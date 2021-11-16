https://ria.ru/20211116/sud-1759376300.html

Источник: суд смягчил приговор экс-росгвардейцу за насилие над ребенком

Источник: суд смягчил приговор экс-росгвардейцу за насилие над ребенком - РИА Новости, 16.11.2021

Источник: суд смягчил приговор экс-росгвардейцу за насилие над ребенком

Суд смягчил наказание бывшему военному Росгвардии по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка, сократив срок лишения свободы... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T21:51

2021-11-16T21:51

2021-11-16T21:51

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ПЕРМЬ, 16 ноя - РИА Новости. Суд смягчил наказание бывшему военному Росгвардии по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка, сократив срок лишения свободы на один год — до 13 лет колонии строгого режима, сообщил РИА Новости источник, близкий к силовым ведомствам.В конце апреля Пермский гарнизонный военный суд приговорил бывшего военнослужащего Росгвардии за насильственные действия в отношении ребенка и незаконное проникновение в жилище к 14 годам колонии строгого режима (максимальная санкция – 20 лет), штрафу в 20 тысяч рублей, лишив его звания лейтенанта. Также суд взыскал с подсудимого в пользу потерпевших 1 миллион рублей. Позднее они вместе с прокуратурой обжаловали приговор, посчитав его мягким, и попросили назначить более суровое наказание. В августе суд отменил приговор, разбирательство началось заново. При этом все заседания по делу проходили в закрытом режиме из-за возраста потерпевшего."Фигуранта приговорили к 13 годам колонии строгого режима, назначили штраф в размере 20 тысяч рублей и лишили права работать с несовершеннолетними в течение 15 лет", — сказал собеседник агентства.Адвокат потерпевших Анастасия Шардакова заявила РИА Новости, что намерена обжаловать приговор.Информация о преступлении появилась осенью 2020 года в Telegram-канале "Омбудсмен полиции", где были опубликованы фрагменты составленных правоохранителями документов об инциденте. Указывалось, что обвиняемый затащил в дом 33-летнюю местную жительницу и начал раздевать. Утверждалось, что на крики выбежал ее сын-школьник, и мужчина совершил в отношении него действия сексуального характера.После этого следователи возбудили дело по трем статьям: "Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста", "Проникновение в жилище" и "Покушение на насильственные действия сексуального характера". Фигурант прошел психиатрическую экспертизу, которая показала его вменяемость.

https://ria.ru/20210408/vzyatki-1727395782.html

https://ria.ru/20211115/sud-1759067521.html

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происшествия, пермь, россия