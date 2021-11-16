https://ria.ru/20211116/sotrudnichestvo-1759282873.html

Путин обсудил с президентом Ирана двустороннее сотрудничество

Путин обсудил с президентом Ирана двустороннее сотрудничество - РИА Новости, 16.11.2021

Путин обсудил с президентом Ирана двустороннее сотрудничество

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Ирана Ибрахимом Раиси двустороннее сотрудничество, совместные инвестиционные проекты, борьбу с РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T13:50

2021-11-16T13:50

2021-11-16T13:50

в мире

иран

владимир путин

россия

ибрахим раиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572352177_0:0:3003:1689_1920x0_80_0_0_fce871df5152d57016f94d940a0f5ecd.jpg

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Ирана Ибрахимом Раиси двустороннее сотрудничество, совместные инвестиционные проекты, борьбу с COVID, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Исламской Республики Иран Сейедом Эбрахимом Раиси. Рассмотрены основные вопросы двустороннего сотрудничества, включая реализацию крупных совместных инвестиционных проектов, а также взаимодействие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211010/zavisimost-1753911762.html

иран

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, иран, владимир путин, россия, ибрахим раиси