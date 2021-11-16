https://ria.ru/20211116/ssha-1759226352.html
Си Цзиньпин призвал США прекратить политизировать экономические вопросы
Си Цзиньпин призвал США прекратить политизировать экономические вопросы - РИА Новости, 16.11.2021
Си Цзиньпин призвал США прекратить политизировать экономические вопросы
США должны прекратить прикрываться вопросом нацбезопасности для оказания давления на китайские компании, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе виртуальной... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T09:05
2021-11-16T09:05
2021-11-16T09:15
в мире
сша
китай
джо байден
си цзиньпин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571961177_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_3f3b7ad9a907b6117267be15032be197.jpg
ПЕКИН, 16 ноя – РИА Новости. США должны прекратить прикрываться вопросом нацбезопасности для оказания давления на китайские компании, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе виртуальной встречи с президентом США Джо Байденом."Торгово-экономические отношения Китая и США взаимовыгодны по своей природе, бизнес есть бизнес, и не стоит политизировать торгово-экономические вопросы", - заявил китайский лидер, слова которого приводит в итоговом коммюнике агентство Синьхуа.Си Цзиньпин добавил, что "США должны прекратить злоупотреблять и обобщать концепцию национальной безопасности для оказания давления на китайские компании"."Китаю и США следует сохранять контакты в области макроэкономической политики, поддерживать восстановление мировой экономики и предотвращать экономические и финансовые риски", - указал он.
сша
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571961177_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_f7ef06ea2db8bce7b5b8cf449c3310bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, китай, джо байден, си цзиньпин
09:05 16.11.2021 (обновлено: 09:15 16.11.2021)
Си Цзиньпин призвал США прекратить политизировать экономические вопросы
Си Цзиньпин: США надо прекратить прикрываться нацбезопасностью для давления на Китай