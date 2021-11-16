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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20211116/svadby-1759246377.html
В Китае в январе-сентябре количество свадеб сократилось на 17,5%
В Китае в январе-сентябре количество свадеб сократилось на 17,5% - РИА Новости, 16.11.2021
В Китае в январе-сентябре количество свадеб сократилось на 17,5%
В Китае продолжает стремительно сокращаться количество свадеб. За три квартала 2021 года в КНР сыграно 5,88 миллиона свадеб, что на 17,5% меньше, чем за... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T11:09
2021-11-16T11:09
россия-китай: главное
китай
свадьбы
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МОСКВА, 16 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". В Китае продолжает стремительно сокращаться количество свадеб. За три квартала 2021 года в КНР сыграно 5,88 миллиона свадеб, что на 17,5% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.Число свадеб по стране постоянно падает с 2014 года. Пик в 13,47 миллиона был зарегистрирован в 2013 году, к 2020 году этот показатель упал до 8,13 миллиона, а по итогам 2021 года будет еще ниже.Результаты проведенного китайским Комсомолом соцопроса среди молодых людей в возрасте 18-26 лет показали: 24,7% молодых парней не хотят жениться или не уверены, что хотят связывать себя узами брака. Среди девушек этот показатель еще выше: 44%.Падение количества браков ударит по демографии. "Падение количества замужних женщин детородного возраста неизбежно приведет к дальнейшему падению рождаемости", - уверен директор Гуандунской академии развития и народонаселения Дун Юйчжэн. Действительно, уровень рождаемости в КНР постоянно падает с 2016 года. В 2017 году она сократилась на 880 тысяч, в 2018 году – на 2 миллиона, в 2019 году - еще на 580 тысяч, упав ниже психологически важной отметки в 15 миллионов в год. В 2020 году рождаемость в КНР упала еще на 2,65 миллиона, опустилась до отметки 12 миллионов.В нынешнем году с целью поддержать рождаемость власти КНР разрешили всем семьям заводить третьего ребенка. По прогнозу демографа Центра Китая и глобализации Хуан Вэньчжэна, новая политика приведет к росту рождаемости по стране на 300-500 тысяч в год в среднесрочной перспективе.
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китай, свадьбы
11:09 16.11.2021
 

В Китае в январе-сентябре количество свадеб сократилось на 17,5%

© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкМолодожены на улице в Ухане
Молодожены на улице в Ухане - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Анна Раткогло
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МОСКВА, 16 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". В Китае продолжает стремительно сокращаться количество свадеб. За три квартала 2021 года в КНР сыграно 5,88 миллиона свадеб, что на 17,5% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.
Число свадеб по стране постоянно падает с 2014 года. Пик в 13,47 миллиона был зарегистрирован в 2013 году, к 2020 году этот показатель упал до 8,13 миллиона, а по итогам 2021 года будет еще ниже.
Школьницы в городе Ухань - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
11 ноября, 12:56Россия-Китай: Главное
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Результаты проведенного китайским Комсомолом соцопроса среди молодых людей в возрасте 18-26 лет показали: 24,7% молодых парней не хотят жениться или не уверены, что хотят связывать себя узами брака. Среди девушек этот показатель еще выше: 44%.
Падение количества браков ударит по демографии. "Падение количества замужних женщин детородного возраста неизбежно приведет к дальнейшему падению рождаемости", - уверен директор Гуандунской академии развития и народонаселения Дун Юйчжэн. Действительно, уровень рождаемости в КНР постоянно падает с 2016 года. В 2017 году она сократилась на 880 тысяч, в 2018 году – на 2 миллиона, в 2019 году - еще на 580 тысяч, упав ниже психологически важной отметки в 15 миллионов в год. В 2020 году рождаемость в КНР упала еще на 2,65 миллиона, опустилась до отметки 12 миллионов.
В нынешнем году с целью поддержать рождаемость власти КНР разрешили всем семьям заводить третьего ребенка. По прогнозу демографа Центра Китая и глобализации Хуан Вэньчжэна, новая политика приведет к росту рождаемости по стране на 300-500 тысяч в год в среднесрочной перспективе.
 
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