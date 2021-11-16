Король, фея и черная вдова: чем запомнился юбилейный бал дебютанток Tatler

Лидия Кутепова (16 лет) — дочь актрисы Ксении Кутеповой и режиссера Сергея Осипьяна очень переживала за то, как будет танцевать в своем пышном платье известного французского модного дома.

Но то ли роскошные украшения, которые некоторые девушки называют талисманами, то ли поддержка семьи позволили Лидии справиться с волнением и уверенно станцевать полонез на старинном паркете.