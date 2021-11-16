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Онлайн-конференция о Всероссийской премии спорткомментаторов "ГОЛ-С!"
Онлайн-конференция о Всероссийской премии спорткомментаторов "ГОЛ-С!" - РИА Новости, 16.11.2021
Онлайн-конференция о Всероссийской премии спорткомментаторов "ГОЛ-С!"
18 ноября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция учредителей и организаторов III Всероссийской премии спортивных комментаторов "Голос спорта".
2021-11-16T18:26
2021-11-16T18:26
2021-11-16T18:26
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Задать вопросУчастники:- председатель Президиума Российской ассоциации спортивных комментаторов (РАСК) Алексей ЕФИМОВ;- член Президиума РАСК Виктор ГУСЕВ;- член РАСК Сергей БЕЛОГОЛОВЦЕВ.Торжественная церемония вручения III Всероссийской премии спортивных комментаторов "Голос спорта" (ГОЛ-С!) состоится 18 декабря 2021 года.Организатором и учредителем выступает Российская ассоциация спортивных комментаторов при поддержке Олимпийского комитета России. Номинантами станут комментаторы и эксперты, освещавшие XXXII летние Олимпийские игры в Токио, Чемпионат Европы и матчи отборочного цикла Чемпионата мира по футболу и другие крупнейшие российские и международные соревнования. В этом году учреждены 16 номинаций и специальных призов.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анонсы
Онлайн-конференция о Всероссийской премии спорткомментаторов "ГОЛ-С!"
18 ноября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция учредителей и организаторов III Всероссийской премии спортивных комментаторов "Голос спорта".
Участники:
- председатель Президиума Российской ассоциации спортивных комментаторов (РАСК) Алексей ЕФИМОВ;
- член Президиума РАСК Виктор ГУСЕВ;
- член РАСК Сергей БЕЛОГОЛОВЦЕВ.
Торжественная церемония вручения III Всероссийской премии спортивных комментаторов "Голос спорта" (ГОЛ-С!) состоится 18 декабря 2021 года.
Организатором и учредителем выступает Российская ассоциация спортивных комментаторов при поддержке Олимпийского комитета России. Номинантами станут комментаторы и эксперты, освещавшие XXXII летние Олимпийские игры в Токио, Чемпионат Европы и матчи отборочного цикла Чемпионата мира по футболу и другие крупнейшие российские и международные соревнования. В этом году учреждены 16 номинаций и специальных призов.
Трансляция будет доступна на сайте
и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru