связи с этим решением был закрыт доступ в единый реестр электронных деклараций, что нарушает всю систему антикоррупционной реформы, принятие которой было одним из требований для предоставления Украине безвизового режима с ЕС, а также оказания финансовой помощи от международных кредиторов. В офисе президента Украины решение назвали неправовым и принятым не в интересах страны, а кабмин поручил возобновить доступ к реестру в обход решения КС.После этого Зеленский внес в Верховную раду проект закона о прекращении полномочий действующего состава Конституционного суда и предложил Раде признать ничтожным решение КС Украины об отмене ряда антикоррупционных норм.

https://ria.ru/20210714/sud-1741248051.html

https://ria.ru/20210407/diktatura-1727192488.html

https://ria.ru/20210924/ukraina-1751486104.html

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в мире, украина, владимир зеленский, конституционный суд украины