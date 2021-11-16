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Ракетный эсминец ВМС США завершил учения в Черном море
Ракетный эсминец ВМС США завершил учения в Черном море - РИА Новости, 16.11.2021
Ракетный эсминец ВМС США завершил учения в Черном море
Ракетный эсминец типа "Арли Бёрк" Porter ("Портер) ВМС США направился из Черного моря в Средиземное после завершения учений, сообщает шестой флот ВМС... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T08:50
2021-11-16T08:50
2021-11-16T09:10
сша
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черное море
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Ракетный эсминец типа "Арли Бёрк" Porter ("Портер) ВМС США направился из Черного моря в Средиземное после завершения учений, сообщает шестой флот ВМС Соединенных Штатов."Ракетный эсминец типа "Арли Бёрк" USS Porter ... начал свой запланированный переход из Черного моря в Средиземное море после проведения морских операций и учений с союзниками и партнерами по НАТО 16 ноября", - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter флота.Накануне Шестой флот сообщил о начале перехода флагманского корабля Mount Whitney из Черного моря в Средиземное.МО РФ ранее заявило, что российские военные контролируют действия кораблей ВМС США в Черном море. По его данным, США прибегают к внеплановым действиям для создания группировки ВС у границ России, а одна из целей США в Черном море - военное освоение Украины, США изучают обстановку на случай решения конфликта в Донбассе силой, добавили в МО РФ.
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сша, средиземное море, черное море
08:50 16.11.2021 (обновлено: 09:10 16.11.2021)
Ракетный эсминец ВМС США завершил учения в Черном море
Ракетный эсминец USS Porter начал переход из Черного моря в Средиземное
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Ракетный эсминец типа "Арли Бёрк" Porter ("Портер) ВМС США направился из Черного моря в Средиземное после завершения учений, сообщает шестой флот ВМС Соединенных Штатов.
"Ракетный эсминец типа "Арли Бёрк" USS Porter ... начал свой запланированный переход из Черного моря в Средиземное море после проведения морских операций и учений с союзниками и партнерами по НАТО 16 ноября", - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter
флота.
Накануне Шестой флот сообщил о начале перехода флагманского корабля Mount Whitney из Черного моря в Средиземное.
МО РФ ранее заявило, что российские военные контролируют действия кораблей ВМС США в Черном море. По его данным, США прибегают к внеплановым действиям для создания группировки ВС у границ России, а одна из целей США в Черном море - военное освоение Украины, США изучают обстановку на случай решения конфликта в Донбассе силой, добавили в МО РФ.