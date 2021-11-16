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"Вынужденный ход": эксперт об отказе США признать независимость Тайваня
"Вынужденный ход": эксперт об отказе США признать независимость Тайваня - РИА Новости, 16.11.2021
"Вынужденный ход": эксперт об отказе США признать независимость Тайваня
США разыграли все возможные карты, чтобы подорвать растущую мощь Китая, следующим шагом может быть война, поэтому отказ Байдена признать независимость Тайваня... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T16:20
2021-11-16T16:20
в мире
сша
япония
китай
джанет йеллен
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ПЕКИН, 16 ноя - РИА Новости. США разыграли все возможные карты, чтобы подорвать растущую мощь Китая, следующим шагом может быть война, поэтому отказ Байдена признать независимость Тайваня является вынужденным ходом, считает профессор Шаньдунского университета Цзя Вэньшань.Виртуальный саммит лидеров КНР и США состоялся во вторник утром и продолжался более трех часов, лидеры обсудили нынешнее состояние и дальнейшее развитие отношений двух стран, высказали свои позиции относительно тайваньского вопроса и торгово-экономического сотрудничества, а также обменялись мнениями по международным проблемам, включая Иран, КНДР, Афганистан и пандемию.В ходе встречи Байден отметил, что правительство США придерживается долгосрочной и последовательной политики "одного Китая", не поддерживает "независимость Тайваня" и надеется, что в Тайваньском проливе сохранятся мир и стабильность. Кроме того, Байден выразил готовность подтвердить, что США не стремятся изменить систему Китая, не стремятся укреплять союзы против него и не намерены вступать в конфликт с КНР.Эксперт подчеркнул, что в данный момент США уже разыграли все возможные карты против Китая, включая такую опасную, как Тайваньская. Дальнейшие антикитайские действия могут привести к реальной войне между странами, поэтому приостановка этой безрассудной конкуренции стала необходимой мерой, отметил он.Кроме того, авторитет Байдена начал падать, вероятность того, что он пойдет на второй срок, мала, поэтому он надеется внести свой исторический вклад в развитие страны, пока находится у власти, считает Цзя Вэньшань.По мнению эксперта, правительство США осознает, что потеря сотрудничества с Китаем может иметь серьезные последствия для экономического развития США.“Уровень инфляции в Штатах неуклонно растет, что не может не сказываться на благосостоянии народа. Столкнувшись с такой реальностью, правительство Байдена вынуждено искать поддержки у Китая. Министр финансов США Джанет Йеллен в ходе видеовстречи лидеров заявила, что в решении вопроса инфляции США полагаются на Китай. Следующим шагом может стать диалог по решению китайско- американских тарифных разногласий”, - сказал эксперт.Ранее Йеллен в интервью CBS заявила, что США готовы рассматривать снижение введенных администрацией Трампа пошлин против КНР, отметив, что торгово-экономические отношения Китая и США по своей природе взаимовыгодны и взаимовыигрышны.Тем не менее, по мнению Цзя Вэньшаня, надеяться на то, что китайско-американское взаимодействие войдет в ближайшей перспективе в более стабильное русло, особо не стоит.“США всегда создавали себе внешнего противника, на которого можно переложить внутренние противоречия. Так было с Советским Союзом, с Японией, теперь этой участи не избежал и Китай. Конкуренция так и останется основным принципом китайской политики США”, - отметил он.
https://ria.ru/20211116/gonkong-1759262504.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211116/bayden-1759231021.html
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в мире, сша, япония, китай, джанет йеллен
16:20 16.11.2021
 
"Вынужденный ход": эксперт об отказе США признать независимость Тайваня

Вэньшань: отказ США признать независимость Тайваня - вынужденный ход, чтобы избежать войны

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в режиме видеоконференции
Президент США Джо Байден во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© AP Photo / Susan Walsh
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ПЕКИН, 16 ноя - РИА Новости. США разыграли все возможные карты, чтобы подорвать растущую мощь Китая, следующим шагом может быть война, поэтому отказ Байдена признать независимость Тайваня является вынужденным ходом, считает профессор Шаньдунского университета Цзя Вэньшань.
Виртуальный саммит лидеров КНР и США состоялся во вторник утром и продолжался более трех часов, лидеры обсудили нынешнее состояние и дальнейшее развитие отношений двух стран, высказали свои позиции относительно тайваньского вопроса и торгово-экономического сотрудничества, а также обменялись мнениями по международным проблемам, включая Иран, КНДР, Афганистан и пандемию.
В ходе встречи Байден отметил, что правительство США придерживается долгосрочной и последовательной политики "одного Китая", не поддерживает "независимость Тайваня" и надеется, что в Тайваньском проливе сохранятся мир и стабильность. Кроме того, Байден выразил готовность подтвердить, что США не стремятся изменить систему Китая, не стремятся укреплять союзы против него и не намерены вступать в конфликт с КНР.
“После того, как Байден занял должность президента США, в отношении Китая он, по сути, продолжил политику Трампа — торговая война не была прекращена, соперничество в сфере технологий только усилилось. Однако все это не помогло сломить Китай. Спекуляции на тему Синьцзяна и Тибета тоже не помогли добиться желаемого результата, так как все проблемы в этих регионах были выдуманы американским правительством,” — отметил Цзя Вэньшань в беседе с РИА Новости.
Эксперт подчеркнул, что в данный момент США уже разыграли все возможные карты против Китая, включая такую опасную, как Тайваньская. Дальнейшие антикитайские действия могут привести к реальной войне между странами, поэтому приостановка этой безрассудной конкуренции стала необходимой мерой, отметил он.
Кроме того, авторитет Байдена начал падать, вероятность того, что он пойдет на второй срок, мала, поэтому он надеется внести свой исторический вклад в развитие страны, пока находится у власти, считает Цзя Вэньшань.
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По мнению эксперта, правительство США осознает, что потеря сотрудничества с Китаем может иметь серьезные последствия для экономического развития США.
“Уровень инфляции в Штатах неуклонно растет, что не может не сказываться на благосостоянии народа. Столкнувшись с такой реальностью, правительство Байдена вынуждено искать поддержки у Китая. Министр финансов США Джанет Йеллен в ходе видеовстречи лидеров заявила, что в решении вопроса инфляции США полагаются на Китай. Следующим шагом может стать диалог по решению китайско- американских тарифных разногласий”, - сказал эксперт.
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Виртуальный саммит Байдена и Си Цзиньпина длился дольше намеченного
Ранее Йеллен в интервью CBS заявила, что США готовы рассматривать снижение введенных администрацией Трампа пошлин против КНР, отметив, что торгово-экономические отношения Китая и США по своей природе взаимовыгодны и взаимовыигрышны.
Тем не менее, по мнению Цзя Вэньшаня, надеяться на то, что китайско-американское взаимодействие войдет в ближайшей перспективе в более стабильное русло, особо не стоит.
“США всегда создавали себе внешнего противника, на которого можно переложить внутренние противоречия. Так было с Советским Союзом, с Японией, теперь этой участи не избежал и Китай. Конкуренция так и останется основным принципом китайской политики США”, - отметил он.
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