https://ria.ru/20211116/sportkommentatory-1759349581.html

Онлайн-конференция о Всероссийской премии спорткомментаторов "ГОЛ-С!"

Онлайн-конференция о Всероссийской премии спорткомментаторов "ГОЛ-С!" - РИА Новости, 16.11.2021

Онлайн-конференция о Всероссийской премии спорткомментаторов "ГОЛ-С!"

18 ноября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция учредителей и организаторов III Всероссийской премии спортивных комментаторов "Голос спорта".

2021-11-16T18:26

2021-11-16T18:26

2021-11-16T18:26

анонсы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1759349581.jpg?1637076379

Задать вопросУчастники:- председатель Президиума Российской ассоциации спортивных комментаторов (РАСК) Алексей ЕФИМОВ;- член Президиума РАСК Виктор ГУСЕВ;- член РАСК Сергей БЕЛОГОЛОВЦЕВ.Торжественная церемония вручения III Всероссийской премии спортивных комментаторов "Голос спорта" (ГОЛ-С!) состоится 18 декабря 2021 года.Организатором и учредителем выступает Российская ассоциация спортивных комментаторов при поддержке Олимпийского комитета России. Номинантами станут комментаторы и эксперты, освещавшие XXXII летние Олимпийские игры в Токио, Чемпионат Европы и матчи отборочного цикла Чемпионата мира по футболу и другие крупнейшие российские и международные соревнования. В этом году учреждены 16 номинаций и специальных призов.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы