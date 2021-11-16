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Санитарку самарского пансионата обвинили в избиении воспитанника

Санитарку самарского пансионата обвинили в избиении воспитанника - РИА Новости, 16.11.2021

Санитарку самарского пансионата обвинили в избиении воспитанника

Санитарка самарского пансионата для детей-инвалидов, которая била 15-летнего воспитанника и привязывала его к кровати, предстанет перед судом, сообщает во... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T10:15

2021-11-16T10:15

2021-11-16T10:15

происшествия

самарская область

россия

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САМАРА, 16 ноя - РИА Новости. Санитарка самарского пансионата для детей-инвалидов, которая била 15-летнего воспитанника и привязывала его к кровати, предстанет перед судом, сообщает во вторник пресс-служба СУСК РФ по региону.Ранее сообщалось, что по результатам проверки прокуратуры, которая прошла в пансионате в апреле, следователи возбудили несколько уголовных дел. Исполнительный директор благотворительного фонда "ЕВИТА" Ольга Шелест на своей странице в соцсети "ВКонтакте" писала, что в ходе проверки у детей обнаружили пролежни, синяки, раны от "жесткой фиксации", большинство воспитанников было истощено, кормили детей, смешав салат, первое и второе в одной кастрюле.По версии следствия, в апреле обвиняемая, занимавшая должность санитарки отделения "Милосердие" Самарского пансионата для детей-инвалидов, била 15-летнего воспитанника учреждения, а также привязывала его к кровати с помощью лоскутов ткани "при отсутствии назначения врача о применении мер физического стеснения".В ведомстве добавили, что в сентябре в суд было направлено уголовное дело в отношении еще одной сотрудницы пансионата, обвиняемой в истязании двоих воспитанников и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Сейчас это дело рассматривается в суде.

https://ria.ru/20211115/altay-1759134023.html

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происшествия, самарская область, россия