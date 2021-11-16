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Санитарку самарского пансионата обвинили в избиении воспитанника
Санитарку самарского пансионата обвинили в избиении воспитанника - РИА Новости, 16.11.2021
Санитарку самарского пансионата обвинили в избиении воспитанника
Санитарка самарского пансионата для детей-инвалидов, которая била 15-летнего воспитанника и привязывала его к кровати, предстанет перед судом, сообщает во... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T10:15
2021-11-16T10:15
происшествия
самарская область
россия
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САМАРА, 16 ноя - РИА Новости. Санитарка самарского пансионата для детей-инвалидов, которая била 15-летнего воспитанника и привязывала его к кровати, предстанет перед судом, сообщает во вторник пресс-служба СУСК РФ по региону.Ранее сообщалось, что по результатам проверки прокуратуры, которая прошла в пансионате в апреле, следователи возбудили несколько уголовных дел. Исполнительный директор благотворительного фонда "ЕВИТА" Ольга Шелест на своей странице в соцсети "ВКонтакте" писала, что в ходе проверки у детей обнаружили пролежни, синяки, раны от "жесткой фиксации", большинство воспитанников было истощено, кормили детей, смешав салат, первое и второе в одной кастрюле.По версии следствия, в апреле обвиняемая, занимавшая должность санитарки отделения "Милосердие" Самарского пансионата для детей-инвалидов, била 15-летнего воспитанника учреждения, а также привязывала его к кровати с помощью лоскутов ткани "при отсутствии назначения врача о применении мер физического стеснения".В ведомстве добавили, что в сентябре в суд было направлено уголовное дело в отношении еще одной сотрудницы пансионата, обвиняемой в истязании двоих воспитанников и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Сейчас это дело рассматривается в суде.
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происшествия, самарская область, россия
10:15 16.11.2021
 
Санитарку самарского пансионата обвинили в избиении воспитанника

Санитарку самарского пансионата для детей-инвалидов будут судить за избиение воспитанника

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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САМАРА, 16 ноя - РИА Новости. Санитарка самарского пансионата для детей-инвалидов, которая била 15-летнего воспитанника и привязывала его к кровати, предстанет перед судом, сообщает во вторник пресс-служба СУСК РФ по региону.
Ранее сообщалось, что по результатам проверки прокуратуры, которая прошла в пансионате в апреле, следователи возбудили несколько уголовных дел. Исполнительный директор благотворительного фонда "ЕВИТА" Ольга Шелест на своей странице в соцсети "ВКонтакте" писала, что в ходе проверки у детей обнаружили пролежни, синяки, раны от "жесткой фиксации", большинство воспитанников было истощено, кормили детей, смешав салат, первое и второе в одной кастрюле.
По версии следствия, в апреле обвиняемая, занимавшая должность санитарки отделения "Милосердие" Самарского пансионата для детей-инвалидов, била 15-летнего воспитанника учреждения, а также привязывала его к кровати с помощью лоскутов ткани "при отсутствии назначения врача о применении мер физического стеснения".

"Завершено расследование уголовного дела местной жительницы 1965 года рождения, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в сентябре в суд было направлено уголовное дело в отношении еще одной сотрудницы пансионата, обвиняемой в истязании двоих воспитанников и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Сейчас это дело рассматривается в суде.
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