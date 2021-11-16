Король, фея и черная вдова: чем запомнился юбилейный бал дебютанток Tatler

В Москве состоялся традиционный Бал дебютанток Tatler
Дебютантки прибыли к особняку на роскошных спорткарах, которые публика тут же назвала "каретами XXI века".
После многочасовых сборов и форс-мажоров (некоторые выбирали платья в последнюю минуту) каждая уверенно шагнула на паркет.
На фото: Дана Манасир (17 лет) — дочь предпринимателей Зияда и Виктории Манасир; Мария Лансере (22 года) — дочь члена Московского союза художников, скульптора Евгения Лансере, двоюродная правнучка художника Александра Бенуа, правнучка академика живописи Евгения Лансере; Ксения Севенард (21 год) —дочь предпринимателя и политика Константина Севенарда, двоюродная правнучка примы Мариинского театра Матильды Кшесинской, сестра ведущей солистки Большого театра Элеоноры Севенард; Вероника Расковалова (18 лет) — дочь создательницы модного Дома Yana Яны Расковаловой и ее мужа Вадима; Эммануэль Турецкая (16 лет) — дочь народного артиста РФ Михаила Турецкого и его жены Лианы.
Дебютантки прибыли к особняку на роскошных спорткарах, которые публика тут же назвала "каретами XXI века".
После многочасовых сборов и форс-мажоров (некоторые выбирали платья в последнюю минуту) каждая уверенно шагнула на паркет.
На фото: Дана Манасир (17 лет) — дочь предпринимателей Зияда и Виктории Манасир; Мария Лансере (22 года) — дочь члена Московского союза художников, скульптора Евгения Лансере, двоюродная правнучка художника Александра Бенуа, правнучка академика живописи Евгения Лансере; Ксения Севенард (21 год) —дочь предпринимателя и политика Константина Севенарда, двоюродная правнучка примы Мариинского театра Матильды Кшесинской, сестра ведущей солистки Большого театра Элеоноры Севенард; Вероника Расковалова (18 лет) — дочь создательницы модного Дома Yana Яны Расковаловой и ее мужа Вадима; Эммануэль Турецкая (16 лет) — дочь народного артиста РФ Михаила Турецкого и его жены Лианы.
Настроение всему вечеру задал главный дирижер Национального филармонического оркестра России, маэстро Владимир Спиваков.
Настроение всему вечеру задал главный дирижер Национального филармонического оркестра России, маэстро Владимир Спиваков.
Одним из самых запоминающихся стало появление 18-летней Софии Крапивиной, дочери продюсера Нателлы Крапивиной.
Она блистала в полупрозрачном платье, усыпанным кристаллами и накидке с капюшоном из той же ткани. Нетипичный наряд для такого случая.
Одним из самых запоминающихся стало появление 18-летней Софии Крапивиной, дочери продюсера Нателлы Крапивиной.
Она блистала в полупрозрачном платье, усыпанным кристаллами и накидке с капюшоном из той же ткани. Нетипичный наряд для такого случая.
Лидия Кутепова (16 лет) — дочь актрисы Ксении Кутеповой и режиссера Сергея Осипьяна очень переживала за то, как будет танцевать в своем пышном платье известного французского модного дома.
Но то ли роскошные украшения, которые некоторые девушки называют талисманами, то ли поддержка семьи позволили Лидии справиться с волнением и уверенно станцевать полонез на старинном паркете.
Лидия Кутепова (16 лет) — дочь актрисы Ксении Кутеповой и режиссера Сергея Осипьяна очень переживала за то, как будет танцевать в своем пышном платье известного французского модного дома.
Но то ли роскошные украшения, которые некоторые девушки называют талисманами, то ли поддержка семьи позволили Лидии справиться с волнением и уверенно станцевать полонез на старинном паркете.
Дочь Олега Газманова, 17-летняя Марианна, в отличие от многих, не очень хотела ехать на бал. Девушка усердно готовиться к выпускным экзаменам к школе. Однако выкроила время для светского раута.
Она появилась на вечере в пышном бальном платье алого цвета. Ее наряд, определенно, оказался самым эффектным. Остальные предпочли более сдержанные оттенки.
Дочь Олега Газманова, 17-летняя Марианна, в отличие от многих, не очень хотела ехать на бал. Девушка усердно готовиться к выпускным экзаменам к школе. Однако выкроила время для светского раута.
Она появилась на вечере в пышном бальном платье алого цвета. Ее наряд, определенно, оказался самым эффектным. Остальные предпочли более сдержанные оттенки.
"Крестной феей" бала выбрали Яну Рудковскую. По словам звездного продюсера, это предложение она получила "официально" от Tatler и была совсем не против.
Одна из главных модниц страны действительно напоминала волшебницу из сказки "Золушка".
Рудковскую сопровождал сын Саша в белоснежном мундире. Хотя в тот вечер Гном Гномыча правильнее было бы назвать Маленьким принцем.
"Крестной феей" бала выбрали Яну Рудковскую. По словам звездного продюсера, это предложение она получила "официально" от Tatler и была совсем не против.
Одна из главных модниц страны действительно напоминала волшебницу из сказки "Золушка".
Рудковскую сопровождал сын Саша в белоснежном мундире. Хотя в тот вечер Гном Гномыча правильнее было бы назвать Маленьким принцем.
Чуть не затмил дебютанток и Филипп Киркоров. Король отечественной эстрады был одной из приглашенных знаменитостей. Вместе с ним посетили праздник и его дети — Мартин и Алла-Виктория, безусловно, дебютантка в будущем.
"Шик! Блеск!" — написал после Киркоров в Instagram, позируя с детьми около особняка.
Чуть не затмил дебютанток и Филипп Киркоров. Король отечественной эстрады был одной из приглашенных знаменитостей. Вместе с ним посетили праздник и его дети — Мартин и Алла-Виктория, безусловно, дебютантка в будущем.
"Шик! Блеск!" — написал после Киркоров в Instagram, позируя с детьми около особняка.
Заметили в Доме Пашкова и блогера Анастасию Ивлееву. Она была с черными волосами и таком же мрачном платье. Некоторые предположили, что экс-супруга Элджея, возможно, все еще "держит траур" после развода с рэпером.
Заметили в Доме Пашкова и блогера Анастасию Ивлееву. Она была с черными волосами и таком же мрачном платье. Некоторые предположили, что экс-супруга Элджея, возможно, все еще "держит траур" после развода с рэпером.
Дебютанток также поддержали телеведущие Софико Шеварднадзе и Юлия Барановская. Обе пришли в сдержанных нарядах темных оттенков, позволив блистать наследницам из влиятельных семей.
Дебютанток также поддержали телеведущие Софико Шеварднадзе и Юлия Барановская. Обе пришли в сдержанных нарядах темных оттенков, позволив блистать наследницам из влиятельных семей.