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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211116/tatler-1759285396.html
Король, фея и черная вдова: чем запомнился юбилейный бал дебютанток Tatler
Король, фея и черная вдова: чем запомнился юбилейный бал дебютанток Tatler - РИА Новости, 16.11.2021
Король, фея и черная вдова: чем запомнился юбилейный бал дебютанток Tatler
В доме Пашкова состоялся юбилейный, десятый Бал дебютанток, организованный журналом Tatler. После тихого 2020-го года, в этом подросшие 12 представительниц из... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T16:35
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. В доме Пашкова состоялся юбилейный, десятый Бал дебютанток, организованный журналом Tatler. После тихого 2020-го года, в этом подросшие 12 представительниц из влиятельных российских семей наконец-то смогли заявить о себе высшему обществу. И закружиться в вальсе в кутюрных платьях и бриллиантах. О том, кто блестел в этот вечер ярче всех, — в фотоленте РИА Новости.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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фото, фото, новости культуры, москва, филипп киркоров, олег газманов, владимир спиваков, яна рудковская, стиль жизни, юлия барановская, анастасия ивлеева
16:35 16.11.2021 (обновлено: 18:30 16.11.2021)
 
Король, фея и черная вдова: чем запомнился юбилейный бал дебютанток Tatler

В Москве состоялся традиционный Бал дебютанток Tatler

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. В доме Пашкова состоялся юбилейный, десятый Бал дебютанток, организованный журналом Tatler. После тихого 2020-го года, в этом подросшие 12 представительниц из влиятельных российских семей наконец-то смогли заявить о себе высшему обществу. И закружиться в вальсе в кутюрных платьях и бриллиантах. О том, кто блестел в этот вечер ярче всех, — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Дебютантки прибыли к особняку на роскошных спорткарах, которые публика тут же назвала "каретами XXI века".

После многочасовых сборов и форс-мажоров (некоторые выбирали платья в последнюю минуту) каждая уверенно шагнула на паркет.

На фото: Дана Манасир (17 лет) — дочь предпринимателей Зияда и Виктории Манасир; Мария Лансере (22 года) — дочь члена Московского союза художников, скульптора Евгения Лансере, двоюродная правнучка художника Александра Бенуа, правнучка академика живописи Евгения Лансере; Ксения Севенард (21 год) —дочь предпринимателя и политика Константина Севенарда, двоюродная правнучка примы Мариинского театра Матильды Кшесинской, сестра ведущей солистки Большого театра Элеоноры Севенард; Вероника Расковалова (18 лет) — дочь создательницы модного Дома Yana Яны Расковаловой и ее мужа Вадима; Эммануэль Турецкая (16 лет) — дочь народного артиста РФ Михаила Турецкого и его жены Лианы.

Бал дебютанток журнала Tatler
1 из 9

Дебютантки прибыли к особняку на роскошных спорткарах, которые публика тут же назвала "каретами XXI века".

После многочасовых сборов и форс-мажоров (некоторые выбирали платья в последнюю минуту) каждая уверенно шагнула на паркет.

На фото: Дана Манасир (17 лет) — дочь предпринимателей Зияда и Виктории Манасир; Мария Лансере (22 года) — дочь члена Московского союза художников, скульптора Евгения Лансере, двоюродная правнучка художника Александра Бенуа, правнучка академика живописи Евгения Лансере; Ксения Севенард (21 год) —дочь предпринимателя и политика Константина Севенарда, двоюродная правнучка примы Мариинского театра Матильды Кшесинской, сестра ведущей солистки Большого театра Элеоноры Севенард; Вероника Расковалова (18 лет) — дочь создательницы модного Дома Yana Яны Расковаловой и ее мужа Вадима; Эммануэль Турецкая (16 лет) — дочь народного артиста РФ Михаила Турецкого и его жены Лианы.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Настроение всему вечеру задал главный дирижер Национального филармонического оркестра России, маэстро Владимир Спиваков.

Бал дебютанток журнала Tatler
2 из 9

Настроение всему вечеру задал главный дирижер Национального филармонического оркестра России, маэстро Владимир Спиваков.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Одним из самых запоминающихся стало появление 18-летней Софии Крапивиной, дочери продюсера Нателлы Крапивиной.

Она блистала в полупрозрачном платье, усыпанным кристаллами и накидке с капюшоном из той же ткани. Нетипичный наряд для такого случая.

Продюсер, режиссер и клипмейкер Нателла Крапивина с дочерью Софией Крапивиной
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Одним из самых запоминающихся стало появление 18-летней Софии Крапивиной, дочери продюсера Нателлы Крапивиной.

Она блистала в полупрозрачном платье, усыпанным кристаллами и накидке с капюшоном из той же ткани. Нетипичный наряд для такого случая.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Лидия Кутепова (16 лет) — дочь актрисы Ксении Кутеповой и режиссера Сергея Осипьяна очень переживала за то, как будет танцевать в своем пышном платье известного французского модного дома.

Но то ли роскошные украшения, которые некоторые девушки называют талисманами, то ли поддержка семьи позволили Лидии справиться с волнением и уверенно станцевать полонез на старинном паркете.

Бал дебютанток журнала Tatler
4 из 9

Лидия Кутепова (16 лет) — дочь актрисы Ксении Кутеповой и режиссера Сергея Осипьяна очень переживала за то, как будет танцевать в своем пышном платье известного французского модного дома.

Но то ли роскошные украшения, которые некоторые девушки называют талисманами, то ли поддержка семьи позволили Лидии справиться с волнением и уверенно станцевать полонез на старинном паркете.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Дочь Олега Газманова, 17-летняя Марианна, в отличие от многих, не очень хотела ехать на бал. Девушка усердно готовиться к выпускным экзаменам к школе. Однако выкроила время для светского раута.

Она появилась на вечере в пышном бальном платье алого цвета. Ее наряд, определенно, оказался самым эффектным. Остальные предпочли более сдержанные оттенки.

Марианна Газманова (17 лет) - ученица Хорошколы, дочь народного артиста РФ Олега Газманова и писательницы Марины Газмановой на балу дебютанток журнала Tatler в Доме Пашкова
5 из 9

Дочь Олега Газманова, 17-летняя Марианна, в отличие от многих, не очень хотела ехать на бал. Девушка усердно готовиться к выпускным экзаменам к школе. Однако выкроила время для светского раута.

Она появилась на вечере в пышном бальном платье алого цвета. Ее наряд, определенно, оказался самым эффектным. Остальные предпочли более сдержанные оттенки.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

"Крестной феей" бала выбрали Яну Рудковскую. По словам звездного продюсера, это предложение она получила "официально" от Tatler и была совсем не против.

Одна из главных модниц страны действительно напоминала волшебницу из сказки "Золушка".

Рудковскую сопровождал сын Саша в белоснежном мундире. Хотя в тот вечер Гном Гномыча правильнее было бы назвать Маленьким принцем.

Бал дебютанток журнала Tatler
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"Крестной феей" бала выбрали Яну Рудковскую. По словам звездного продюсера, это предложение она получила "официально" от Tatler и была совсем не против.

Одна из главных модниц страны действительно напоминала волшебницу из сказки "Золушка".

Рудковскую сопровождал сын Саша в белоснежном мундире. Хотя в тот вечер Гном Гномыча правильнее было бы назвать Маленьким принцем.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Чуть не затмил дебютанток и Филипп Киркоров. Король отечественной эстрады был одной из приглашенных знаменитостей. Вместе с ним посетили праздник и его дети — Мартин и Алла-Виктория, безусловно, дебютантка в будущем.

"Шик! Блеск!" — написал после Киркоров в Instagram, позируя с детьми около особняка.

Певец Филипп Киркоров с сыном Мартином и дочерью Аллой-Викторией перед началом бала дебютанток журнала Tatler в Доме Пашкова
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Чуть не затмил дебютанток и Филипп Киркоров. Король отечественной эстрады был одной из приглашенных знаменитостей. Вместе с ним посетили праздник и его дети — Мартин и Алла-Виктория, безусловно, дебютантка в будущем.

"Шик! Блеск!" — написал после Киркоров в Instagram, позируя с детьми около особняка.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Заметили в Доме Пашкова и блогера Анастасию Ивлееву. Она была с черными волосами и таком же мрачном платье. Некоторые предположили, что экс-супруга Элджея, возможно, все еще "держит траур" после развода с рэпером.

Актриса, режиссер, продюсер и блогер Анастасия Ивлеева перед началом бала дебютанток журнала Tatler в Доме Пашкова
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Заметили в Доме Пашкова и блогера Анастасию Ивлееву. Она была с черными волосами и таком же мрачном платье. Некоторые предположили, что экс-супруга Элджея, возможно, все еще "держит траур" после развода с рэпером.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Дебютанток также поддержали телеведущие Софико Шеварднадзе и Юлия Барановская. Обе пришли в сдержанных нарядах темных оттенков, позволив блистать наследницам из влиятельных семей.

Бал дебютанток журнала Tatler
9 из 9

Дебютанток также поддержали телеведущие Софико Шеварднадзе и Юлия Барановская. Обе пришли в сдержанных нарядах темных оттенков, позволив блистать наследницам из влиятельных семей.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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КультураФотоНовости культурыМоскваФилипп КиркоровОлег ГазмановВладимир СпиваковЯна РудковскаяСтиль жизниЮлия БарановскаяАнастасия Ивлеева
 
 
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