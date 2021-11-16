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Си Цзиньпин призвал США прекратить политизировать экономические вопросы

Си Цзиньпин призвал США прекратить политизировать экономические вопросы - РИА Новости, 16.11.2021

Си Цзиньпин призвал США прекратить политизировать экономические вопросы

США должны прекратить прикрываться вопросом нацбезопасности для оказания давления на китайские компании, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе виртуальной... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T09:05

2021-11-16T09:05

2021-11-16T09:15

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си цзиньпин

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ПЕКИН, 16 ноя – РИА Новости. США должны прекратить прикрываться вопросом нацбезопасности для оказания давления на китайские компании, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе виртуальной встречи с президентом США Джо Байденом."Торгово-экономические отношения Китая и США взаимовыгодны по своей природе, бизнес есть бизнес, и не стоит политизировать торгово-экономические вопросы", - заявил китайский лидер, слова которого приводит в итоговом коммюнике агентство Синьхуа.Си Цзиньпин добавил, что "США должны прекратить злоупотреблять и обобщать концепцию национальной безопасности для оказания давления на китайские компании"."Китаю и США следует сохранять контакты в области макроэкономической политики, поддерживать восстановление мировой экономики и предотвращать экономические и финансовые риски", - указал он.

сша

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, китай, джо байден, си цзиньпин