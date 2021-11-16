https://ria.ru/20211116/svadby-1759246377.html

В Китае в январе-сентябре количество свадеб сократилось на 17,5%

В Китае в январе-сентябре количество свадеб сократилось на 17,5% - РИА Новости, 16.11.2021

В Китае в январе-сентябре количество свадеб сократилось на 17,5%

В Китае продолжает стремительно сокращаться количество свадеб. За три квартала 2021 года в КНР сыграно 5,88 миллиона свадеб, что на 17,5% меньше, чем за... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T11:09

2021-11-16T11:09

2021-11-16T11:09

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китай

свадьбы

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МОСКВА, 16 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". В Китае продолжает стремительно сокращаться количество свадеб. За три квартала 2021 года в КНР сыграно 5,88 миллиона свадеб, что на 17,5% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.Число свадеб по стране постоянно падает с 2014 года. Пик в 13,47 миллиона был зарегистрирован в 2013 году, к 2020 году этот показатель упал до 8,13 миллиона, а по итогам 2021 года будет еще ниже.Результаты проведенного китайским Комсомолом соцопроса среди молодых людей в возрасте 18-26 лет показали: 24,7% молодых парней не хотят жениться или не уверены, что хотят связывать себя узами брака. Среди девушек этот показатель еще выше: 44%.Падение количества браков ударит по демографии. "Падение количества замужних женщин детородного возраста неизбежно приведет к дальнейшему падению рождаемости", - уверен директор Гуандунской академии развития и народонаселения Дун Юйчжэн. Действительно, уровень рождаемости в КНР постоянно падает с 2016 года. В 2017 году она сократилась на 880 тысяч, в 2018 году – на 2 миллиона, в 2019 году - еще на 580 тысяч, упав ниже психологически важной отметки в 15 миллионов в год. В 2020 году рождаемость в КНР упала еще на 2,65 миллиона, опустилась до отметки 12 миллионов.В нынешнем году с целью поддержать рождаемость власти КНР разрешили всем семьям заводить третьего ребенка. По прогнозу демографа Центра Китая и глобализации Хуан Вэньчжэна, новая политика приведет к росту рождаемости по стране на 300-500 тысяч в год в среднесрочной перспективе.

https://ria.ru/20211111/obrazovanie-1758548053.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, свадьбы