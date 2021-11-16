Санитарку самарского пансионата обвинили в избиении воспитанника
Санитарку самарского пансионата для детей-инвалидов будут судить за избиение воспитанника
Ранее сообщалось, что по результатам проверки прокуратуры, которая прошла в пансионате в апреле, следователи возбудили несколько уголовных дел. Исполнительный директор благотворительного фонда "ЕВИТА" Ольга Шелест на своей странице в соцсети "ВКонтакте" писала, что в ходе проверки у детей обнаружили пролежни, синяки, раны от "жесткой фиксации", большинство воспитанников было истощено, кормили детей, смешав салат, первое и второе в одной кастрюле.
По версии следствия, в апреле обвиняемая, занимавшая должность санитарки отделения "Милосердие" Самарского пансионата для детей-инвалидов, била 15-летнего воспитанника учреждения, а также привязывала его к кровати с помощью лоскутов ткани "при отсутствии назначения врача о применении мер физического стеснения".
"Завершено расследование уголовного дела местной жительницы 1965 года рождения, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что в сентябре в суд было направлено уголовное дело в отношении еще одной сотрудницы пансионата, обвиняемой в истязании двоих воспитанников и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Сейчас это дело рассматривается в суде.