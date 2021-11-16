https://ria.ru/20211116/spravki-1759225079.html

В Приморье прокомментировали сообщения о медсестре, подделывавшей справки

В Приморье прокомментировали сообщения о медсестре, подделывавшей справки - РИА Новости, 16.11.2021

В Приморье прокомментировали сообщения о медсестре, подделывавшей справки

Власти Приморья назвали фейком опубликованную в соцсетях информацию о медсестре, выдававшей фальшивые документы о прививках от COVID-19 в Хасанской районной... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T08:43

2021-11-16T08:43

2021-11-16T08:43

распространение коронавируса

общество

приморский край

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

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ВЛАДИВОСТОК, 16 ноя – РИА Новости. Власти Приморья назвали фейком опубликованную в соцсетях информацию о медсестре, выдававшей фальшивые документы о прививках от COVID-19 в Хасанской районной больнице."Ранее в социальных сетях и СМИ прошла недостоверная информация, что сотрудники ФСБ совместно с правоохранителями провели проверку в этой больнице и задержали одного из медработников, а также было возбуждено уголовное дело. Это не соответствует действительности - все сотрудники лечебного учреждения, его подразделений работают в штатном режиме", - сообщает правительство региона.Отмечается, что правоохранительные органы не проводили на территории больницы спецоперации по данному направлению.

https://ria.ru/20211027/vaktsina-1756384792.html

приморский край

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2021

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общество, приморский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19