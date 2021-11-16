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Путин обсудил с президентом Ирана двустороннее сотрудничество
Путин обсудил с президентом Ирана двустороннее сотрудничество - РИА Новости, 16.11.2021
Путин обсудил с президентом Ирана двустороннее сотрудничество
Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Ирана Ибрахимом Раиси двустороннее сотрудничество, совместные инвестиционные проекты, борьбу с РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T13:50
2021-11-16T13:50
2021-11-16T13:50
в мире
иран
владимир путин
россия
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Ирана Ибрахимом Раиси двустороннее сотрудничество, совместные инвестиционные проекты, борьбу с COVID, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Исламской Республики Иран Сейедом Эбрахимом Раиси. Рассмотрены основные вопросы двустороннего сотрудничества, включая реализацию крупных совместных инвестиционных проектов, а также взаимодействие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
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в мире, иран, владимир путин, россия, ибрахим раиси
Путин обсудил с президентом Ирана двустороннее сотрудничество
Путин обсудил по телефону с президентом Ирана Раиси двустороннее сотрудничество