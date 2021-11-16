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Си Цзиньпин призвал США прекратить политизировать экономические вопросы
Си Цзиньпин призвал США прекратить политизировать экономические вопросы - РИА Новости, 16.11.2021
Си Цзиньпин призвал США прекратить политизировать экономические вопросы
США должны прекратить прикрываться вопросом нацбезопасности для оказания давления на китайские компании, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе виртуальной... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T09:05
2021-11-16T09:15
в мире
сша
китай
джо байден
си цзиньпин
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ПЕКИН, 16 ноя – РИА Новости. США должны прекратить прикрываться вопросом нацбезопасности для оказания давления на китайские компании, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе виртуальной встречи с президентом США Джо Байденом."Торгово-экономические отношения Китая и США взаимовыгодны по своей природе, бизнес есть бизнес, и не стоит политизировать торгово-экономические вопросы", - заявил китайский лидер, слова которого приводит в итоговом коммюнике агентство Синьхуа.Си Цзиньпин добавил, что "США должны прекратить злоупотреблять и обобщать концепцию национальной безопасности для оказания давления на китайские компании"."Китаю и США следует сохранять контакты в области макроэкономической политики, поддерживать восстановление мировой экономики и предотвращать экономические и финансовые риски", - указал он.
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в мире, сша, китай, джо байден, си цзиньпин
09:05 16.11.2021 (обновлено: 09:15 16.11.2021)
 
Си Цзиньпин призвал США прекратить политизировать экономические вопросы

Си Цзиньпин: США надо прекратить прикрываться нацбезопасностью для давления на Китай

© AP Photo / Roman Pilipey/PoolПредседатель КНР Си Цзиньпин во время заседания Всекитайского собрания народных представителей в Пекине
Председатель КНР Си Цзиньпин во время заседания Всекитайского собрания народных представителей в Пекине - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© AP Photo / Roman Pilipey/Pool
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ПЕКИН, 16 ноя – РИА Новости. США должны прекратить прикрываться вопросом нацбезопасности для оказания давления на китайские компании, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе виртуальной встречи с президентом США Джо Байденом.
"Торгово-экономические отношения Китая и США взаимовыгодны по своей природе, бизнес есть бизнес, и не стоит политизировать торгово-экономические вопросы", - заявил китайский лидер, слова которого приводит в итоговом коммюнике агентство Синьхуа.
Си Цзиньпин добавил, что "США должны прекратить злоупотреблять и обобщать концепцию национальной безопасности для оказания давления на китайские компании".
"Китаю и США следует сохранять контакты в области макроэкономической политики, поддерживать восстановление мировой экономики и предотвращать экономические и финансовые риски", - указал он.
 
В миреСШАКитайДжо БайденСи Цзиньпин
 
 
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