https://ria.ru/20211116/spravki-1759225079.html
В Приморье прокомментировали сообщения о медсестре, подделывавшей справки
В Приморье прокомментировали сообщения о медсестре, подделывавшей справки - РИА Новости, 16.11.2021
В Приморье прокомментировали сообщения о медсестре, подделывавшей справки
Власти Приморья назвали фейком опубликованную в соцсетях информацию о медсестре, выдававшей фальшивые документы о прививках от COVID-19 в Хасанской районной... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T08:43
2021-11-16T08:43
2021-11-16T08:43
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приморский край
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коронавирус covid-19
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ВЛАДИВОСТОК, 16 ноя – РИА Новости. Власти Приморья назвали фейком опубликованную в соцсетях информацию о медсестре, выдававшей фальшивые документы о прививках от COVID-19 в Хасанской районной больнице."Ранее в социальных сетях и СМИ прошла недостоверная информация, что сотрудники ФСБ совместно с правоохранителями провели проверку в этой больнице и задержали одного из медработников, а также было возбуждено уголовное дело. Это не соответствует действительности - все сотрудники лечебного учреждения, его подразделений работают в штатном режиме", - сообщает правительство региона.Отмечается, что правоохранительные органы не проводили на территории больницы спецоперации по данному направлению.
https://ria.ru/20211027/vaktsina-1756384792.html
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общество, приморский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
В Приморье прокомментировали сообщения о медсестре, подделывавшей справки
Власти Приморья назвали сообщения о медсестре, подделывавшей справки о вакцинации, фейком